Affaire François Beya : «Justicia ASBL» exige la vérité

Faute d’informations venant des sources officielles, plusieurs rumeurs circulent au sujet d’un supposé coup d’Etat manqué en République Démocratique du Congo. Des informations allant dans ce sens circulent sur la place publique, en particulier sur les réseaux sociaux, à la suite de l’interpellation du Conseiller Spécial du Chef de l’Etat en matière de Sécurité, François Beya, depuis samedi 5 février 2022. Celui-ci est détenu dans les locaux de l’ANR (Agence Nationale de Renseignements).

Face à la psychose qui règne autour de cette affaire, accentuée par le renforcement des dispositifs sécuritaires à Lubumbashi et à Kinshasa ainsi que la manifestation improvisée des présumés jeunes de l’UDPS le dimanche dernier à Kinshasa, « Justicia ASBL », une organisation de protection des droits humains, invite le gouvernement à informer la population sur ce qui se passe réellement afin d’apaiser les tensions. Dans un document publié dimanche 6 février, cette organisation estime que le manque d’information à ce sujet favorise la montée en puissance des messages visant à inciter à la haine et crée, en effet, une psychose d’insécurité généralisée dans le pays.

«Justicia ASBL» rappelle que la constitution de la RDC fait du droit à l’information, un droit sacré dont aucune autorité ne peut se prévaloir de la fierté de violer ses dispositions. Au regard de ce qui précède, «Justicia ASBL» recommande au ministre de l’information et porte-parole du gouvernement ainsi qu’aux médias officiels de donner la bonne information à la population pour calmer ce sentiment d’insécurité généralisée aux conséquences incalculables», indique ledit communiqué, signé par maître Timothée Mbuya, coordonnateur de cette structure.

Par ailleurs, cette organisation non gouvernementale appelle l’administrateur de l’ANR, à garantir au conseiller spécial du chef de l’État, la jouissance de tous ses droits fondamentaux et aux dirigeants de l’UDPS de former et sensibiliser leurs militants sur les méthodes de revendications pacifiques afin de faire cesser les discours d’incitation à la violence qui risqueraient, poursuit-elle, d’embraser le pays.

Il sied de noter que selon des sources concordantes, l’interpellation de François Beya est en relation avec des activités contraires à sa position de conseiller spécial du président de la République en charge de la sécurité nationale. Selon Georges Kapiamba, qui avait pu lui rendre visite en sa qualité de membre d’une association de défense des droits de l’homme, François Beya dit ne pas comprendre cette interpellation. Néanmoins, il a rassuré l’opinion que celui-ci est bien traité dans son lieu de détention.

Perside Diawaku