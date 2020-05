Appui de 4 millions de la Suisse à la RDC face au Covid-19

La Suisse répond à l’appel des autorités congolaises dans la lutte contre la maladie COVID-19 et fournit ici des informations sur ses activités en RDC contre cette pandémie. Par son engagement humanitaire, son programme de développement et celui de la sécurité humaine, la Suisse apporte sa solidarité à la population congolaise et soutient les autorités de la République Démocratique du Congo (RDC), agences des Nations Unies et les organisations non gouvernementales dans la gestion de la crise. La Suisse se concentre sur la prévention, la sensibilisation et la surveillance épidémiologique.

Son appui concret, une réorientation de plus de 4 millions USD de son programme vers des actions contre COVID-19 se présente de la manière suivante :

– 2 millions USD accordés au système onusien et des ONGs en RDC comme contribution à la mise en œuvre du Plan national de préparation et de riposte COVID-19 ; notamment pour des activités dans le domaine de nutrition en lien avec COVID-19, pour des activités de prévention sur l’île d’Idjwi à travers la société civile et enfin, pour l’appui psychosocial et de référencement dans la ville de Bukavu.

– 1,8 million USD comme contribution au plan de riposte COVID-19 au niveau provincial, à travers la Division Provinciale de la Santé (DPS) et des ONGs du Sud-Kivu ; en particulier pour l’appui à la sensibilisation et pour le soutien alimentaire dans 33 zones de santé via Caritas Congo asbl et pour une contribution à MSF-Espagne pour la prévention contre l’infection, WASH (eau, hygiène, assainissement) et la prise en charge médicale dans les centres de prise en charge à Bukavu.

– 0,5 million USD comme appui à la sensibilisation COVID-19 dans le cadre de son programme Média ainsi que le financement des projets ponctuels des partenaires locaux dans la province du Sud-Kivu, comme la prévention de la violence domestique et l’appui aux groupes les plus vulnérables.

– Dans le cadre de la riposte COVID-19, le 13.4.2020, la Suisse a également affrété un avion pour le transport du personnel humanitaire et 1,3 tonne de matériel humanitaire de ses organisations partenaires, inclus 36 kits pour la production de chlore (avec technologie WATA) donnés aux autorités provinciales et ONGs du Nord et Sud-Kivu. Ces kits serviront au renforcement de la prévention et du contrôle des infections dans des hôpitaux, centres de santé et lieux publics.

En parallèle, la Suisse soutient ses partenaires dans la réorientation de leurs projets humanitaires, financés par la Suisse, pour lutter contre COVID-19 et atténuer les conséquences directes et indirectes de la pandémie, dans les domaines de la santé, la sécurité alimentaire, la protection et la violence basée sur le genre.

La mise en œuvre de ces fonds et projets nécessite le libre mouvement du personnel à la fois humanitaire et du développement, toujours en tenant compte des mesures de prévention.

Au niveau mondial, la Suisse fournit également 8 millions USD au Plan Global de Réponse Humanitaire des Nations Unies. Un million de USD sera consacré à l’appel COVID-19 du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) et deux millions USD à l’appel COVID-19 de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge (IFRC). Cette somme de 11 millions USD additionnels sont au bénéfice des différents pays en développement, entre autres la RDC.

Min. C/Médias