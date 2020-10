BANQUE CENTRALE DU CONGO (BCC) : RAPPORT DE L’AUDITEUR EXTERNE SUR LES COMPTES ANNUELS

2. RESUME DES PRINCIPALES DISPOSITIONS LEGALES, PRINCIPES COMPTABLES ET REGLES D’EVALUATION

2.1. Dispositions légales sur les états financiers

L’exercice financier de la BCC commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Selon la loi organique n°18/027 du 13 décembre 2018 portant organisation et fonctionnement de la BCC :

Le Conseil de la Banque approuve sur avis du ministre ayant les finances dans ses attributions, les règles comptables de la BCC établies conformément aux principes comptables internationalement admis. (Article 88).

Dans les 4 mois qui suivent la fin de l’exercice comptable, les comptes annuels certifiés par le collège des commissaires aux comptes et par un auditeur externe sont approuvés par le Conseil et communiqués au Président de la République, au Parlement et au Gouvernement. Ils sont publiés au Journal officiel et sur le site de la BCC. (Article 83).

Les comptes annuels publiés seront accompagnés d’un rapport dans lequel la Banque fournit tous les éléments d’information sur son activité et sa gestion au cours de l’exercice écoulé.

Il sied de signaler que la répartition du résultat est approuvée par le Conseil en conformité avec la présente loi organique, après certification préalable des Etats Financiers par l’auditeur externe et par le collège des commissaires aux comptes. (Article 88).

2.2. Principales méthodes comptables et règles d’évaluation

Les principales méthodes comptables et règles d’évaluation adoptées par la Banque sont les suivantes :

2.2.1. Immobilisations et amortissements

Les immobilisations corporelles sont généralement valorisées à leur coût direct d’acquisition, diminué des amortissements calculés selon la méthode linéaire sur toute la durée de vie estimée comme suit :

(Ici tableau 2.2.1. Immobilisations et amortissements

Les valeurs brutes et les amortissements cumulés au 31 décembre de chaque année sont réévalués, conformément à l’Ordonnance-loi n°89-017 du 18 février 1989 portant réévaluation annuelle de l’actif immobilisé des entreprises, telle que modifiée et complétée à ce jour par l’Arrêté ministériel n°017/CAB/MIN/FIN/1998 du 13 avril 1998, qui autorise la réévaluation des actifs immobilisés sur base des coefficients officiels fixés par Arrêté ministériel.

2.2.2. Constatation des produits et charges de l’exercice

Les revenus de la BCC proviennent principalement des intérêts et commissions tirés sur les opérations avec la clientèle, des profits sur les opérations de change et de la redevance de suivi de change.

Les principales charges de la Banque sont constituées des intérêts et des commissions à payer ainsi que des frais généraux.

2.2.3. Réserves générales et Réserves spéciales

Selon l’article 90 de la loi organique précitée, en cas de résultat bénéficiaire et aussi longtemps que le total des fonds propres est inférieur à 10 % des actifs rentables de la Banque, la totalité du résultat est affectée à la réserve générale.

Une fois que ce ratio de 10 % est atteint, 20 % du résultat bénéficiaire sont affectés à la réserve générale. Sur le reliquat, le Conseil de la BCC peut décider d’affecter des montants déterminés à la réserve spéciale. Le solde est intégralement versé au compte courant du Trésor.

En outre, selon l’article 91, il est inscrit qu’en cas de résultat déficitaire la perte est amortie par imputation sur les réserves spéciales. Si celles-ci ne permettent pas d’amortir intégralement la perte, le reliquat est imputé à la réserve générale.

Cependant, lorsque le total des fonds propres est inférieur à 5 % des actifs rentables de la Banque, ou si ce total est inférieur à 10 % pendant trois années consécutives, l’écart doit être couvert par l’Etat qui doit alors, dans les six mois de la clôture de l’exercice comptable concerné, recapitaliser la Banque pour un montant qui porte ses fonds propres au minimum à dix pourcents de ses actifs rentables (article 93).

2.2.4. Provisions pour engagements départs en retraite

Le statut des agents de la Banque accorde au personnel lors du départ en retraite, une indemnité de fin de carrière et une pension complémentaire de retraite, calculées sur base de l’ancienneté et du dernier salaire.

