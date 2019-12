Après Bangui, le Chef de l’Etat attendu aujourd’hui à Zongo

Le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi devrait, sauf imprévu, traverser la rivière Oubangi, à partir de Bangui où il séjourne depuis hier dimanche 1er décembre 2019, pour la ville congolaise de Zongo. Ici, il devrait se rendre personnellement compte de la situation des victimes des inondations provoquées par la montée des eaux du cours d’eau précité. Même si le gouvernement central ainsi que l’exécutif provincial du Sud-Ubangi, sans oublier les organisations non gouvernementales, ont déjà apporté les premiers secours aux sinistrés en termes d’eau, de nourriture, de couvertures et de campement, le Chef de l’Etat a décidé de les réconforter en personne, comme il a pris l’habitude de le faire partout où nos compatriotes sont en difficulté à la suite de catastrophes naturelles, d’accidents ou de l’insécurité.

On rappelle que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s’est envolé hier dimanche matin pour Bangui, capitale de la République Centrafricaine où, après avoir été accueilli par son homologue centrafricain, Faustin Archange Touadera, il a assisté, peu après, aux côtés de ce dernier, au défilé militaire et civil organisé à l’occasion du 61me anniversaire de l’indépendance de ce pays. Avec comme premier Président Barthélemy Boganda, la RCA s’appelait, jusqu’en 1958, Oubangui Chari. Peu après le défilé, les deux Chefs d’Etat ont été témoins d’une course de pirogues, sur la rivière Oubangi, à laquelle ont participé de jeunes centrafricains et congolais, dans le cadre de a coexistence pacifique entre les deux Etats. Les différents gagnants ont reçu leurs prix des mains du Président congolais.

En marge de la même fête nationale centrafricaine, le Chef de l’Etat congolais a été décoré, par son homologue centrafricain, au Palais de la Renaissance, de la médaille de « Grand Croix », dans l’ordre national de reconnaissance centrafricaine.

Faustin Archange Touadera a fait savoir que cette distinction était un symbole de la reconnaissance, par le peuple centrafricain, de la solidarité du peuple congolais à son endroit, lors des moments difficiles de son histoire, dont la dernière guerre civile qui a déchiré le pays pendant plusieurs années.

Pour sa part, Félix Antoine Tshisekedi a salué les efforts du régime Touadera pour rendre la RCA fréquentable et engager le processus de sa reconstruction. « Tant que je serait à la tête de mon pays, la RDC sera proche de la RCA », a-t-il déclaré, se réjouissant au passage du projet de construction d’un pont sur la rivière Oubangi, entre Bangui et Zongo, avec le financement de la BAD (Banque Africaine de Développement), dans le cadre de l’intégration économique africaine.

Kimp