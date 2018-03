Verdict du CNSA : UDPS, Tshibala et Mubake disqualifiés

La série noire continue pour Bruno Tshibala et ses affiliés de la dissidence. En effet, après avoir été déboutés le mercredi 27 mars 2018 au Tribunal de paix de Matete, ils viennent d’essuyer un nouveau carton rouge de la part du Conseil National de Suivi de l’Accord de la

Saint Sylvestre.

Réunis en plénière hier jeudi 29 mars 2018, les membres de cette institution ont rendu leur verdict sur le dédoublement voire le « triplement » de l’UDPS, créés de toutes pièces après la disparition de son leader, Etienne Tshisekedi, le 1er février 2017 à Bruxelles.

Se référant aux statuts de l’Union pour la Démocratie et le Progrès

Social, qui reconnaissent, en leur article 26, l’actuel Secrétaire

général, Jean Marc Kabund, comme la personnalité habilitée à assumer

l’intérim en cas de décès de son président, l’institution dirigée par

Joseph Olenghakoy a recommandé au vice-Premier ministre et ministre

de l’Intérieur de retenir la dénomination UDPS / Tshisekedi en faveur

de la « maison mère » basée à Limete, sous la direction de Jean Marc

kabund.

Il a été demandé au groupe de l’UDPS/Tshisekedi de créer les

conditions favorables à la réintégration des autres groupes. A défaut

de cette réintégration, le CNSA conseille au camp Tshibala, Mubake et

autres cadres auto-exclus de créer chacun un nouveau parti et de se

choisir une autre dénomination, qui ne prête pas à confusion avec

l’UDPS/ Tshisekedi, dont le siège est basé sur la 11me Rue, dans la

commune de Limete.

Par conséquent, les sociétaires de Tshibala, qui ont élaboré de

nouveaux statuts depuis leur « congrès », ne peuvent plus utiliser les

logos, les emblèmes et autres signes propres à l’Union Pour la

Démocratie et le Progrès Social.

Il en est de même pour Valentin Mubake, qui avait écrit récemment au

vice-Premier et ministre de l’Intérieur, pour solliciter la

reconnaissance de son aile, qui a pour siège sa résidence, dans la

commune de Lemba.

Jean Marc Kabund, qui vient ainsi de signer une double victoire

politique pourra donc, dans la sérénité, organiser la succession

d’Etienne Tshisekedi au cours du Congrès extraordinaire de la fille

aînée de l’opposition, qui s’ouvre ce vendredi 30 mars à Limete.

Concernant le M17, le CNSA a tranché en faveur d’Augustin Kikukama, au

détriment de Joséphine Mpaka.

S’agissant des partis politiques ACO, NBP et ADR, le CNSA a instruit

la commission ad hoc de poursuivre le travail pour obtenir un

consensus politique.

ERIC WEMBA