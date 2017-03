Violences dans les trois Kasaï   : la RDC sous la menace d’une enquête de l’ONU

En dépit de l’annonce, par le gouvernement congolais, d’une enquête

judiciaire conduite par l’Auditorat général des FARDC et des

condamnations sommaires d’officiers et soldats ou policiers reconnus

coupables de dérapages lors des actions de traque des miliciens de

Kamwina Nsapu dans les provinces du Kasai, du Kasaï Central, du Kasaï

Oriental et même du Lomani, la communauté internationale reste dans le

doute. Après avoir accusé l’Etat congolais de graves violations des

droits de l’homme dans un rapport publié la semaine dernière par le

Haut Commissariat général aux Droits de l’Homme des Nations Unies et

enregistré la réaction officielle des autorités congolaises à travers

un contre-rapport de la ministre des Droits Humains, le Haut

Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme est revenu à la

charge hier mercredi 08 mars en exigeant la mise sur pied d’une

commission d’enquête onusienne sur les violences contre les civils en

République Démocratique du Congo.

A en croire Zeid Ra ‘ad al-Hussein, la situation serait d’une gravité

telle au centre du pays que seule une enquête internationale pourrait

soit évacuer, soit confirmer les violences décriées par plusieurs

organisations non gouvernementales tant nationales qu’étrangères, de

défense des droits de l’homme.

«Mon bureau a récemment signalé un certain nombre de graves

violations des droits de l’homme dans les provinces de Kasaï et de

Lomami de la République Démocratique du Congo. Je félicite le

gouvernement d’avoir pis rapidement des mesures pour enquêter sur

quelques-unes de ces allégations de meurtres par des soldats et lui

propose l’aide de notre bureau », a-t-il rappelé.

Et de poursuivre : « Vu les allégations répétées de graves violations

des droits de l’homme et la découverte de trois nouveaux charniers,

j’exhorte le Conseil à établir une commission d’enquête pour se

pencher sur ces allégations. Mon bureau surveillera attentivement les

développements judiciaires concernant les actions des forces de

sécurité qui ont entraîné la mort de plus de 100 personnes en

septembre et décembre ».

Ainsi qu’on peut s’en rendre compte, en sus des accusations

d’atteintes graves aux droits humains, le Haut Commissaire des Nations

Unies aux Droits de l’Homme soupçonne l’existence des fosses communes

à travers les territoires du Grand Kasai ayant enregistré les

opérations de l’armée et de la police nationales congolaises contre

les miliciens de feu Kamwina Nsapu.

L’insistance des Nations Unies à enquêter absolument au centre du

grand Congo devrait constituer une interpellation pour les autorités

congolaises et peut être une opportunité de démontrer, en ouvrant les

sites ciblés aux enquêteurs venus d’ailleurs, qu’il n’y a rien à

cacher. Les observateurs pensent que dans le climat du doute qui

persiste dans le chef de la communauté internationale au sujet de ce

qui s’est réellement passé dans les trois Kasaï en septembre et

décembre 2017, il serait difficile aux autorités de Kinshasa de se

dédouaner totalement avec une enquête excluant la participation de

limiers étrangers et indépendants.

Mende accuse les miliciens de Kamwina Nsapu

Le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du

gouvernement congolais, a fait savoir que les autorités congolaises ne

partagent pas du tout la version des faits livrés par le Haut

Commissaire des Nations Unies aux Droits de l’Homme. Tout en rappelant

une enquête interne en cours, Lambert Mende à, à son tour, imputé les

fosses communes, au nombre de trois, aux miliciens de Kamwina Nsapu,

auteurs de crimes délibérés sur des chefs coutumiers, des

intellectuels locaux ou des policiers.

Kimp