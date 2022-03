8 mars : les héroïnes de l’ombre en RDC

Depuis la première célébration officielle de la « Journée Internationale de la femme » en 1977, au niveau des Nations Unies, et appropriation par tous les Etats de la planète, la République Démocratique du Congo a du mal à se démarquer de la théâtralisation lui léguée par le mobutisme, sous la Deuxième République du Maréchal Mobutu Sese Seko. En dépit de toutes les précautions que prennent les décideurs politiques pour éviter de tomber dans les travers de l’exhibitionnisme du pagne, de la musique, de la bière, des brochettes… bref, de la distraction, les vraies héroïnes de l’ombre continuent d’évoluer en marge de la société congolaise.

Pourtant, ce sont elles qui essayent de traduire, au quotidien, dans les actes, le thème fort interpellateur de l’autonomisation des femmes. Cette année encore, pendant que des discours divers sont tenus sur l’impératif de rendre la femme ou la fille congolaise indépendante financièrement, les mamans maraîchères, les vendeuses de pains, de feuilles de manioc, des braises, de la farine de manioc ou de maïs, de cacahuètes, de bananes, des épices, des poissons salés ou fumés, de viande, de poissons de mer, les tenancières des « malewa » – ces restaurants de fortune si célèbres à Kinshasa et dans les grandes villes…sont restées sur la brèche pour nourrir leurs maris et enfants, payer les études de leurs fils et filles de la maternelle à l’université, etc.

Ces héroïnes de l’ombre n’ont pas besoin de crédits spéciaux pour mettre en valeur la terre ou exercer le petit commerce. Elles réalisent des miracles au quotidien en prenant leurs familles en charge, au jour le jour, avec des capitaux limités à 50.000 Fc ( 25 dollars américains) voire moins que cela. Qui pourrait croire qu’avec un tel fonds, une maman veuve ou vivant avec un mari sans emploi, avec plusieurs enfants à sa charge, pourrait s’en sortir en recevant, de son grossiste de boulanger ou de dépositaires de pains, 25% de ristourne ? C’est à peine croyable de voir une vendeuse de bananes ou de manioc bouilli, de papayes, d’avocats, de beignets s’imposer en principal soutien de son foyer avec un capital aussi modique.

D’autres héroïnes de l’ombre se recrutent dans les rangs des femmes et filles qui passent des jours et des semaines à bord des baleinières pour aller vendre des produits manufacturés (savon, sucre, sel, habits, médicaments, chaussure, babouche) achetés à Kinshasa dans les villages de l’arrière-pays et s’approvisionner en produits des champs (manioc, maïs, arachides, courges, ignames, haricots, patates douces, bananes) de la pêche (poissons frais ou fumés), de l’élevage (viande fraiche, viande boucanée) à commercialiser à Kinshasa. Il y a également celles qui font des navettes entre Kinshasa et Lufu, Kinshasa et Cabinda, dans le but de faire du petit business pour la survie de leurs familles. On ne peut ignorer les globe-trotters qui ont choisi des destinations telles que Dubaï, Ankara, Rabat, Pékin, Guanzou, Johannesburg, Lomé, Lagos, Bruxelles, Paris…pour se lancer dans les « affaires », défiant les discours officiels.

Les femmes versées dans la débrouille au quotidien ne demandent qu’une chose : que l’on fasse cesser les tracasseries administratives dans les marchés urbains, les ports privés, sur les routes reliant les villes aux provinces, sur le fleuve Congo et ses affluents. Celles qui sont accusées de vendre illicitement dans des marchés pirates attendent des pouvoirs publics des marchés modernes et suffisamment capables d’absorber les populations marchandes des villes. Les femmes rurales seraient toutes heureuses d’assister au désenclavement de leurs contrées, de manière à leur permettre d’évacuer facilement leurs récoltes en produits divers.

La construction d’infrastructures de base telles que les mini-barrages hydro-électriques, les mini-stations de production d’eau potable, les écoles, les centres médicaux… seraient des atouts pour les autonomiser davantage. Mine de rien, des millions de Congolaises sont dans la culture de l’autonomie sans attendre qu’un appel dans ce sens leur soit lancé. La journée du 8 mars pourrait prendre un autre relief si des programmes spéciaux étaient consacrés aux héroïnes de l’ombre, ces « oubliées » d’un autre Congo, celui des créatrices de petites et moyennes entreprises qui ne disent pas leur nom, car dépourvues de label.

Kimp