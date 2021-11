Bientôt un protocole d’accord entre les parlements congolais et belge

Un protocole d’accord de collaboration va être signé, cette semaine, entre les parlements congolais et belge. Ce deal parlementaire devrait porter notamment sur les échanges d’informations et d’expériences. C’est ce que l’on a appris hier lundi 1er novembre au terme d’intenses échanges entre une délégations des parlementaires belges, conduite par le ministre d’Etat André Flahaut, et des députés et sénateurs congolais unis autour de leurs présidents, Modestes Bahati pour le Sénat, et Christophe Mboso Nkodia Mpwanga pour l’Assemblée nationale.

Chronologiquement, la journée d’hier lundi a été marquée d’abord par l’accueil d’André Flahaut et sa suite au cabinet du président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, entouré des membres de son bureau.

Après ce premier round d’entretiens, le numéro un de la chambre haute du Parlement congolais s’est déporté, en compagnie des parlementaires congolais et belges, vers le cabinet de son homologue de la chambre basse, où un second round a réuni, autour de Bahati, Mboso et Flahaut, les parlementaire belges et congolais (députés et sénateurs), membres du «Groupe d’Amitié RDC/Belgique ».

Les deux parties ont pris le ferme engagement de redynamiser leurs relations. Les observateurs notent que la relance de la diplomatie parlementaire. est le cheval de bataille de Modeste Bahati, qui en avait du reste fait un des thèmes de sa campagne pour la conquête du perchoir du Sénat. Dans la foulée, il ne cesse de marquer des points en interne comme en externe.

Rappelons que le ministre d’Etat belge, André Flahaut, et sa délégation, séjournent à Kinshasa à l’invitation du professeur Modeste Bahati Lukwebo, qui a tenu à les faire participer à la « Foire Internationale des Entrepreneurs », dont l’ouverture aura lieu le vendredi 5 octobre.

