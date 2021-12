Brillante participation de la RDC à la 9me Conférence des Etats-parties à la Convention des Nations Unies contre la Corruption

La ville de SHARM EL SHEIKH, en République Arabe d’Egypte, avait abrité du lundi 13 au 17 décembre 2021, la 9ème session de la conférence des Etats parties à la convention des Nations-Unies contre la corruption.

La délégation de la République Démocratique du Congo était conduite par la ministre d’Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese.

L’Agence Nationale de Prévention et de Lutte contre la Corruption (APLC), représentée par son Coordonnateur Thierry Mbulamoko, avait, à l’occasion partagé son expérience avec les structures anti-corruption des pays membres.

C’était notamment le cas avec l’Autorité anti-corruption des Emirats Arabes Unis, Seynabou Ndiaye Diakhate de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption du Sénégal, Martha CHIZUMA, Director General of Anticorruption Bureau de Malawi…

Le Coordonnateur Thierry Mbuklamoko avait participé activement aux négociations, réunions bilatérales et plénières pour porter haut et fort la voix de la RDC, selon la vision du Chef de l’Etat, dans la lutte contre la corruption.

La Ministre d’Etat, Rose Mutombo a, dans son mot de clôture, exprimé son satisfecit sur le bon déroulement des travaux et remercié de vive voix l’Egypte ainsi que l’organisation pour leur hospitalité légendaire.

Elle a par ailleurs adressé ses vifs remerciements à toute l’équipe du Secrétariat de l’Office des Nations Unies contre la Corruption (ONUDC) pour tous les efforts conjugués en vue de la tenue de la présente conférence qui revêt un caractère très important tant pour la communauté internationale en général que pour la RDC en particulier, dans une période très critique de la pandémie de Covid-19.

« La République Démocratique du Congo a procédé, en date du 23 septembre 2010, à la ratification de la Convention des Nations Unies contre la Corruption, en vertu de la Loi n°06/014 du 12 juin 2006 qui l’avait autorisée », a fait savoir la patronne de la justice congolaise.

Et d’ajouter : « Déterminée à contribuer à l’éradication de ce fléau à l’échelle planétaire, la République Démocratique du Congo, mon pays, avait pris une part active au vote des différentes Résolutions découlant de la 8ème Session de la Conférence tenue à Abou Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, du 16 au 20 décembre 2019 ».

S’inscrivant dans la logique des différentes résolutions et décisions adoptées par la conférence tenue à Abu Dhabi, la ministre a soutenu que RDC est déterminée à «renforcer la coopération internationale en matière de recouvrement d’avoirs et de l’administration des avoirs gelés et confisqués ; promouvoir l’intégrité dans le secteur public ; protéger le sport contre la corruption ; renforcer l’intégrité par la sensibilisation du public ; respecter les obligations internationales en matière de prévention et de répression de la corruption au sens de la Convention des Nations Unies contre la corruption. …

La cheffe de la délégation congolaise a rappelé que son ministère est resté ancré dans la vision du Président de la République et du gouvernement, en ce qu’elle avait organisé du 19 au 23 octobre 2021, les Etats généraux de lutte contre la corruption, à l’issue desquels des recommandations pertinentes avaient été formulées et adoptées.

Ainsi, elle a félicité l’APLC et l’Observatoire de Surveillance de la Corruption et de de l’Ethique Professionnelle, qui ont réussi, avec le concours d’experts d’autres institutions et structures, à revisiter ladite stratégie dans les différents axes, à savoir la prévention, la détection, la répression et la coopération internationale.

