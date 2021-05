Assemblée nationale : examen et adoption de la proposition de loi portant création de l’ordre national des ingénieurs agronomes

Les élus nationaux se sont retrouvés, ce mardi 18 mai dans la salle de Congrès du Palais du peuple, pour l’examen et le vote de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement de l’ordre national des ingénieurs agronomes en RDC. Proposition de loi initiée par le député national Modeste Kazwazwa Ubite, élu de Kenge.

Après adoption de l’ordre du jour essentiellement consacré à l’examen et adoption de la proposition de loi création de l’ordre national des ingénieurs agronomes en RDC, le président a annoncé la présence au sein de l’hémicycle de 81 élèves du complexe scolaire La Puisette à Kinshasa/Gombe, qui voulaient à se faire une idée du déroulement des travaux parlementaires.

Invités au perchoir pour être salués par les honorables députés, ces élèves ont remis un présent à Mboso. Il s’agit d’un trophée surmonté d’une carte de la RDC.

Faisant l’économie de son initiative parlementaire, Modeste Kazwazwa a fait savoir que, cette proposition de loi, déposée le 04 mai 2021 au bureau de l’Assemblée nationale, vise à organiser l’exercice de la profession d’ingénieur agronome en RDC, conformément aux prescrits des articles 36 alinéa 5 et 202, point 36 literas d, g et o de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 2 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la RDC.

Convaincu de l’importance de ce secteur dans sa diversité (phytothérapie, zootechnie, eau, sol et forêt, faune et flore, chimie et industrie rurale, génie rural et économie agricole) dans le développement national, le législateur entend désormais l’organiser en ordre en édictant à son profit des normes adaptées aux particularités de ce métier et en le soumettant à des structures propres en vue de son fonctionnement.

Avec l’adoption de cette loi, l’ordre national des agronomes devait se présenter comme l’interface officielle face aux différents partenaires pour notamment défendre ses intérêts et ceux de ses membres, ou encore servir de conseil de l’Etat en évaluant notamment ses besoins dans le cadre des plans de développement.

Seize députés se sont inscrits pour la prise de parole en vue de l’enrichissement de la proposition de loi sous examen. Et à l’issue du débat général, au cours duquel les intervenants ont formulé plus de contributions que de question, la proposition a été déclarée recevable et envoyée à la commission Environnement.

Mais avant l’ouverture du débat général, le député national Moussa Kalema est intervenu par motion d’information pour éclairer la plénière sur les échauffourées sanglantes de la fin tragique du ramadan, le jeudi 13 mai au stade des Martyrs.

A la suite de cette motion, Christophe Mboso a invité la COMICO à vivre en paix et dans la coexistence pacifique.

Parole a également été donnée au représentant des élus d’Uvira, auteur d’une motion d’information pour alerter l’Assemblée nationale et le gouvernement sur l’insécurité persistante qui prévaut dans la ville et le territoire d’Uvira, dans la province du Sud-Kivu. A en croire cet élu, la population d’Uvira demande à l’Assemblée nationale de recommander au gouvernement de procéder urgemment au remplacement des unités FARDC et de la PNC ayant œuvré durant plusieurs années dans la ville et le territoire d’Uvira ; de déployer une force spéciale chargée de sécurisation de la frontière RDC-Burundi afin de barrer la route au mouvement et recrutement des groupes armés étrangers et locaux ; évaluer la mise en œuvre du décret du 16 septembre 2013 portant création, organisation et fonctionnement des Conseils locaux de sécurité de proximité.

Christophe Mboso a appelé les élus ayant travaillé en commission avec le bureau de lui déposer en urgence les rapports de sécurité à intégrer dans un rapport général à soumettre au chef de l’Etat, afin de l’aider à évaluer la situation de cette partie du pays pour des décisions idoines et proportionnelles à la gravité de la situation.

Yves Kadima