Alternance démocratique : une victoire commune

Le Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, s’est adressé le vendredi 13 décembre 2019, au Palais du peuple, aux deux chambres du Parlement réunies en Congo. C’était à la fois un discours-bilan de ses 11 premiers mois de gestion du pays et une claire description des perspectives d’avenir. Jetant un regard rétrospectif sur l’alternance démocratique intervenue au sommet de l’Etat le 24 janvier 2019, marquant un tournant décisif dans l’histoire nationale, il a tenu à la replacer sous le signe d’une victoire commune de l’ensemble du peuple congolais.

La réussite de cet exercice démocratique a produit, comme dividende rare dans les annales de la République, depuis son accession à l’indépendance, la cohabitation entre un ancien Président en vie et son successeur. La République Démocratique du Congo a ainsi franchi un pas de géant dans la voie de la démocratie, qu’il fallait consolider par des mesures de décrispation politique (libération des prisonniers politiques et d’opinions), la libéralisation des activités politiques, une plus grade liberté d’expression et d’opinions, etc.

La désignation d’un porte-parole de l’Opposition comme interface des hommes au pouvoir ferait davantage du bien à la société congolaise, plus que jamais lancée dans la pluralité d’opinions. Mais, sans la paix, rien ne peut se faire au pays. D’où la prise des mesures radicales sur le front de l’Est, où les 11.000 hommes de troupes qui étaient déployés depuis plusieurs décennies ont été remplacés par 21.000 nouveaux. La chaîne de commandement a subi elle aussi un nettoyage à sec. Un Etat-major avancé de l’armée nationale est désormais positionné dans la ville de Beni. Le mot d’ordre est à l’éradication des forces négatives, internes comme externes. Félix Antoine Tshisekedi a réaffirmé qu’il ne sera jamais en paix tant que cette partie de l’Est ne retrouvera pas une paix durable. Kimp