Vote électronique : trop de zones d’ombres ! La surprise de la machine à voter

Le 15 mars, trois des majeurs partis d’opposition ont réaffirmé leur volonté d’aller aux élections en 2018 avec trois conditions principales: participation accrue d’un groupe international d’experts électoraux, audit du fichier électoral et abandon des projets

d’utilisation de la machine à voter électronique. Dans les semaines à venir, le GEC examinera d’autres aspects du processus électoral. Pour l’instant, nous nous concentrons sur la controversée «machine à voter»––qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce devenu un tel sujet de discorde? En août 2017, la Commission Eléctorale Nationale Independante (CENI) a rapporté trois kits de vote électronique d’un voyage en Corée du Sud, dans l’intention de les tester lors des

élections spéciales des gouverneurs le 26 août. Le président de la

CENI, Corneille Nangaa, a annoncé: « ce kit… offre des garanties de

sécurité et permettra au pays d’épargner les coûts excessifs qui

résulteront de l’organisation des différentes élections ». Cependant,

selon les sources présentes lors de la première démonstration, deux

des trois kits sont tombés en panne, forçant la CENI à annuler leur

utilisation lors des élections au poste de gouverneur. Néanmoins, le 5

septembre, Nangaa a annoncé officiellement qu’ils envisageaient

d’utiliser les machines pour les élections.

La présentation des machines à voter faite par Nangaa a été une

surprise, notamment parce que l’article 237 de la loi électorale

interdit l’adoption du vote électronique au milieu d’un processus

électoral en cours. De plus, le calendrier électoral––que Nangaa avait

publié le 5 novembre 2017––ne faisait aucune référence au vote

électronique et semble encore présumer l’utilisation de bulletins de

vote en papier. Face à la critique, la CENI a changé le nom en «vote

semi-électronique», puis en «machine à voter» et, plus récemment, en

«machine à imprimer les bulletins de vote». Les experts électoraux

contactés par le GEC ont toutefois confirmé que ce type de système

correspond aux définitions internationales du vote électronique.1 Mais

ce n’était pas seulement le nom du kit qui a suscité la controverse.

Les ONG et les partis d’opposition ont rapidement rejeté l’utilisation

de la machine:

„ Deux ONG congolaises éminentes, Agir pour des élections

transparentes et apaisées (AETA) et l’Observatoire de la dépense

publique (ODEP) ont rejeté la machine à voter, motivant que cela

coûterait trois fois plus qu’un vote avec des bulletins en papier, que

cela retarderait les élections et nuirait à la transparence. Jonas

Tshiombela, le coordinateur d’un réseau d’organisations de la société

civile, a fait des remarques similaires dans ses critiques.

„ De nombreux leaders de l’opposition, dont Eve Bazaiba (MLC), Vital

Kamerhe (UNC), Felix Tshisekedi (UDPS), et Martin Fayulu (Ecidé) ont

tous rejeté son utilisation en raison d’obstacles juridiques, sa

violation de la confidentialité des électeurs et le manque de

transparence dans l’achat des machines. „„ Les États-Unis se sont

opposés à l’innovation si proche des élections, sans tests et

préparatifs adéquats, et la France et les Pays-Bas ont également

exprimé leurs fortes réserves. Néanmoins, la CENI a insisté, suggérant

qu’elle achètera jusqu’à 107 000 machines à voter, une pour chacun des

84 000 bureaux de vote et une machine de secours pour chacun des 23

000 centres de vote. Un potentiel chaos Le débat sur la machine à

voter un peu plus d’un an avant les élections soulève de nombreux

problèmes qui pourraient créer une confusion et une méfiance

substantielle envers les résultats.

Il est important de souligner que le seul autre pays en Afrique à

avoir utilisé une forme de vote électronique était la Namibie lors de

ses élections de 2014. Là, cependant, le pays était préparé bien à

l’avance: sa loi électorale a été modifiée en 2009 pour permettre

explicitement le vote électronique, les systèmes ont été testés lors

de quatre élections locales en août 2014, ainsi que lors d’une

élection partielle en novembre 2014, avant d’être utilisé pour les

élections nationales du 28 novembre 2014.

