Violation de la Constitution : l’UDPS accuse Tshibala à la Cour Constitutionnelle

Deux plaintes sont pendantes au Parquet Général près la Cour Constitutionnelle, à charge du Premier ministre, Bruno Tshibala, depuis le vendredi 22 décembre 2017. Elles sont datées du 17 décembre 2017 et signées par Me Eboma Ablavi Michel, au nom de sa cliente,

l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social).

Dans la première, le Premier ministre est accusé de violation de la Constitution, plus précisément de l’article 97, qui interdit à tout membre du gouvernement d’occuper des fonctions incompatibles à l’exercice de leur mandat. Compte tenu du fait que Bruno Tshibala s’était fait élire président national de ce parti en date du 10 décembre, dans le cadre du Congrès initié par ses soins, l’avocat de l’UDPS demande au Procureur général près la Cour Constitutionnelle d’ouvrir une instruction judiciaire à sa charge.

S’agissant de la seconde plainte, articulée par le même avocat, elle

porte sur le faux et usage de faux. Concrètement, il est reproché au

chef du gouvernement d’avoir utilisé et signé, en date du 14 décembre

2017, un document avec en-tête UDPS, avec l’adresse du siège, qu’il a

pourtant cessé de fréquenter depuis le mois de mars, peu après la

création d’une aile dissidente au sein du Rassemblement des Forces

Politiques et Sociales Acquises au Changement. Auto-exclu du parti

depuis huit mois, sa haute direction estime qu’il ne devrait plus

l’engager auprès des tiers.

En attendant la suite que le Parquet général près la Cour

Constitutionnelle va réserver à ces deux plaintes, on constate que la

bataille juridique fait rage au sein de l’UDPS, entre l’aile légale,

pilotée par le Secrétaire général Jean-Marc Kabund-a-Kabund, et la

dissidence, conduite par le Premier ministre Tshibala. On rappelle que

le week-end dernier, le Notaire du Mont-Amba s’est fait interpeller

par le Parquet général près la Cour d’Appel de Kinshasa/Matete pour

avoir, indique-t-on, refusé de légaliser les statuts modifiés de

l’UDPS déposés par les pro-Tshibala.

Les regards sont également tournés vers le ministère de l’Intérieur,

où l’UDPS est enregistrée avec comme président national Etienne

Tshisekedi et comme siège la 11me Rue, petit boulevard, dans la

commune de Limete. Si un acte d’agrément était délivré à l’aile

dissidente un de ces quatre matins, cela consacrerait un nouveau

dédoublement de l’UDPS, après celui opéré par feu Kibassa Maliba.

Kimp

EBOMA ABLAVI Lichel

Rue Pétunias, n°10, Limete/Résidentiel

A Kinshasa

A Monsieur le Procureur Général

près la Cour Constitutionnelle

A Kinshasa/Gombe

Plainte pour haute tension sur pieds des articles 164 et 165 de la

Constitution, à charge de Monsieur Bruno Tshibala Nzenze, Premier

Ministre

Résidence officielle du Premier Ministre dans la commune de Ngaliema/Kintambo)

Monsieur le Procuteur Général,

En date du 10 décembre 2017, se trouvant dans la salle dénommée Maman

Antoinelle MOBUTU à la 13ème Rue Industrielle dans la commune de

Limete/Kinshasa, à l’occasion d’un conclave tenu par un parti

politique que vient de créer Monsieur Bruno Tshibala Nzenze;

L’accusé en sa qualité de membre du gouvernement conformément à

l’article 97 alinéa 2, qui interdit à tout membre du gouvernement

d’occuper des fonctions incompatibles à l’exercice de leur mandat au

gouvernement notamment les fonction au sein d’un parti politique.

Cette acceptation par l’accusé s’est faite en présence de tous et a

été suivie des annonces dans plusieurs médias (Télé 50, RTGA, Radio

Okapi, etc…).

Qu’ayant constaté la violation fragrante de la Constitution par une

autorité politique du pays, le bon sens et le patriotisme me poussent

à ce jour à vous saisir par le présent acte sur pieds des 12, 13 et 14

de la loi organique n°13/026 du 15 oct. 2107 portant organisation et

fonctionnement de la Cour Constitutionnelle.

En effet, Monsieur Bruno Tshibala Nzenze, en étant membre du

gouvernement ne pouvait pas accepter une fonction au sein d’un parti

politique, l’ayant fait, il viole intentionnellement la Constitution,

de ce fait, il entre en collision frontale avec les prescrits des

articles 164 et 165 de la Constiotution qui répriment la violation

intentionnelle de ladite Constitution.

Qu’ainsi les articles 72 et 73 de la loi organique, vantée ci-haut,

vous invitent à ouvrir une instruction judiciaire à charge de

l’accusé.

Dans l’espoir d’une bonne instruction judiciaire, je vous prie de

croire, Monsieur le Procuteur Général, en l’expression de mes

sentiments distingués.

Le Plaignant

EBOMA ABLAVI Lichel

Kinshasa, le 17 décembre 2017

EBOMA ALBAVI Michel

10, Rue Pétunias, n°12, Limete/Résidentiel

A Kinshasa/Limete

A Monsieur le Procureur Général

près la Cour Constitutionnelle

A Kinshasa/Gombe

Plainte pour faux et usage de faux conformément aux articles 124 à 126

du Code Pénal, livre 2, à charge de Monsieur Bruno Tshibala Nzenze,

Premier Ministe.

Résidence officielle du Premier Ministre dans la commund de Ngaliema/Kintambo

Monsieur le Procureur Général,

Sous mes yeux, un document daté du 14 déc. 2017 (copie en annexe)

signé par Monsieur BRUNO Tshibala Nzenze, ayant emprunté l’en-tête de

l’UDPS/Tshisekledi, parti politique, où il déclare l’avoir signé au

n°2600 sur la 11ème Rue, Limete/Résidentiel dans la même commune à

Kinshasa.

Il est établi qu’en la date du 14 déc. 2017, Monsieur Bruno Tshibala

Nzenze ne se trouvait pas à cette adresse pour la bonne et simple

raison que ce lieu repris dans le document incriminé est le siège

social de l’UDPS/TSHISEKEDI, d’où Monsieur Bruno TSHIBALA NZENZE a été

exclu depuis plus de six mois et qu’il n’a plus jamais remis ses pieds

à cet endroit.

Le fait pour lui de signer un document en altérant la vérité dans le

seul but de nuire à l’autrui est constitutif de faux en écriture.

L’accusé a donc commis un faux sur son document du 14 déc. 2017 et

devient poursuivable devant votre office en conformité aux articles

72, 73 74, et suivant de la loi organique n°11/026 du 15 octobre 20163

portant organisation et fonctionnement de la cour Constitutionnelle.

Dans l’espoir d’une bonne instruction, je vous prie de croire,

Monsieur le Procureur Général, en l’expression de mes sentiments

patriotiques.

Le Plaignant,

EBOMA ABLAVI Michel

Kinshasa, le 17 déc. 2017