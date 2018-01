Vient de paraître : « Document des stratégies pour la transformation des ressources naturelles de la RDC en richesse économique »

L’ouvrage relève d’une vision d’un scientifique congolais ou mieux d’une interrogation : «Comment gérer les ressources naturelles dont dispose la République Démocratique du

Congo en vue de promouvoir le développement du pays ? ».

Son auteur, Achille Bondo, part du paradoxe congolais – un pays aux

immenses potentialités dont la population croupit dans la misère –

pour s’imaginer des stratégies idoines pour transformer ces ressources

naturelles en véritables richesses au bénéfice de la population pour

assurer le développement intégral du pays.

Le pays est doté d’abondantes ressources naturelles alors que sa

population compte parmi les plus pauvres de la planète. Voilà

l’étonnement au centre des interrogations qui choquent les bonnes

consciences aussi bien nationales qu’internationales, qui ont poussé

l’auteur à la réflexion ayant abouti à la rédaction de l’ouvrage.

Comment faire pour sortir la République Démocratique du Congo de la

pauvreté et l’engager sur la voie du développement ? C’est la

principale question ayant conduit à la proposition des pistes de

solution en vue de corriger le paradoxe congolais qui bouleverse les

têtes pensantes.

L’auteur fait le point sur la dotation factorielle, l’intérêt

économique et le taux d’exploitation des ressources de la RDC, avant

de faire la revue historique de la trajectoire de l’économie

congolaise sur une période de près de 100 ans, allant de 1920 à 2016,

pour chuter sur les stratégies transversales, sectorielles, et de

financement d’un programme national de mise en valeur des ressources

naturelles.

Comme toute œuvre humaine qui demeure toujours perfectible, l’ouvrage

se veut un outil de travail appelé à être enrichi par des réflexions

d’autres experts nationaux et étrangers. L’objectif étant de doter la

République Démocratique du Congo d’une stratégie nationale de

valorisation de ses richesses naturelles de base. Autrement dit, des

richesses à même de contribuer de manière significative à la

satisfaction des besoins de base de la population, et qui ont un

impact visible dans l’activité économique nationale. Il s’agit

notamment des ressources en eau, énergétiques, minières, agricoles

ainsi que forestières.

« Le Document des stratégies pour la transformation des ressources

naturelles de la RDC en richesse économique » a été porté sur les

fonts baptismaux le samedi 27 janvier, en la salle des conférences de

la Cathédrale du Centenaire protestant, par le n°1 de l’Eglise du

Christ au Congo (ECC), le Révérend Docteur André Bokundowa-Bo-Likabe.

De nombreux scientifiques congolais issus de divers horizons

socioprofessionnels ont pris part à la cérémonie qui s’est déroulée en

deux temps, à savoir : l’exposé sommaire de l’auteur en guise de

présentation de son livre, et l’échange enrichissant qui s’en est

suivi.

On rappelle qu’Achille Bondo, économiste de l’Université de Kinshasa,

n’est pas à sa première expérience en matière d’édition. Il est auteur

de plusieurs publications et articles scientifiques dont « Le Plan de

Dieu pour la RDC ou la solution au paradoxe potentiel immense-pauvreté

absolue (2005) », « Jésus Christ, lumière du monde en proie à

l’incertitude et au désespoir (2009) », « L’eau, principale ressource

économique et enjeu stratégique majeur pour la RDC (2010) ».

Dom