Vital Kamerhe : «Dans quel pays vit Joseph Kabila ?»

Vingt quatre heures seulement ont suffi pour que le président national de l’UNC Vital Kamerhe réagisse aux propos tenus par le chef de l’Etat au cours de la conférence qu’il avait animée le vendredi 26 janvier 2018.

« Monsieur Kabila n’a pas dit la vérité au peuple congolais telle

qu’il a promis dans son point de presse, oubliant que les faits sont

têtus et ne peuvent être embellis par une version romanesque ». C’est

par cette phase que Vital Kamerhe a ouvert l’énumération des « dix

contre-vérités » qu’il a dû déceler dans l’intervention de Joseph

Kabila devant les journalistes, le vendredi 26 janvier au Palais de la

Nation.

Première contre vérité : il s’oppose à la déclaration du chef de

l’Etat selon laquelle la constitution actuelle est son œuvre. Car,

insiste-t-il, la constitution est l’œuvre de tout le monde y compris

ceux qui avaient appelé à voter contre.

Deuxième contre vérité : le chef de l’Etat ne doit pas prétendre ne

pas être à l’origine de la non organisation des élections en décembre

2016. C’est bien lui qui a misé des manœuvres politiques pour

repousser la tenue des élections.

Troisième contre vérité : le pays se porte mieux aujourd’hui. «

Monsieur Joseph Kabila a sans doute une vision édulcorée de la réalité

car la vie de la population est aujourd’hui au plus bas avec le retour

des maladies autrefois éradiquées tel que le choléra à cause d’une

totale absence de politique appropriée en matière d’hygiène et de

santé. Dans quel pays vit Monsieur Joseph Kabila ? En tout cas, pas en

RDC ».

Quatrième contre vérité : la menace de la fermeture de la maison

Schengen à Kinshasa et de l’Agence de développement, en représailles

de la suspension par la Belgique de la coopération structurelle en

guise de protestation contre les violations massives des droits de

l’homme en RDC, est un acte qui ne s’explique pas.

Cinquième contre vérité : Joseph Kabila n’a pas le droit de faire le

choix entre la démocratie et le développement. Cela cache ses

intentions de vouloir s’éterniser au pouvoir.

Sixième contre vérité : vouloir transformer les Zaïrois qu’on était

en Congolais, est une insulte contre le peuple. Kamerhe espère que

c’est un lapsus de langage que l’auteur pourra retirer par respect au

peuple.

Septième contre vérité : les forces de sécurité n’ont pas rétabli

l’ordre. Car l’ordre n’était pas perturbé. Elles ont plutôt tué,

blessé, arrêté, déshabillé et violé.

Huitième contre vérité : le CLC n’est pas à la base de la mort des

paisibles citoyens. C’est plutôt l’armée et la police qui ont oublié

leurs missions de défendre le territoire et de protéger les personnes

et leurs biens.

Neuvième contre vérité : le fait de penser que l’église ne doit pas

se mêler de la politique du pays. Non, le Pape est catégorique :

l’église a la mission de se mettre aux côtés du peuple opprimé.

Dixième contre vérité : à analyser les réponses de Joseph Kabila aux

questions lui posées, on comprend clairement qu’il n’a pas la volonté

de quitter le pouvoir. Car, il parle du plan de développement à long

terme, langage que quelqu’un qui quitte le pouvoir dans quelques mois,

ne peut plus tenir.

Dom