La Namibie est aussi un pays de la taille d’une petite province

congolaise, avec 1,2 million d’électeurs contre 40 millions au Congo,

et dispose de beaucoup plus d’infrastructures. L’introduction de la

machine à voter a été justifiée par la CENI en tant que mesure

simplificatrice et économique. Les bulletins de vote en papier pour

les élections présidentielles, législatives et provinciales pourraient

être extrêmement longs, comprenant des centaines de candidats imprimés

sur des dizaines de pages dans certaines circonscriptions électorales.

Cela pourrait aussi être très coûteux, car les bulletins devraient

être imprimés et ensuite transportés dans les 84 000 bureaux de vote.

Cependant, il est loin d’être clair si une machine à voter remplira

réellement ces objectifs. Bien qu’on se débarrasse d’un long bulletin

de vote, on introduirait également une technologie avec laquelle la

plupart des Congolais ne sont pas familiers. Les électeurs

utiliseraient un écran tactile, faisant défiler les pages avec les

doigts pour trouver leur candidat de choix et puis en tapotant sur sa

photo ou son nom. La plupart des Congolais, en particulier dans les

zones rurales, n’ont pas de téléphones tactiles ou d’ordinateurs et ne

sont pas familiers avec ce type d’outils.

La CENI n’a actuellement ni le temps ni le budget pour mener une

campagne d’éducation civique à l’échelle nationale à cet égard. Ce

n’est pas seulement l’électorat qui aurait besoin d’éducation. Les

agents de la CENI devraient également être formés en quelques mois à

l’utilisation de 84 000 machines à voter. Le risque d’aller à

l’encontre de problèmes techniques est considérable. Pendant le

processus d’enrôlement des électeurs, de nombreuses machines sont

tombées en panne et il a fallu plusieurs jours pour les réparer. Le

potentiel de pannes et de confusion sera beaucoup plus grand pour les

élections, au cours desquelles 84 000 machines devraient fonctionner à

travers le pays en même temps. Il est également important de noter que

les élections sont censées avoir lieu en décembre, un mois qui, dans

la majeure partie du pays, est marqué par de fortes pluies. En

comparaison, la Namibie a utilisé 2 080 machines et disposait de 121

techniciens et 31 ingénieurs mis à disposition par le fabricant sur

appel. Si le Congo recrute une proportion similaire de techniciens, il

devrait en embaucher et former plus de 6 000 avant les élections.

Nangaa a soutenu que les machines à voter pourraient réduire les coûts

de 100 millions de dollars. Dans des démonstrations privées aux partis

politiques, la commission a même prétendu qu’elle leur permettrait de

sauver 200 millions de dollars et de réduire le temps nécessaire pour

la transmission des résultats de deux mois à deux jours. Cependant, la

CENI n’a pas rendu publique le raisonnement derrière ces calculs, et

on craint qu’elle ait réduit les coûts en réduisant le nombre de

centres de vote, ce qui pourrait créer des problèmes le jour du

scrutin. La CENI a annoncé que les machines à voter ne nécessiteraient

l’ouverture que de 84 000 bureaux de vote, contre 126 000 prévus avec

l’utilisation des bulletins de vote. La CENI n’a pas, à notre

connaissance, justifié cette décision en procédant à des essais.

Selon la loi, les bureaux de vote sont censés rester ouverts pendant

onze heures. Selon le taux de participation et le nombre de machines

fonctionnantes, les électeurs pourraient disposer d’un temps entre une

minute dix-sept secondes et deux minutes, bien que lors d’une

présentation au siège de la MONUSCO en janvier, la CENI ait indiqué

qu’ils calculaient juste une minute par électeur. Sans tests, il est

difficile de savoir si cela est correct, même si cela semble être

extrêmement serré étant donné que certains bureaux de vote auront

beaucoup plus d’électeurs que d’autres, et que les électeurs devront

voter pour trois élections en même temps, en utilisant des machines

avec lesquelles ils n’ont pas de familiarité. Il convient de noter que

les batteries des machines ne devrait pas pouvoir durer plus de 36

heures, ce qui rendrait toute extension des élections compliquée. Le

secret du vote Le secret du vote est garanti par la constitution

congolaise. Lors des élections de 2006 et de 2011, de nombreux

électeurs se sont appuyés sur leurs amis, parents et agents électoraux

pour les aider à comprendre le processus. Si cela a mis en question le

secret du vote, la machine à voter risque de l’aggraver davantage.

