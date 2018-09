Le VPM Henri Mova inaugure le bâtiment de l’Administration construit par SESCO

Le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Henri Mova Sakanyi, a inauguré hier mardi 18 septembre 2018, le nouveau bâtiment qui abritera les agents et fonctionnaires de l’Administration centrale de son Ministère. La construction de ce

bâtiment a été financée par le Gouvernement congolais et exécutée par SESCO, une société de droit congolais.

Prenant la parole, avant de couper le ruban symbolique, le VPM Henri Mova a loué la qualité du travail abattu par la Société d’Etudes, Services et de Construction (SESCO) en offrant à la ville de Kinshasa, au Ministère de l’Intérieur et à la nation congolaise, un bâtiment qui répond aux standards internationaux. Pour le patron de l’Intérieur et

de la Sécurité, « ce bâtiment permettra aux agents et fonctionnaires de l’Administration centrale de son Ministère de travailler dans des conditions idéales ».

Dans son mot de circonstance, Henri Mova a aussi et surtout rendu hommages au chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, initiateur de la Révolution de la modernité, lui qui tient à lancer la République Démocratique du Congo sur la voie de l’émergence. « En dotant

l’Administration centrale du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité de ce bâtiment moderne, le chef de l’Etat Joseph Kabila Kabange vient de prouver qu’il tient beaucoup à l’amélioration des conditions de travail des agents et fonctionnaires de mon département,

mais aussi de tous les fonctionnaires congolais », a tranché le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité.

Financé par le Gouvernement congolais

«Le moment que nous vivons aujourd’hui, marque la concrétisation de

la parole du chef de l’Etat, le Raïs Joseph Kabila Kabange, qui tient

à l’amélioration des conditions de travail des fonctionnaires de

l’Administration du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité », a

dit Fortunata Ciaparone, la DG de la société SESCO. Elle a révélé que

ce bâtiment a été construit sur fonds propres du Gouvernement

congolais et par SESCO, une société de droit congolais.

Pour la DG de SESCO, l’inauguration de ce bâtiment prouve une fois de

plus à la face du monde l’existence de l’Etat congolais et surtout sa

capacité de pouvoir commencer et terminer un projet sur fond propre. «

L’inauguration de ce bâtiment est une preuve, une fois de plus, que

notre Etat est toujours debout et autonome, et elle nous rappelle de

nouveau la vision du chef de l’Etat, Joseph Kabila Kabange, sur

l’Administration qui, pour lui, reste le moteur du bon fonctionnement

de l’Etat », a dit Fortunata Ciaparone.

Des épreuves surmontées

« Ce projet a connu des vicissitudes, a reconnu la DG de SESCO. Ces

épreuves furent celles inhérentes à tout projet ambitieux : le besoin

de rassembler, de fédérer, d’orienter les énergies vers un but commun

». Elle a, par ailleurs, souligné que les épreuves rencontrées dans la

construction de ce bâtiment furent également d’ordre technique. « Les

efforts déployés par les ingénieurs de SESCO, en association avec la

DPO du Ministère de l’Intérieur et Sécurité et le Secrétariat

Permanent de la Cellule de Gestion et de Passation des Marchés Publics

ont permis cette réalisation remarquable, qui s’inscrit dans le

patrimoine architectural de l’Etat congolais », a-t-elle fait savoir.

Considérant le résultat final obtenu malgré ces épreuves, Mme

Fortunata Ciaparone a, dans son discours, remercié le Gouvernement

congolais qui n’a ménagé aucun effort pour libérer les fonds

nécessaires. Elle a particulièrement remercié les ministres de Budget

et des Finances, qui ont disposé de fonds attendus et à temps pour la

matérialisation de ce projet. Elle a aussi eu des mots élogieux à

l’endroit des agents de SESCO pour les efforts consentis pour la

construction de ce joli bâtiment.

De la capacité d’accueil

Quid de la capacité d’accueil du nouveau bâtiment ? A cette question,

la DG de SESCO décrit le bâtiment inauguré. « Cet édifice que nous

avons devant nous comporte trois niveaux dont le rez-de-chaussée et

deux étages, avec un château d’eau d’une capacité de 5000 litres », a

expliqué Fortunata Ciaparone. Et d’ajouter : « Dans chaque niveau,

nous avons des bureaux construits dans les normes ISO et aussi deux

bureaux de Directeur avec toilettes incluses, et au dernier étage,

nous avons une salle de réunions pouvant contenir 600 personnes ».

Avec ce nouvel ouvrage, la société SESCO vient de prouver encore sa

détermination à accompagner le chef de l’Etat dans ses efforts pour la

modernisation de l’Etat congolais.

Yves Kadima