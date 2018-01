Ce vendredi à Notre Dame du Congo : une messe en hommage aux morts du 31 décembre

A la demande des Laïcs catholiques, le Cardinal Laurent Monsengwo

Pasinya, Archevêque de Kinshasa, va officier un culte religieux en

hommage aux morts et blessés de la marche du 31 décembre 2017,

réprimée dans le sang par les forces de l’ordre et de sécurité

congolaises. Les professeurs Isidore Ndaywel et Thierry Nlandu,

principaux initiateurs de la manifestation sus évoquée, en appellent à

une forte participation des chrétiens catholiques de Kinshasa et

d’autres membres de la société kinoise épris de paix et de justice.

Programmée à 10 heures du matin, ce culte religieux se veut un moment

de recueillement et de solidarité avec les morts ainsi que les blessés

ayant survécu aux barbaries policières et militaires, dont certains se

trouvent toujours entre la vie et la mort. Le Comité Laîc de

Coordination a d’ores et déjà fait savoir, au lendemain des événements

sanglants de la Saint Sylvestre 2018, qu’il n’allait bas baisser les

bras. D’autres actions de protestation contre le calendrier électoral

de la CENI, qui renvoie les élections présidentielles, législatives

nationales et provinciales au 23 décembre 2018, ainsi que contre la

non mise en œuvre intégrale de l’Accord du Centre Interdiocésain, sont

prévues.

L’adhésion massive des populations congolaises à la marche du 31

décembre 2017 a convaincu Laïcs catholiques de la détermination des

Congolais à obtenir l’alternance au sommet de l’Etat dans les délais

les plus courts, même au prix du sacrifice de leur sang.

Eric Wemba