En vertu de l’Ordre de Service n° 063/12 du 30/03/2012 portant modification du régime de la pension complémentaire, la Banque liquide sous forme d’allocation unique pour les agents actifs admis à la retraite une pension complémentaire. Celle-ci est calculée et liquidée au même moment que l’indemnité de fin de carrière.

Cette pension complémentaire est également reconnue aux agents qui décèdent en cours de carrière et aussi à ceux qui sollicitent et obtiennent une retraite anticipée. Un montant forfaitaire est estimé pour y faire.

Pour les agents passifs d’avant l’entrée en vigueur de l’Ordre de Service cité ci-dessus un plan de liquidation étalée sur une période de 10 ans a été élaboré.

Les montants à liquider pour chaque exercice font l’objet d’une provision.

2.2.5. Transactions en monnaies étrangères

Les opérations en monnaies étrangères sont comptabilisées dans les livres de la Banque en monnaie nationale (CDF) au taux du jour de la transaction.

Les avoirs, les créances et les dettes en monnaies étrangères, sont convertis au cours de change indicatif publié par la Banque et résultant du marché interbancaire en vigueur à la date d’arrêté des comptes.

Les bénéfices et pertes résultant de tout changement de la valeur des actifs nets de la Banque (en or et en monnaies étrangères) à la suite de la modification de la parité de l’unité monétaire nationale ou des monnaies étrangères, sont exclus du tableau de formation de résultat.

Les pertes dont il est question ci-dessus sont à charge de l’Etat. Quant aux bénéfices, ils seront inscrits à un compte spécial dit « compte de réévaluation » et affecté à l’amortissement de la dette de l’Etat vis-à-vis de la Banque. Il ne pourra en être disposé autrement que par un accord spécial entre la BCC et le Gouvernement.

2.2.6. Provisions pour dépréciation des crédits à la clientèle

Les provisions pour créances irrécouvrables ainsi que les provisions extraordinaires sont fixées par le Conseil de la Banque.

2.2.7. Emissions monétaires

Les émissions monétaires sont considérées comme des dettes de la Banque vis-à-vis des opérateurs économiques détenteurs de la monnaie nationale. Les bénéfices résultant du retrait de la circulation des billets de banque sont affectés sur accord du Ministre ayant les finances dans ses attributions, à la reconstitution du stock des signes monétaires.

2.2.8. Engagements hors-bilan

Les obligations reçues ou données par la Banque ou par l’Etat, pour lesquelles la mise à la disposition (livraison) des biens, de l’engagement (fonds, devises, titres ou services) est différée ou conditionnée par la réalisation d’un évènement ultérieur, sont comptabilisées dans les engagements hors bilan sans effet sur la situation nette.

2.2.9. Engagements des financements des organismes internationaux accordés à la RDC

Les engagements des financements des organismes internationaux accordés à la RDC versés dans les comptes de la BCC sont comptabilisés, d’une part au bilan pour les versements reçus et les paiements de la BCC aux bénéficiaires, et d’autre part, en hors- bilan pour les versements reçus et les remboursements de la RDC, le cas échéant.

IIème Partie

COMPTES DU BILAN ET HORS-BILAN

3. AVOIRS ET CREANCES EN OR ET MONNAIES ETRANGERES HORS DTS

Le tableau ci-dessous montre la composition de ces avoirs et créances :

(Ici tableau )

3.1. Avoirs et créances en monnaies étrangères

Les avoirs et les créances en monnaies étrangères se présentent comme suit :

(Ici tableau

Ces avoirs et créances en monnaies étrangères hors DTS ont connu une hausse de CDF 976 162 millions.

Cette augmentation résulte principalement des opérations spécifiques à chacune des composantes de la rubrique ainsi que des ajustements dus aux variations des cours de change.

A ce sujet, il a été enregistré en 2019 les opérations, ci-dessous :

En augmentation

– les rachats des recettes pétrolières, minières et autres de l’ordre de USD 1 087 millions ;

– les autres recettes et retour de fonds pour USD 298 millions ;

– la Redevance de Suivi de Change pour USD 62 millions ;

– les intérêts créditeurs générés par les avoirs comptes de disponibilités en monnaies

étrangères et de placements pour USD 14 millions ;

– les recettes de l’Hôtel des Monnaies pour USD 1 million;

– les appuis à la balance de paiement de l’ordre de USD 367 millions reçus du FMI au

titre de la facilité rapide de crédit.

