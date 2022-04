Alerte !!!! Le Kongo Central en danger

Notre journal a approché quelques notables du Kongo Central et a glané quelques avis que nous narrons fidèlement dans les récits qui suivent en notre qualité d’analyste politique.

Pendant que le calendrier de l’élection des gouverneurs et vice-gouverneurs est en pleine exécution et que la décision N°010/CENI/AP/2022 du 2/04/2022 contenant la liste provisoire des candidatures déclarées recevables à l’élection des gouverneurs et Vice-gouverneurs de provinces est publiée, des personnalités politiques véreuses sont en train de cogiter et d’imaginer des astuces pour continuer à exercer leur influence rétrograde sur le Kongo Central afin de bloquer indéfiniment son développement. Ce qui, à terme, entrainera le paupérisme populaire et l’enrichissement de leurs mentors de Kinshasa, en vue de faciliter leur prise et leur maintien au pouvoir, au mépris des intérêts de la province.

C’est la campagne que ces leaders sont en train de mener en faisant croire à l’opinion que leurs candidats sont les meilleurs ou qu’ils sont de l’Union Sacrée ou encore des candidats du Chef de l’Etat. Ils imputent à ce dernier le rôle qui n’est pas le sien. Ils oublient qu’il est le garant de la nation, le protecteur de la démocratie. Il n’a pas de ticket à soutenir. Son ticket est celui des ne Kongo, choisi parmi cette panoplie des candidatures, par le biais des honorables députés provinciaux.

Le Kongo Central a besoin des personnes qui ont un sens managérial éprouvé et un esprit fédérateur irréfutable. Vingt-trois (23) tickets ont postulé ; cela amène certes, à se féliciter de l’instauration effective de la démocratie.

Avant l’élection du 6/05/2022, une prise de conscience devra entrainer ipso facto un ressaisissement dans le chef des candidats, manifesté par une série de désistements en faveur des tickets ou d’un ticket incontestable par la population tout entière. Un ticket consensuel s’il le faut, pourrait être la manifestation de l’unité légendaire du Kongo Central. Point n’est besoin d’échafauder des cabales et des intrigues sournoises contre les ne Kongo. Ces derniers en ont ras-le-bol. Les Ne Kongo ont trop souffert de l’instabilité de leurs institutions provinciales. Le moment est venu pour faire redécoller le Kongo Central.

Cette prise de conscience des députés provinciaux s’avère nécessaire devant la propension de la plupart de ces candidats à corrompre à tout prix en vue d’acheter la conscience de ces grands électeurs, représentants du peuple Kongo, pour leur permettre in fine de sucer davantage la province.

L’existence des députés dont le mandat est sujet à caution devra interpeller plus d’une personne. L’opinion populaire, les candidats et les grands électeurs doivent savoir que laisser ces députés problématiques voter, à savoir Monsieur NSALAMBI Joseph et Monsieur SAMBA NSITU Edouard, serait suicidaire pour la province du Kongo Central. Vouloir les faire participer au scrutin est une stratégie maligne développée par ceux qui veulent demeurer des intérimaires à la tête de la province.

D’une part, cette diversion emmènerait la province à continuer à vivre le statu quo, avec le même intérimaire jusqu’à la fin du mandat. D’autre part, de source parlementaire, l’on apprend des paroles frisant l’intoxication et la rébellion selon lesquelles d’aucuns ne jurent que par le retour de Monsieur ATOU MATUBUANA, en proférant des menaces contre le Vice-premier Ministre, Ministre de l’Intérieur. Celui-ci est objet des chantages par ce groupe de hors-la-loi pour réhabiliter Monsieur ATOU MATUBUANA ; au cas contraire, une motion de défiance serait initiée à son encontre pour le faire sauter de son siège ministériel.

Ces pro-ATOU, méprisant les dispositions constitutionnelles, ne veulent pas entendre parler des élections au Kongo Central. Ces personnes, dont l’Honorable Adrien PHOBA, veulent obtenir illico presto la réhabilitation de Monsieur ATOU MATUBUANA en dépit de l’arrêt n°1171. Lui qui hier, avait marché contre Monsieur le Gouverneur déchu, est aujourd’hui occupé à débiter toutes ces incohérences et ces subterfuges pour des raisons qui lui sont propres.

Une frange minoritaire des députés soutient la réhabilitation du gouverneur déchu en se comportant en prophètes de malheur parce qu’ils prédisent les révoltes, la désolation et le K.O. dans la province du Kongo Central, au cas où ne MUANDA NSEMI ne serait pas élu. Les ne Kongo doivent veiller à ce que leur volonté soit imprimée dans la mémoire des députés provinciaux. Il n’y aura aucun malheur pour le Kongo Central.

Le Kongo Central victime d’un complot

Certes, le Kongo Central est la province la plus hospitalière de la RDC. Au Kongo Central, l’on retrouve des compatriotes d’autres provinces briguer de hautes fonctions dans les entreprises ou services publics de la province. La réciprocité n’est malheureusement pas de mise.

