Zones rurales : 1 Congolais sur 10 souffre de la faim

La situation d’insécurité alimentaire en République Démocratique du

Congo devient de plus en plus alarmante. D’après le dernier rapport de

l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

(FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM), du 14 août 2017, près

de 7,7 millions de personnes en RDC sont confrontés aux souffrances

extrêmes liées à la faim. Une situation accentuée notamment par la

hausse des actes de violence et des déplacements de population, soit

30% de plus que l’année dernière.

Cette question de sécurité alimentaire a été largement évoquée au

cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies d’hier

mercredi 16 août 2017 au quartier général de la Monusco dans la

commune de Gombe. Faisant le point de la situation actuelle et des

actions entreprises par son organisation pour venir en aide aux

personnes dans le besoin, Alexis Bonte, directeur-pays du FAO a relevé

une forte détérioration de la sécurité alimentaire dans le pays, qui

la rapproche aux stades de la famine.

Selon l’analyse de classification de la sécurité alimentaire (IPC),

le FAO note qu’entre juin 2016 et juin 2017, le nombre de personnes

confrontées à une insécurité alimentaire « d’urgence » et de « crise

», soit les stades précédant celui de la famine sur l’échelle de l’IPC

et requérant une aide alimentaire et humanitaire d’urgence, a augmenté

de 1,8 millions, passant de 5,9 à 7,7 millions. Ce qui revient à dire

que plus d’une personne sur dix vivant en zone rurale en RDC souffre

de la faim.

La FAO et le PAM appellent à intensifier de manière urgente la

fourniture de nourriture vitale et une aide nutritionnelle afin de

lutter contre la malnutrition. Ils relèvent également la nécessité de

distribuer aussi des semences et des outils afin que les agriculteurs

puissent planter de nouveau et rebâtir leurs moyens d’existence.

Dans les régions du Kasai et de Tanganika, touchées par les conflits,

la FAO fournit des semences végétales et des outils manuels, afin de

relancer au plus vite la production agricole et accroitre la

disponibilité des aliments nutritifs dans les communautés hôtes et

chez les déplacés.

Il faut signaler aussi que la région de Kasaï compte à l’heure

actuelle plus de 100 000 nouveaux déplacés enregistrés. Les acteurs

humanitaires se réjouissent par ailleurs de la réponse des donateurs

humanitaires qui se manifestent de plus en plus en faveur de la crise

humanitaire, notamment dans cette partie du pays. Avec l’annonce

d’aide de la coopération suisse et du Pays-Bas, respectivement de près

de 1,3 millions de dollars américains et 3 millions d’euros, le

montant des financements attendus pour le Kasaï est porté à 40%, selon

le Bureau de la coordination des affaires humanitaires.

Interdiction de la vente du tilapia : le FAO salut

la mesure

Le représentant pays du FAO en RDC, a salué la mesure prise par les

autorités de la RDC, interdisant toute la commercialisation des

tilapias sur l’étendue du territoire national. Pour Alexis Bonté, ce

virus lacustre identifié sur ce poisson a commencé en Asie, mais

pourrait bien se repandre jusqu’ici. Cette décision des autorités

congolaises est, selon lui, la bonne décision de prévention devant

mettre à l’abri les populations congolaises, d’autant plus que la RDC

ne dispose pas de beaucoup de mesures d’assainissement.

En plus de prévenir, Alexis Bonté a indiqué que cette mesure doit

également permettre au pays de stimuler sa production locale en vue de

diminuer sa dépendance à l’importation.

Myriam Iragi