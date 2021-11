Business Forum : Sama Lukonde s’est entretenu avec le ministre Paluku

En prévision du forum consacré au développement d’une chaîne de valeur et d’un marché dynamique pour les batteries, véhicules électriques et énergies renouvelables en Afrique, que le ministère de l’Industrie entend organiser du 24 au 25 novembre 2021 à Kinshasa, le Premier ministre Jean Michel Sama Lukonde a accordé une audience au précité. Celui-ci conduisait auprès du chef du Gouvernement le Secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, P. Antonio Pedro.

Faisant la restitution de l’audience leur accordée par le Premier ministre à la presse, le Secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique a déclaré d’emblée que la «République Démocratique du Congo a tous les atouts de se positionner comme pays précurseur dans la production drs batteries électriques sur le continent africain». Avant d’indiquer que l’audience était l’occasion pour faire le briefing au chef du gouvernement à propos d’un grand événement dénommé « Business Forum» qui sera organisé bientôt par son pays pour toute l’Afrique.

« Nous avons partagé les indicateurs très importants qui confirment la position de la RDC comme précurseur en ce qui concerne la production des batteries électriques.

Selon les chiffres que nous avons déjà, qui seront partagés avec le Gouvernement lorsqu’on va faire la présentation du rapport Bloomberg, la RDC peut produire des batteries trois fois moins chères que les États-Unis et la Chine, et deux fois moins chères que la Pologne.

Donc, ça veut dire que la République Démocratique du Congo est stratégiquement bien positionnée pour la transition énergétique qui préoccupe le monde», a déclaré Antonio Pedro.

Pour concrétiser cette ambition, le Gouvernement devra fournir des efforts supplémentaires en ce concerne notamment l’amélioration du climat des affaires, a-t-il souligné.

« Il y a toute une structure pour accompagner cet effort initial que nous eu nous avons eu avec le gouvernement pour l’organisation du forum.

La mise en œuvre est plus importante que l’organisation du Forum. Le Forum va confirmer la position de la République Démocratique du Congo, mais après ça sera la mise en œuvre», a prévenu le Secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique.

Concernant le forum, celui-ci se tiendra à Kinshasa du 24 au 25 novembre 2021, sur le thème «Développer une chaîne de valeur régionale autour de l’industrie des batteries électriques, du marché des véhicules électriques et énergies propres». Il sera organisé en collaboration avec la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, et connaîtra la participation de différents acteurs dans le but de stimuler le développement d’une chaîne de valeur et d’un marché dynamique pour les batteries électriques, véhicules électriques et énergies renouvelables en Afrique.

Le Forum revêt, par ailleurs, d’une grande importance parce qu’il permettra également la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale Africaine (Zlecaf). Car, la production des batteries électriques en RDC pourra intensifier les échanges commerciaux sur le continent.

Dom

-0-