En diminution

– les dépenses de fonctionnement du Trésor public (frais de mission, de soins de santé, de gestion des institutions, dépenses de l’armée, frais de représentation diplomatique, CENI, contributions de la RDC, paiement des fournisseurs étrangers, etc.) pour USD 1 068 millions ;

– le paiement du service de la dette extérieure et autres créances pour USD 210 millions ;

– les frais de fonctionnement de la BCC (d’administration, de gestion, de mission, de formation, de soins médicaux à l’étranger) ainsi que les paiements de divers fournisseurs étrangers en dehors de ceux de l’Hôtel des Monnaies pour USD 56 millions ;

– le remboursement des créances du FMI pour USD 73 millions ;

– les frais financiers pour USD 34 millions ;

– les dépenses de l’Hôtel des Monnaies (importations des billets de banque, imprimés

de sécurité, intrants et papiers fiduciaires) pour USD 22 millions ;

– les investissements courants de la BCC (acquisition bâtiments et terrains, quelques

équipements techniques…) pour USD 28 millions ;

– les dépenses d’investissement, de modernisation et de réhabilitation des bâtiments

pour un import de USD 19 millions ;

– les ventes interbancaires pour USD 5 millions.

3.1.1. Encaisses en monnaie étrangères

(Ici tableau…)

3.1.2. Disponibilités à vue en ME auprès des correspondants étrangers

Les avoirs à vue en monnaies étrangères auprès des correspondants étrangers s’élèvent à CDF 1 255 028 millions au 31 décembre 2019. Ils se déclinent de la manière ci-après :

(Ici tableau…)

3.1.3. Avoirs en cantonnement en ME auprès des Correspondants étrangers

Ce compte enregistre les fonds cantonnés auprès de BNP Paribas (Fortis Bank) pour motif de « saisie arrêt successions ».

Au 31 décembre 2019, il affiche un solde débiteur de CDF 21.979 millions, soit la contrevaleur de USD 12.334.401,94 et de EUR 720.497,28.

Il importe de signaler que ces fonds ont déjà permis de liquider les contentieux judiciaires envers les sociétés MIMINCO (pour USD 11 millions à charge du Trésor Public) et WORLD CONNEXION (pour USD 5 millions à charge de la Banque Centrale dont une partie a été couverte en 2019 par les comptes Fortis ordinaire USD et EUR) (cfr note 6.3.2.1.5 opérations débitrices en attente).

Ces fonds cantonnés toujours logés dans les avoirs en ME seront décomptabilisés une fois que la Banque Centrale obtiendra du Ministère des Finances les titres de régularisation de prise en charge par le Trésor Public du montant sollicité pour l’extinction du contentieux MIMINCO.

3.1.4. Provisions versées pour crédits documentaires à change couvert

Ce compte enregistre les provisions versées pour les crédits documentaires souscrits pour compte de la BCC et pour compte du Trésor.

Au 31 décembre 2019, le solde de CDF 77.355 millions représente la contrevaleur de EUR 3 424 571,10 et de USD 42 419 533,37.

3.1.5. Placements à court terme en ME correspondants étrangers

Le solde de CDF 279 453 millions est la contrevaleur de USD 167 042 472,19, représentant le capital acquis par le placement auprès de la Banque africaine d’import-export à fin 2019. Le flux annuel d’intérêts généré par ce placement est de USD 4 868 933,89.

3.1.6. Disponibilités à vue en ME auprès des correspondants locaux

Les disponibilités à vue en monnaies étrangères auprès des correspondants locaux au 31 décembre 2019 se ventilent comme suit :

3.1.7. Avoirs en ME en cantonnement auprès des correspondants locaux

(Ici tableau…)

Ce compte enregistre les fonds cantonnés auprès des correspondants locaux pour motif de « saisie arrêt ». Au 31 décembre 2019, il affiche un solde de CDF 4 989 millions.

3.1.8. Placements à court terme en ME auprès des correspondants locaux

Ce compte enregistre des placements en devises étrangères effectués auprès des correspondants locaux. Le solde de CDF 652 777 millions au 31 décembre 2019 est la contrevaleur de USD 388 millions placés auprès des banques agréées pour compte de la Banque Centrale du Congo et près de USD 2 millions pour compte de la Caisse de Retraite.

A SUIVRE