24 mars 1969 – 24 mars 2022 : Kasa-Vubu, 53 ans déjà !

Joseph Kasa-Vubu, le tout premier Président de la République Démocratique du Congo, qui avait dirigé le pays de 1960 à 1965, repose sous terre depuis 53 ans, jour pour jour. Il était en effet décédé le 24 mars 1969, à Boma, dans le district du Bas-Fleuve, où il avait été relégué peu après sa destitution par coup d’Etat, le 24 novembre 1965, par le Haut commandement militaire, lequel avait décidé de confier le pouvoir au Lieutenant Général Joseph-Désiré Mobutu, alors chef d’état-major général de l’ANC (Armée Nationale Congolaise).

Le 53me anniversaire de sa mort va être célébré dans la méditation, comme c’est le cas depuis plus d’un demi-siècle. C’est le lieu de rappeler que c’est sur le tard, sous le régime de Joseph Kabila, qu’un mausolée avait été érigé en sa mémoire à Singini, ainsi qu’un monument à Kinshasa, plus précisélment au rond point Kimpwanza, dans la commune qui porte son illustre nom.

Sous le régime de son successeur, Mobutu, l’unique acte de reconnaissance posé en sa mémoire était la débaptisation de l’avenue Prince Baudouin en avenue Kasa-Vubu, en 1966, sur fond de refroidissement des relations entre le Congo et son ancienne métropole, la Belgique.

Pour ce qui est de Félix Tshisekedi, le 5me Président de la RDC, il avait pris soin de l’élever au rang de «Héros National», à travers son message à la Nation, le 30 juin 2022.

En marge du 53me anniversaire de la mort du premier Chef d’Etat du Congo indépendant, «Génération Kasa-Vubu » annonce l’organisation, le samedi 02 avril à l’Hôtel Ledya, à Matadi, d’une journée d’hommage à l’illustre défunt, avec une conférence, des témoignages, un spectacle et un buffet. Paix éternelle à son âme.

La première lettre du Président Joseph Kasa-Vubu à Mobutu

Monsieur le Lieutenant-général,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre du 25 novembre 1965 m’annonçant la décision du Haut commandement de l’Armée Nationale Congolaise (ANC) en ce qui me concerne.

Je prends acte de cette décision et vous informe que je l’accepte dans l’intérêt supérieur du pays.

Je remercie le Haut commandement de son souci de veiller à la sauvegarde de ma personne et de ma famille, et de m’accorder dans l’immédiat les conditions matérielles et de logement décent.

Conformément aux décisions du Haut commandement de l’ANC, j’ai l’intention, dès que possible, d’occuper ma place au Parlement.Toutefois, dans les circonstances actuelles et, compte tenu surtout du fait que la session parlementaire actuelle touche à sa fin, j’estime utile de ne pas siéger pour le moment. En attendant la prochaine session parlementaire, j’aimerais prendre un peu de repos dans le Bas-Congo où je résiderai et notamment à Boma, Kangu et Singini.

Je souhaiterais disposer d’une garde réduite.

En ce qui concerne ma situation matérielle, je vous laisse le soin d’en décider, AUCUN TEXTE législatif ne l’ayant jusqu’à présent organisée.

Je me permets de signaler à votre bienveillante attention que 6 de mes enfants poursuivent actuellement leurs études à l’étranger.

(Sé) Joseph Kasa-Vubu

(source : ACP, 29 novembre 1965, 1ère Édition)

La deuxième lettre du Président Joseph Kasa-Vubu à Mobutu

« Monsieur le Lieutenant général,

Avant de quitter Leopoldville, je tiens à vous remercier bien sincèrement pour tout ce que vous avez fait pour moi et ma famille.

Ainsi que j’ai eu l’occasion de le signaler dans le mémorandum que je vous ai remis le 2 décembre dernier, il n’entre pas dans mes intentions de créer une quelconque agitation.

Bien au contraire, j’aspire à un peu de repos. Je puis vous donner l’assurance que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à accomplir la lourde charge qui vous incombe.

Je vous prie de transmettre mes respectueux hommages à Madame Mobutu et recevoir pour vous-même l’assurance de ma meilleure considération.

(Sé) Joseph Kasa-Vubu

(source : Bulletin d’ACP 6 decembre 1965, 1ère édition).

COMMENTAIRE :

On remarque les qualités d’un homme d’Etat chez le Président Kasa-Vubu. Ces 2 lettres sont éloquentes : maîtrise de soi, respect des procédures, modestie dans son style, la défense de l’intérêt supérieur du pays.

Et savoir qu’il écrit ses 2 lettres à Joseph Mobutu, celui qui vient de le destituer de son prestigieux poste de Président de la République. Il faut que nos jeunes connaîssent le contenu de ces 2 lettres pour mieux cerner la personnalité de notre premier Président de la RD du Congo.