Ceux qui fournissent de l’assistance devraient probablement aider les

électeurs à faire défiler les pages jusqu’à ce qu’ils trouvent leur

candidat, plutôt que de simplement leur expliquer le processus. Selon

le président de la CENI, les machines à voter ne seraient pas placées

derrière un rideau ou une porte, mais seraient plutôt placées dans le

coin de la pièce ou à l’extérieur. Curieusement, la révision de la loi

électorale de décembre 2017 a supprimé une disposition antérieure qui

interdisait à quiconque d’assister plus d’un électeur. En théorie, un

responsable administratif local pourrait être posté dans un bureau de

vote, aidant des centaines d’électeurs, influençant ainsi leurs choix.

Transparence Plusieurs préoccupations exprimées par ceux qui

critiquent la CENI pourraient être apaisées avec plus de transparence

et de contrôle. Cependant, peu de choses ont été faites, que ce soit

en ce qui concerne les questions contractuelles, techniques ou

financières.

Selon le budget de la CENI, chaque machine à voter coûterait environ 1

500 dollars, soit environ 160 millions de dollars pour 107 000

machines. Selon la loi congolaise, la plupart des marchés publics

doivent être soumis à un appel d’offres public, ce qui ne s’est pas

produit dans ce cas. Des exceptions peuvent être faites à cette règle

et Corneille Nangaa a déclaré qu’ils n’ont pas eu le temps de lancer

un appel d’offres public, et que le contrat est parfaitement légal. Le

budget de la CENI est l’un des postes les plus importants du budget

congolais, et ce contrat est l’un des plus chers que le pays pourrait

signer ces dernières années. Les organisations de la société civile

ont déploré le manque de transparence et de débat au Parlement sur les

finances de la CENI dans le passé, et un lanceur d’alerte a divulgué

des informations concernant l’utilisation discutable des comptes de la

CENI à la banque BGFI en 2016. On ne sait pas pourquoi la CENI a

choisi MIRU Data Systems comme fournisseur pour les

machines. Selon un rapport de Jeune Afrique, le premier contact avec

MIRU a eu lieu en 2014, lorsque Apollinaire Malu Malu, l’ancien

président de la CENI, s’est rendu en Corée du Sud avec une délégation

congolaise. Certains critiques suggèrent que le fils de Norbert

Katintima, le vice-président de la CENI, a utilisé ses relations

personnelles avec MIRU Systems pour négocier le contrat, une

allégation que Nangaa a fermement niée. Alors que la CENI a fait un

effort pour montrer aux élites politiques comment fonctionnent les

machines à voter, le gouvernement n’a pas mis en place des systèmes

qui pourraient fournir un contrôle important sur ce processus, comme

c’est le cas dans d’autres pays. Des exemples d’autres pays montrent à

quel point ce processus peut être long et complexe:

„„ En Belgique, le parlement met en place un Collège d’Experts

Indépendant, qui examine le logiciel utilisé dans les machines à

voter, a le droit de demander des informations pertinentes aux

vendeurs et peut examiner les codes des sources utilisés dans les

systèmes.

„„ Au Pakistan, la commission électorale a créé un comité spécial avec

l’ONG International Foundation for Electoral Systems (IFES) pour

explorer la possibilité d’adopter l’usage des machines à voter.

