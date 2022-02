21 février 1972 – 21 février 2022 : la RVA souffle ses 50 bougies

Créée par ordonnance présidentielle le 21 février 1972, la Régie des Voies Aériennes(RVA) souffle ce lundi 22 février 2022 ses 50 bougies. A la tête de cette entreprise depuis le 13 juillet 2021, Alphonse Shungu ,qui s’est confié à la presse , a non seulement fait l’ état des lieux de la régie avec ses 53 aéroports et aérodromes ,mais il a aussi donné quelques balises des défis qu’il compte relever à la tête de la RVA. Le D .G Shungu a, par ailleurs décrit son plan d’action pour le désenclavement de 145 territoires de la République Démocratique du Congo. Dans son intervention, il est également revenu sur l’épineuse question liée aux arriérés de salaire et les décomptes finals des agents retraités.

Selon la convention collective, la RVA est tenue à verser les décomptes finals des agents retraités dans les 48 heures qui suivent la mise en retraire d’un agent, explique le numéro 1 de cette entreprise. Malheureusement, déplore-t-il, il s’est instauré depuis des années une pratique dont il qualifie de monstre dénommée « salaire d’attente ». En réalité, elle consiste à verser quelques billets de banque aux agents retraités en attendant le paiement de leur décompte final. Ce salaire d’attente constitue encore une autre charge pour l’entreprise alors que la RVA cherche à mobiliser des ressources financières pour se relever, a déploré le patron de cette entreprise. A entendre Alphonse Shungu, cette situation date de plus de 20 ans. En faisant le calcul, certains agents retraités ont déjà perçu un salaire supérieur à leur décompte final. Outre ce phénomène, le D.G de la RVA dit avoir trouvé des dettes sociales vis-à-vis de la caisse nationale de sécurité sociale, des dettes patronales vis-à-vis de l’Office National pour l’Emploi (ONEM), l’INNP ainsi que des dettes commerciales dues aux contrats en défaveur de la RVA. Une situation qui bloque l’élan de la modernisation et la stabilisation de ce service publique.

En ce qui concerne les perspectives d’avenir en rapport avec le développement à la base pour un développement des 145 territoires de la RDC, il a fait savoir que la contribution de la RVA va dans le sens de la vision du chef de l’État à savoir la modernisation des infrastructures aéroportuaires et leur équipement suivant les standards internationaux de l’OACI. A travers ce programme, la RVA veut favoriser l’inter-connectivité des territoires congolais et le désenclavement intérieur et extérieur du pays. il s’agit concrètement de renforcer la sureté et la sécurité de l’espace congolais avec notamment des instruments d’aide à la navigation et des outils de communication conformes aux normes dictées par l’OACI ainsi que la construction des infrastructures de base au sol.

Durant son mandat, Alphonse Shungu compte aussi moderniser la gestion et le fonctionnement de la RVA en recourant notamment à la numérisation/digitalisation des systèmes de paiement de certaines taxes et redevances afin de maximiser les recettes nécessaires aux investissements. Par ailleurs, la sécurité de l’espace aérien congolais et la sûreté de l’aviation civile font également partie des priorités de son mandat.

Paix et Production pour relever la RVA

En sa qualité de Directeur Général, Alphonse Shungu a fait savoir qu’à sa prise du pouvoir, il a commencé par des visites d’inspections et des consultations qui lui ont permis de mieux cerner le mal qui rongent la RVA. Très vite, il a compris que pour bien piloter cette entreprise, il faut instaurer la paix sociale et améliorer les conditions de travail des agents et cadres. C’est à l’issue de ses visites d’inspection qu’il a constaté que certains argents travaillent dans des hangars. D’où l’urgence de construire un bâtiment administratif digne de ce nom.

Il dit avoir fait le même constat dans plusieurs services où il est passé ; par exemple dans les structures de santé. Seule une mobilisation des ressources peut mettre fin à cette situation qui date de plusieurs années. A ce jour, la RVA a perdu la redevance sûreté et sécurité qui était une de ses produits. Cette perte est due à la baisse du prix du billet d’avion. Selon lui, cette mesure prise par le gouvernement a, en quelque sorte, fragilisé la RVA puisque cette redevance permettait non seulement l’acquisition des matériels mais aussi leurs amortissements.

Du point de vue social, Alphonse Shungu a reconnu des avancées significatives en quelques mois de sa prise de fonction. Ayant trouvé des arriérés allant de 5 à 30 mois, selon les coins, il a pu stopper l’hémorragie en adoptant le paiement régulier des agents sur toute l’étendue de la République. « Même s’il y a 53 aéroports et aérodromes, il n’y a pas 53 RVA.Ce qui ne peut justifier la disparité dans le traitement » ; a-t-il lâché.

Pour pérenniser cette égalité, un système de péréquation a été mis en place. En effet, sur les 53 aéroports et aérodromes, seuls 3 aéroports produisent à une hauteur d’environ 85 %., explique-t-Il. Il s’agit de N’Djili, Luano et celui de Goma. Les 50 autres se partagent les 15% restants. C’est ainsi que le système de péréquation mis en place a permis la prise en charge de ceux qui ne produisent pas, a indiqué Alphonse Shungu.

Souhaitant une heureuse fête du cinquantenaire à tous, Jules Shungu a fait savoir aux retraités que la solution pour résoudre la question des décomptes finals reste dans l’augmentation de la production. C’est pourquoi, il a sollicité un accompagnement du banc syndical pour redorer l’image de la RVA et faire d’elle la Gécamines des années 70-80. « La RVA a du potentiel et si l’on veut l’exploiter, il faut investir grâce à un financement », a-t-il conclu.

