400 avocats omis du Tableau du Barreau de l’Ordre des Avocats de Kinshasa/Matete

C’est une liste étonnante, volumineuse comme un syllabus, que le Barreau de l’Ordre des avocats de Kinshasa/ Matete a rendue publiqu

e depuis quelques semaines.

La liste dont les copies sont réservées aux Présidents des juridictions de Kinshasa, aux Chefs d’Offices des Parquets, au Bâtonnier national, aux Bâtonniers près les Cours d’Appel et aux Syndics près les Tribunaux de Grande Instance, reprend les noms de 420 avocats et 100 stagiaires désormais omis du Tableau de l’Ordre et de la liste de Stage du Barreau de Kinshasa-Matete pour défaut de paiement des cotisations et contributions aux charges de l’Ordre.

Sur la liste, on retrouve curieusement des personnalités politiques qui auraient dû pourtant se gêner de figurer sur ce genre de parchemin.

Il faut espérer que les personnes omises vont signaler leur situation à leurs clients pour ne pas les mettre en situation délicate devant les juridictions. L.P.