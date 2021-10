05 octobre : Journée Internationale de l’Enseignant, Tony Mwaba rend hommage aux enseignants

A l’occasion de la célébration, hier mardi 05 octobre 2021, de la «Journée internationale de l’Enseignant», le professeur Tony Mwaba Kazadi, ministre de l’Enseignement Primaire, Secondaire et Technique (EPST) – qui séjourne présentement à Mbuji-Mayi où il a procédé à l’ouverture de l’année scolaire 2021-2022 – a lancé un message fort et interpellateur aux professionnels de la craie en République Démocratique du Congo. C’était en présence de plusieurs autorités tant nationales que provinciales ayant aussi participé à la cérémonie officielle du retour des élèves à l’école. Il y avait également une présence remarquable des agents et cadres de l’EPST/Mbuji-Mayi et des lauréats de l’Examen d’Etat 2020.

Au cours d’une double cérémonie commémorative de cette journée et de remise des diplômes aux lauréats de Mbuji-Mayi de la session de l’Examen d’Etat 2020, le ministre a rendu un hommage appuyé à tous les enseignants en général, et aux enseignants congolais en particulier, pour les sacrifices qu’ils consentent pour l’éducation de enfants, et au Chef de l’Etat, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa ferme volonté de valoriser ce secteur mis au rabais pendant plusieurs années.

Pour le ministre, «nous devons savoir qu’aujourd’hui, le 05 octobre, nous célébrons la Journée Internationale de l’Enseignant. Une heureuse coïncidence avec la remise des diplômes d’Etat aux lauréats de l’édition 2020. Car l’école, c’est le binôme élèves-enseignants dans la salle de classe. Chacun de nous ayant été élève», le ministre a recommandé qu’on soit reconnaissant du travail abattu par nos enseignants qui nous ont forgés pour que nous devenions ce que nous sommes aujourd’hui. Rendons un vibrant hommage à nos formateurs, lesquels avec les poussières de la craie entre les mains chaque jour et à travers des multiples sacrifices, nous ont donné une part de leur cœur, de leur patience et de leur dévouement ».

Rapide publication des résultats et de remise de diplôme d’Etat

Pour le patron de l’EPST, une journée de commémoration internationale est également un moment pour les enseignants de « conformer leur engagement d’enseignants au service des élèves », malgré les conditions socio-professionnelles très difficiles auxquelles ils sont confrontés. Cependant, il a noté que les difficultés que connaissent les enseignants doivent être prises en charge par l’Etat qui doit utiliser le dialogue et se baser sur les revendications des syndicats des enseignants.

Cette remise officielle de diplômes d’Etat de l’édition 2020 aux lauréats de la province du Kasaï Oriental intervient quelques mois seulement après celle de la province du Sud-Kivu. Il convient de saluer à ce propos la rapidité dans le processus de délivrance des diplômes – car on connaît des arriérés de diplômes d’Etat – qui datent de longtemps. En plus, la même célérité a caractérisé la publication des résultats de la session 2021 de l’Examen d’Etat.

SAKAZ