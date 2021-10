Après concertation avec Ngobila : Marche de Lamuka, changement d’itinéraire

Annoncée pour ce samedi 16 octobre 2021, depuis le meeting de Lamuka à la Place Sainte Thérèse, dans la commune de N’Djili, le samedi 09 octobre, la marche de cette plate-forme politique a été confirmée, pour la même date, hier jeudi 14 octobre, au terme d’une réunion de concertation entre ses délégués et l’autorité urbaine. Pour des raisons liées à la sécurité et aussi à la fluidité de la circulation automobile, les deux parties se sont mises d’accord pour un changement d’itinéraire.

Au lieu de partir du rond-point Ngaba, et de s’engager sur l’Avenue de l’Université, jusqu’à l’esplanade de la 1ère Rue, au niveau de la paroisse Saint-Raphaël, les « marcheurs » vont plutôt se rassembler, autour de 8 heures, dans le périmètre du marché de Ngaba, sur l’avenue Kianza, suivre cette avenue jusqu’au rond-point Super Lemba, puis remonter l’avenue Sefu jusqu’à la Fikin, avant de déboucher sur l’Echangeur de Limete et poursuivre leur progression sur le boulevard Lumumba, jusqu’à l’espace « Cohydro, au croisement des avenues Université et Sendwe avec le boulevard Lumumba.

C’est dans ce site, laisse-t-on entendre, que les pincipaux leaders de Lumuka, notamment Martin Fayulu et Adolphe Muzito ainsi que leurs alliés, pourraient adresser leurs messages à leurs cadres et militants.

Signalons que ce compromis a été trouvé après de longs échanges entre le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentiny Ngobila, assisté du comité provincial de sécurité, et la délégation de Lamuka, conduite par Devos Kitoko, Secrétaire général de l’Ecide de Martin Fayulu, et Me Blanchard Mongomo, Secrétaire général de Nouvel Elan d’Adolphe Muzito.

Les deux parties ont convenu que la sécurité des participants soit assurée par les éléments de la Police nationale congolaise, en collaboration avec les cellules de sécurité de Lamuka. Tout fauteur de trouble, a-t-on indiqué, sera dénoncé et remis entre les mains de la police. Il y a lieu de signaler aussi que Constant Mutamba, allié de Lamuka, a été convié lui aussi à une séance de travail avec le gouverneur de la ville. Il a lui aussi adhéré au principe du changement d’itinéraire. Rappelons que cadres et militants de Lamuka seront dans les rues de Kinshasa pour exiger la dépolitisation de la Ceni. Jean René Ekofo