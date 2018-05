Zacharie Bababaswe quitte la MP pour «Ensemble»

Deux événements politiques ont marqué la clôture du Congrès tenu pendant deux jours par le parti dénommé AGIR ou Alliance Générale pour les Intérêts de la République. A savoir d’abord le départ définitif de l’honorable Zacharie Bababaswe de la Majorité Présidentielle et ensuite son soutien et son entrée dans la plate-forme « Ensemble pour le changement » qui rassemble des les personnalités ainsi que des formations politiques autour de l’ancien gouverneur Moïse Katumbi Chapwe comme candidat à la magistrature suprême.

La salle a retenu son souffle lorsque la Secrétaire générale, Henriette Kumakana Lundula, a lu à haute voix les quatre résolutions arrêtées et votées par les participants à ce congrès. On note que le parti Agir s’oppose à toute modification de la Constitution de la

République, réitère sa confiance à son autorité morale, l’honorable

Zacharie Bababaswe Wishiya, adhère au regroupement politique dénommé

Alliances des Mouvements du Kongo, membre de la plate-forme électorale

« Ensemble pour le Changement » avec comme idéal le soutien sans

faille aux initiatives et à la candidature à l’élection de Moïse

Katumbi Chapwe au poste de Président de la République, soutient

l’organisation des élections libres, transparentes, apaisées et

inclusives à la date du 23 décembre 2018 mais sans la machine à voter.

Telles sont les quatre résolutions votées par les participants à ce

tout premier congrès qui s’est tenu du 18 au 19 mai au Centre CEPAS à

Gombe.

On rappelle que lors de son discours d’ouverture, le désormais

«Autorité Morale» avait salué les délégués venus des 9 sur les onze

anciennes grandes provinces, qui vivent les réalités proches de nos

populations, comme le veut le soubassement spirituel de ce parti qui

ne totalise que trois ans depuis sa création. Il a ensuite retenu que

cette rencontre devrait être considérée comme un accord de deux ou

plusieurs personnes portant sur un fait ou ce qui est convenu de

faire, de penser dans une société. «Nous sommes venus pour nous mettre

d’accord sur l’avenir de notre pays et de notre peuple, imaginer ce

qui est convenu de penser et de faire. D’où le qualificatif de

Convention pour saluer ce tout premier congrès du parti», a martelé

Zacharie Bababaswe Wishiya.

Il a ainsi proposé aux participants de plancher sur des questions

liées au droit par rapport aux textes régissant le pays et au

fonctionnement du parti. Ensuite, les mêmes réflexions devraient

toucher les matières relatives aux élections générales au cours

desquelles le parti AGIR devrait pendre position sans recourir à la

violence verbale ni aux menaces quelconques, sans peur ni

atermoiement. Ce congrès était appelé à donner sa position concernant

la politique générale du pays et surtout les principaux et différents

acteurs.

Au cours de ce premier congrès, l’assistance a suivi un exposé

magistral d’un animateur de la chaine dénommée «Forever» de renommée

internationale spécialisée dans la fabrication des produits sanitaires

et cosmétiques de la famille dite « Aloê Véra ». Deux humoristes, dont

l’un mimant feu Mobutu Sese Seko et l’autre feu Etienne Tshisekedi Wa

Mulumba, ont apporté du rire dans la salle.

F.M.