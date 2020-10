Belgique : Fatshi reçu hier au Palais royal﻿

Le Chef de l’Etat congolais, Félix Antoine Tshisekedi, en séjour à Bruxelles depuis le week-end, était l’hôte, hier lundi 28 septembre 2020, au Palais Royal, du Roi Philippe. Le contenu de leur entretien n’a pas été dévoilé à la presse. L’on croit savoir que les deux personnalités, dont les pays, le Royaume de Belgique et la République Démocratique du Congo, sont liés par un long passé commun, ont échangé autour des relations bilatérales et des problèmes d’intérêt commun. Le jeune monarque et le nouveau Président de la RDC, visiblement préoccupés par la consolidation de l’amitié belgo-congolaise, sont déterminés à décrisper totalement le climat entre Bruxelles et Kinshasa, plombé dans le passé par d’éternelles querelles de « ménage ».

L’agenda de Félix Antoine Tshisekedi en Belgique prévoyait, hier, une rencontre avec des investisseurs et les milieux économiques de ce pays. Nul n’ignore que depuis son investiture, en janvier 2019, le Chef de l’Etat congolais multiplie les contacts avec les détenteurs des capitaux en Europe, en Amérique, en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient, afin de les convaincre de venir participer à la construction d’un nouveau Congo. Ancienne puissance coloniale de la RDC, la Belgique devrait occuper, dans ce créneau, une position privilégiée. LP