Barrages Mondial Qatar 2022 : RDC-Maroc, Fatshi a déjà mouillé son maillot

Le premier acte de la double confrontation entre les Léopards et les Lions de l’Atlas pour le billet de la prochaine Coupe du monde de football se joue cet après-midi, à partir de 16 heures, au stade des Martyrs de la Pentecôte, devant environ 25.000 spectateurs – plafond fixé par la CAF (Confédération Africaine de football – pour un temple de football dont la capacité d’accueil est de 80.000 places assises. Le dossier des matches de barrage aller-retour entre la République Démocratique du Congo et le Royaume du Maroc comptant pour la qualification à la phase finale du Mondial Qatar 2022 est géré, depuis plusieurs semaines, au plus haut sommet de l’Etat. En effet, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, comme le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, se sont impliqués personnellement dans la préparation de notre équipe nationale, les Léopards, aux plans financiers et logistiques.

On se souvient que lors du dernier Conseil des ministres, qu’il a présidé personnellement en « présentiel », le vendredi 18 mars 2022, 24 heures après son retour à Kinshasa, après une dizaine de jours passés en soins médicaux à Bruxelles, le Chef de l’Etat a donné les dernières instructions au chef du gouvernement, pour que les coéquipiers de Tisserand ne manquent de rien. Conformément à la volonté du premier « supporter » des Léopards, tout a été mis au point (titres de voyages, primes, site d’internement, restauration, équipements) pour que le pays obtienne son « billet » pour la Coupe monde prévue en novembre-décembre 2022 au Qatar. Pas plus tard que le mercredi 23 mars, le Premier ministre Sama Lukonde s’est présenté en personne au lieu d’entrainement des Léopards pour les encourager à rééditer l’exploit de leurs aînés Kibonge, Kakoko, Kidumu, Mayanga, Kazadi, Mana, Kembo, Buanga, Mukombo, Lobilo, Mwepu, Mavuba, Ndaye et autres Mbungu Tex… héros de la première participation du pays à la plus grande fête mondiale du football, il y a 48 ans.

On laisse entendre que le Président de la République, présentement en campagne de plaidoyer en direction des investisseurs au Moyen-Orient, notamment aux Emirats Arabes Unis et en Jordanie, s’est encore signalé par un coup de fil à l’international Meschak Elia, sociétaire de Young Boys en Suisse, jusque-là incertain à cause d’un contentieux avec TP Mazembe, son ancien club, pour le convaincre de revenir défendre les couleurs nationales.

En principe, l’entraineur Hector Cuper dispose de tous les joueurs, professionnels comme locaux, indispensables pour la bataille de la qualification, hormis Moutoussamy du FC Nantes (France), indisponible à cause des pépins physiques. Tous les autres sélectionnés ont répondu présent, notamment Mbokani, Bakambu, Bolasie, Tisserand, Mbemba, Kiassumbwa, Bongonda, Ngonda, Issama, Lomboto, Kebano, Kakuta, Mpoku, Massuaku, etc. La première séance d’entrainement a eu lieu le mardi 22 mars tandis que la dernière s’est tenue hier après-midi au stade des Martyrs de la Pentecôte, site appelé à accueillir le match aller. Selon les brides de déclarations qui s’échappent des bouches des internationaux congolais, l’échec est interdit.

Du côté des supporteurs congolais, la mobilisation est totale. Drapelets, T.Shirt et autres gadgets aux couleurs nationales se vendent comme de petits pains aux quatre coins de Kinshasa. Plusieurs stars de la musique congolaise ont été spécialement réunies par le ministère des Sports pour produire un spot de soutien aux Léopards. Tout ce que l’on attend des internationaux congolais, c’est la concrétisation du rêve de la qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022, qui hante des millions de Congolaises et Congolais.

Après l’intox…

le vrai match!

Le match aller RDC-Maroc, fiévreusement attendu pour ce vendredi après-midi, a curieusement commencé en dehors du terrain, à travers une lettre d’accusation adressée le mercredi 23 mars par la Fédération Royale Marocaine de Football à la CAF (Confédération Africaine de Foorball), au motif que sa délégation aurait été mal accueillie à l’aéroport internationale de N’Djili, avec en prime des jets de projectiles sur la délégation. La riposte de la Fécofa (Fédération Congolaise de Football) n’a pas tardé. Dans une lettre adressée à la même CAF, il est démontré noir sur blanc que toutes les dispositions d’accueil étaient prises aussi bien pour l’accueil de la délégation que sa sécurité. La Fécofa a dénoncé la mauvaise foi des Marocains qui ont préféré prendre en location un bus privé alors que celui mis à leur disposition par la fédération hôte se trouvait bel et bien à l’aéroport de Ndjili plusieurs heures avant leur arrivée. Kimp