Cette hospitalité s’est retournée aujourd’hui contre elle-même. Elle est à ce jour victime d’un complot national, à telle enseigne que les originaires se retrouvent étouffés par cet envahissement à tous les niveaux. A l’Assemblée provinciale, l’on retrouve une ou deux personnalités inscrites comme suppléantes sans avoir des assises au Kongo Central ; une stratégie d’infiltration. Ces personnes siègent aujourd’hui à l’Assemblée Provinciale sans être connues par la base qu’elles étaient censées représenter. Certaines de ces personnalités siégeant à l’Assemblée provinciale, sont employées par des entreprises et services publics provinciaux.

Au Kongo Central, les leaders politiques créateurs des partis politiques sont quasi inexistants. Les partis politiques sont importés des autres provinces et voilà qu’aujourd’hui, à la veille de l’élection du Gouverneur de province et de son Vice, des injonctions fusent de Kinshasa pour imposer un ticket par tous les moyens, surtout non licites, en vue de contrôler le Kongo Central au détriment de la volonté et la vision du Chef de l’Etat.

Tous ces leaders qui se précipitent d’imposer leurs tickets à l’élection seront dans la plupart des cas des opposants potentiels du Chef de l’Etat lors des élections à venir. Ils cherchent à installer les leurs pour bien contrôler la Province. Au nom du népotisme et du clientélisme, certains positionnent leurs gendres, d’autres veulent imposer leurs marionnettes, en vue de bien piller la province du Kongo Central et de continuer à obstruer l’élan de développement de la province.

Était-il nécessaire d’organiser des primaires à l’hôtel MEMLING ? Rien que pour le Kongo Central ? L’Assemblée provinciale du Kongo Central est-elle devenue une formation politique avec une autorité morale qui veut jauger ses éventuels candidats ?

Les députés sont libres de faire leur choix selon la volonté de leur base. Ils ne sont pas manipulables pour des intérêts politiciens. Ces primaires ne concernent pas les Ne Kongo. EIles ne concernent que leurs auteurs. C’est un manque de respect à l’endroit des députés provinciaux… La politique de tireur de ficelle doit cesser.

Dans leur gourmandise du pouvoir, tous ces leaders se comportent en rapaces. Sans vergogne, ils se lancent à cette conquête en utilisant aujourd’hui le Kongo Central comme piédestal. Demain, lors du partage du gâteau, les Ne Kongo et le Kongo Central seront marginalisés et stigmatisés comme d’habitude. Plusieurs d’entre eux sont désavoués dans leurs différentes provinces. Ils veulent se rabattre sur le Kongo Central pour faire leur politique discriminatoire de deux poids, deux mesures, sans s’aligner sur la vision du Chef de l’Etat… Pour quelles fins ?

Ces leaders tournaient autour des Ne Kongo et des honorables députés nationaux et provinciaux à coup de corruption pour acheter leur conscience et les rejeter par la suite. Ce comportement est devenu une habitude que les Ne Kongo, par naïveté, ne veulent pas regarder en face afin de changer les paramètres et les règles du jeu. Cette façon de se comporter doit changer.

C’est ce qui justifie les invitations intempestives des députés provinciaux vers Kinshasa pour les aliéner avec tous les moyens malhonnêtes. Les honorables députés provinciaux doivent se regarder en face et considérer l’intérêt général de la province avant de prendre des décisions fortes qui soient bénéfiques pour la province.

Dans tous ces montages intelligents, le Kongo Central sera le grand perdant et les Ne Kongo ne verseront que leurs larmes pour pleurer et se lamenter. Il sera trop tard. Seule une petite fraction de Ne Kongo sera bénéficiaire d’un minimum pour vivre. Il s’agit là des Ne Kongo traitres et corrompus, qui auront vendu le Kongo Central.

Il est temps que le Chef de l’Etat, Président de la République et Garant de la constitution, de concert avec tous les Ne Kongo représentés par leurs députés provinciaux et nationaux, mettent en place des mécanismes idoines pour faire échec à toutes ces cabales bien agencées dans un plan machiavélique qui ne prendra guère en compte l’intérêt des Ne Kongo et du Kongo Central.

Les options levées par les députés provinciaux

Alors que la population vous a présenté ses félicitations à l’occasion de votre élection comme députés provinciaux en janvier 2019, parce qu’elle avait placé tous leurs espoirs en vous, certains parmi vous ont versé dans la corruption, faisant de cette responsabilité si noble, un fonds de commerce en sacrifiant le vœu de vos électeurs.

Les députés avertis et consciencieux ont décidé d’écouter leurs électeurs et de voter sans interférences. Les personnes imposées par Kinshasa moyennant l’argent sont à bannir. Ils se sont décidés à voter utile pour le bien de tous les Ne Kongo et non pour des intérêts égoïstes. Ce n’est que vanité.