„„ Au Brésil, le vote électronique a été introduit progressivement, en

commençant au niveau local en 1996 jusqu’à ce qu’il soit entièrement

mis en place lors des élections de 2002. Les tests et l’évaluation du

système ont été supervisés par la Cour suprême électorale. Il n’y a

apparemment qu’un seul autre pays où les mêmes machines sont

utilisées: Fidji, où il n’y a que 624 000 électeurs. Leur commission

électorale a décidé de tester les machines lors des élections

syndicales et étudiantes avant de les utiliser plus largement. En

général, les mécanismes de contrôle devraient être en mesure

d’inspecter les aspects suivants du vote électronique:

„ Quel sera le coût réel du scrutin par bulletin de vote en utilisant

la machine à voter, par rapport au vote manuel? „„ Quels sont les

termes de référence pour l’appel d’offres public, et y a-t-il une

évaluation indépendante du processus d’appel d’offres? „„ Le logiciel

est-il adapté au pays et est-il conforme aux lois locales? „„ Comment

les résultats seront-ils transmis (Nangaa a dit qu’ils seront comptés

manuellement, mais la commission a également déclaré que les machines

seraient équipées de cartes SIM et de technologie pour téléphonie

satellitaire)?

„„ Est-ce que les experts et / ou les législateurs congolais

peuvent-ils inspecter le code des source (ceci peut poser des

problèmes de confidentialité pour l’entreprise qui l’a développé)? „„

Des dispositions ont-elles été prises pour promouvoir la

cybersécurité?

„„ Est-ce que tous les candidats sont-ils enregistrés dans les

machines avec le district électoral d’appartenance ?

„„ Comment sont conservées les machines?

„„ Comment les bulletins de vote sont-ils conservés (on craint que

l’encre imprimée thermiquement soit illisible après des semaines dans

des conditions chaudes et humides) ?

„„ Quel est le processus de remplacement d’une machine cassée?

„„ Est-ce que les tiers, y compris les partis politiques et les

groupes de la société civile, peuvent observer le téléchargement des

logiciels et les tester au niveau national et local avant les

élections?

„„ La mémoire des machines a-t-elle été nettoyée pour éviter que les

résultat soient préprogrammés? „„ Existe-t-il un moyen pour assurer un

audit indépendant des résultats finaux, pour déterminer si les

résultats enregistrés dans la tabulation officielle reflètent

fidèlement les votes enregistrés sur les machines à voter?

La CENI n’a pas officiellement répondu à ces préoccupations.

Conclusions

À la fin du mois de mars 2018, la CENI avait reçu environ 200

machines; on ignore s’ils ont signé un contrat pour les 100 000

machines restantes. Sous la pression du gouvernement américain et

d’autres donateurs, le gouvernement sud-coréen et l’Association des

organes électoraux mondiaux (A-WEB) de Séoul, l’organisation qui a

initialement mis la CENI en contact avec MIRU, se sont retirés du

projet, bien que la CENI soutienne qu’il n’y a pas de retour en

arrière sur la question de l’utilisation des machines. Cependant, le

gouvernement sud-coréen dit que MIRU est une société privée

indépendante qu’il ne contrôle pas, une position réitérée par le

gouvernement congolais. Nangaa a soutenu que sans les machines, ils ne

seront pas en mesure de tenir des élections à temps et avec le budget

prévu, une affirmation pour laquelle il n’a pas fourni des preuves. De

toutes façons, le processus par lequel les machines ont été achetées

n’a pas inspiré confiance, exacerbant ainsi un processus déjà

extrêmement controversé. Selon un sondage du GEC/BERCI de février

2018, 69% des congolais ne font pas confiance à la CENI pour organiser

des élections libres et équitables.

Un examen de la plupart des autres pays où une forme de vote

électronique a été introduite montre que le processus se déroule

généralement sur plusieurs années, avec une consultation approfondie

d’un large éventail de parties prenantes afin d’éviter l’érosion de la

confiance du public. Comme pour d’autres aspects du processus

électoral–la réticence de Joseph Kabila à déclarer publiquement qu’il

ne se présentera pas pour un autre mandat, par exemple, ou

l’interdiction des manifestations de l’opposition––le gouvernement

semble délibérément rechercher la controverse.

Le Groupe d’étude sur le Congo @GEC_CRG www.congoresearchgroup.org

Centre de coopération internationale l’Université de New York