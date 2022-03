Affaire Dan Gertler : la RD Congo revendique un accord gagnant

Conclu le jeudi 24 février 2022 devant la ministre d’État en charge de la Justice, représentant l’État Congolais, l’accord avec le groupe Ventora de l’homme d’affaires israélien Dan Gertler sur la reprise par la République Démocratique du Congo des actifs miniers et pétroliers qu’il détenait, a fait l’objet du briefing gouvernemental hier jeudi dans la soirée.

Pour la circonstance, hormis le porte-parole du Gouvernement Patrick Muyaya Katembwe qui a toujours modéré le face-à-face de ses invités avec les journalistes, il y avait la ministre d’État et ministre de la Justice, Rose Mutombo, et le Directeur de cabinet adjoint du Président de la République chargé des questions économiques et financières, André Wameso.

En liminaire, le porte-parole du gouvernement a annoncé officiellement la visite du Pape François en RDC en juillet prochain. Puis, il a rappelé qu’au cours du Conseil des ministres du 18 février 2022, le Président de la République avait instruit le gouvernement sur la nécessité de faire de l’assainissement des secteurs minier et pétrolier une priorité. Une commission ad hoc avait été mise en place pour ce faire. Voilà qui a abouti au règlement à l’amiable d’un contrat léonien que le patron du groupe Ventora avait signé avec la République.

Aux termes de cet accord, Dan Gertler a accepté de rétrocéder à l’État Congolais tous les actifs miniers et pétroliers qu’il détenait contre des poursuites qui étaient lancées à son égard. En termes d’argent, les actifs repris par la République Démocratique du Congo au groupe Ventora représentent plus de 2 milliards USD.

Par ailleurs, avant de donner la parole à ses invités, Patrick Muyaya a souligné que ce règlement à l’amiable trouvé avec l’homme d’affaires Dan Gertler a été facilité en bonne partie par le gouvernement américain à travers les sanctions infligées à un certain nombre de dignitaires politiques et hommes d’affaires opérant en République Démocratique du Congo, dont Dan Gertler. Il a remercié au passage Washington pour son partenariat privilégié avec Kinshasa, lequel a permis à la RDC de recouvrer ses droits sur ses richesses.

Prenant la parole, la ministre de la Justice a expliqué les raisons ayant motivé le gouvernement à privilégier le règlement à l’amiable en lieu et place des poursuites judiciaires. En résumé, Rose Mutombo a démontré que l’État Congolais a gagné en temps et en argent, à la place des poursuites judiciaires, qui tirent pas mal en longueur et exigent des dépenses au trésor public.

A son tour, le Dircaba du Chef de l’Etat qui était d’ailleurs vice-président de la commission a, après avoir expliqué en détail la procédure ayant conduit au règlement du litige en faveur de la République, énuméré quelques actifs que détenait Dan Gertler. A savoir les blocs pétroliers 1 & 2 au lac Albert, une mine d’or et un gisement de manganèse à Banalia. Il a salué à juste titre l’accord qu’il a qualifié de bénéfique pour le pays.

Dom