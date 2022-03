2ème édition Trophée M.T.Kasalu :la LIZADEEL rend hommage à 6 femmes d’exception le mercredi 30 mars﻿

Après un long laborieux et fouillé consacré à dénicher, à travers les 5 continents, les femmes d’exception, le Conseil d’administration de la Ligue de la Zone Afrique pour la Défense des Droits des Enfants et Elèves (LIZADEEL), présente, à l’occasion de la 2ème édition du «Trophée M.T.Kasalu», Femmes d’honneur, 6 femmes dont une Congolaise, le mercredi 30 mars 2022, au cours d’une soirée de gala, au Chapiteau du Pullman Hôtel, dans la commune de la Gombe.

L’annonce a été faite hier mercredi 23 mars 2022, au cours d’un point de presse, animé au Centre d’Etudes pour l’Action Sociale ( CEPAS), dans la commune de la Gombe, par les membres du conseil d’administration de LIZADEEL.

Contrairement à la première édition (2021), ont rapporté les animateurs de cette Ong, spécialisée dans l’assistance psychologique, médicale et judiciaire des enfants, élèves et femmes violées, leurs noms seront dévoilés séance tenante.

Pour cette 2ème édition, six femmes seront honorées par LIZADEEL, dont une Congolaise, en partenariat avec l’UNESCO, le Ministère du Tourisme, les ambassadeurs en poste à Kinshasa. Cointrairement à la première édition, la LIZADEEL veut surprendre le public

Godé Kayembe, Coordonnateur de LIZADEEL, avait dit lors de la 1ère édition que ce Trophée qui porte le nom préstigieux de la veuve de feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba sera pérenisé aux niveaux national et international. C’est ce qui explique le caractère spécifique de la 2ème édition, consacrée par le jury du Conseil d’administration, à scruter les 5 continents pour répérer les femmes d’excellence, qui seront découvertes dans la soirée du mercredi 30 mars 2022.

Il avait souligné qu’être épouse d’un homme dont les actions socio-politques non-violentes et la constance auront permis l’avénément d’un Etat de droit, d’une gouvernance démocratique, n’est pas une mince affaire.

Kikina Mungul Diaka, Coordinatrice au sein de Lizadeel, précisé que le 30 mars 2022, de 16 h00 à 21 heures 30, il y aura effecitvement l’événément tant attendu. Au cours de cette soirée, l’on va célébrer les 6 nominées, dont les noms restent encore cachés.

«Ces femmes viendront de partout. Il y aura une surprise…Nous avons nominé une Congolaise, dont l’époux a été vraiment oublié. Et je pense que quand vous entendrez son nom, vous serez surpris ce jour-là. Pour les femmes d’ici et d’ailleurs, je vais leur dire ceci : être «M.T.Kasalu, femme d’excellence» n’est pas extraordinaire. Nous voulons dire que toute femme est un Trophée «M.T.Kasalu». Mon message pour la femme, est de ne penser pas que ces femmes sont meilleures que vous. Non, non. Demain, ca sera vous , moi, nos enfants, A chacun son tour», a-t-elle déclaré.

Elle a profité de l’occasion pour remecier de vive voix le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa clairoyance dans l’engagement de promouvoir la femme et la jeune fille pour son épanouissement intégral, sans oublier le Ministre du Toutrisme, l’Unesco, les ambassades, Lizadeel, l’initiateur dudit projet ainsi que les journalistes qui les accompgnent au quotidien.

Aux femmes, elle a demandé de «ne pas lâcher prise, ni abandonner la lutte qui du reste est difficile, tout en soulignant que le mariage n’est pas facile, surtout quand un homme aspire à devenir grand. Ainsi, le combat devient encore plus difficile». Et d’ajouter «au’au sein de Lizadeel, les membres du conseil d’administration ont décidé de continuer à honorer au jour le jour la femme».

Willy, chargé de communication au sein de Lizadeel, a appelé aux Congolaises et Congolais à s’approprier leTrophée M.T. Kasalu.

Pour lui, la femme doit comprendre qu’elle constitue une force à côté de son mari, dans la vie de tous les jours dans le foyer en tant que mère de famille. «A côté d’un grand homme, il y a toujours une grande femme», a-t-il martelé. Et de poursuivre que la femme doit sortir de l’ombre. Nous ne devons pas seulement honorer les grands hommes. Qu’on sache qu’à côté de ces hommes, il y a il y a toujours de grandes femmes. Jean-René Ekofo