Ils sont conscients qu’un jour, ils seront redevables devant leurs électeurs, devant la postérité et devant Dieu. C’est pourquoi, ils ont décidé d’aller vers leurs électeurs avant de poser cet acte si important. Ils ont affirmé que les électeurs connaissent fort bien celui qui devra conduire le Kongo Central vers des lendemains meilleurs.

Les responsabilités qui les attendent le 6/05/2022 sont très délicates et d’une importance incommensurable. Légalement et légitimement, ils reconnaissent avoir le droit d’exprimer librement et correctement leurs opinions et désirs pour le bien du peuple. C’est pour cela qu’ils ont été élus.

Ils sont néanmoins conscients des erreurs de 2019. Ils ont été dupés à cause des interférences et des ingérences de certaines autorités de Kinshasa. Aucun député conscient ne peut une fois de plus être suborné. C’est pourquoi ils se décident à consulter leurs bases respectives. Celles-ci doivent savoir pour qui leur député votera ce jour-là. Entre la vie et la mort, ils choisissent la vie. Les Ne Kongo n’ont que le Kongo Central comme province.

Pour ce faire, l’Assemblée doit se débarrasser d’abord des députés à problème à l’instar de :

1. NSALAMBI Joseph qui, après avoir démissionné volontairement de son parti, est revenu avec la complicité de certaines autorités de l’Assemblée et du gouvernement provinciaux.

2. SAMBA NSITU qui après avoir quitté sa formation politique, s’est prostitué en allant de parti en parti et, est revenu à l’Assemblée provinciale irrégulièrement avec la complicité de ces deux institutions.

Le fait que ces deux députés votent ce jour-là, signifiera que quel que soit le gouverneur qui sera élu, il le sera par des personnes n’ayant pas qualité. L’affaire sera portée devant la Cour par ceux qui ont intérêt. Cela profitera à Monsieur Justin LUEMBA MAKOSO qui poursuivra son intérim jusqu’à la fin du mandat parce qu’il ne sera pas évident d’organiser une nouvelle élection du gouverneur et de son vice. Tout compte fait, les deux élus se retrouverons d’une manière ou d’une autre dans les affaires.

Il est impérieux que tous les candidats s’élèvent comme un seul homme pour baliser le terrain de l’élection du gouverneur et de son vice. Sinon les énergies et l’argent ne constitueront que des gaspillages de triste mémoire.

La mauvaise gouvernance sous s plusieurs facettes

Voilà pourquoi certains ont toujours décrié le comportement indigne de certains gouvernants de la province du Kongo Central en leur qualité de décideurs.

C’est regrettable et affligeant de constater que les personnes qui sont censées être correctes et honnêtes à la manière de notre ancêtre KASA-VUBU, sont régulièrement au centre des scandales qui entachent leur réputation déjà douteuse par des griefs frisant un déficit moral et soutenant l’irréparable.

Ce comportement indélicat qui vient corroborer ce qui a toujours caractérisé leur personne et permet de connaitre avec quel genre de dirigeant, la population a affaire, au seuil de la prochaine échéance électorale du Gouverneur et de son Vice.

Ces autorités qui, en dépit de leurs responsabilités respectives, massacrent les valeurs Kongo en posant des actes malséants, en menant une diplomatie basée sur le mensonge, en usant du faux en écriture, manifestent une malhonnêteté, une incongruité et une incompétence notoires dans la conduite des affaires publiques.

Tenez. Devant l’opportunité offerte par l’Ambassade de France, celle de faire bénéficier au Kongo Central la possibilité de l’implantation des réseaux de franchise et de vendre la province aux investisseurs voulant y installer leurs capitaux, le gouvernement provincial devait intéresser toutes les corporations évoluant dans l’entrepreneuriat, en vue de désigner les personnes les mieux indiquées, surtout les femmes, pour participer à ces assises. Un critérium devait guider le choix des personnes concernées. Il en est de même pour l’attribution des marchés au niveau de la province. On rencontre des décideurs qui sont juges et parties et les travaux sont généralement bâclés.

Malheureusement, le principal décideur du Kongo Central, le Gouverneur ai, a usé du népotisme, du clientélisme et de l’égocentrisme pour désigner les personnes devant exécuter les travaux.

S’agissant de l’opportunité sus-évoquée, les personnes devant représenter le Kongo Central à Paris, conformément à l’ordre de mission collectif n°090/BIS/CAB.GOUV/KC/152/2022, n’ont pas été choisies de manière objective. Dans cet ordre de mission l’on note deux (2) personnes dénuées de qualité requise et par conséquent ne devaient pas y figurer. Il s’agit de :

1. MANANGA MAKOSO Christophe : petit frère au Gouverneur ai, qui est aussi son chargé de missions ;

2.SAMBA NSITU Edouard : député provincial apparaissant sur l’ordre de mission comme Entrepreneur.

Il est temps que les députés provinciaux écartent tous les obstacles susceptibles de compromettre l’élection du gouverneur et de son Vice et de voter utile, en écoutant la voix de la population, pour la restauration des valeurs désacralisées et l’avènement d’une province prospère.

A bon entendeur salut !

Ben Mukoko

Analyste indépendant