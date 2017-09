Uvira : on joue avec le feu !

Repoussés par les FARDC (Forces Armées de la République Démocratique du Congo) le dernier week-end vers les collines des environs de la cité d’Uvira, dans la province du Sud-Kivu, les combattants Mai-Mai Yakutumba étaient revenus à la charge le mercredi 27 septembre 2017. Mis de nouveau en déroute au terme d’environ trois heures de combat,

ces rebelles ont récidivé hier jeudi 28 septembre aux premières heures de la matinée, aggravant la peur au sein d’une population qui a tout arrêté depuis 48 heures.

A en croire la version des faits livrée aux médias par le Major Tshimuanga, porte-parole de l’armée régulière au Sud-Kivu, les miliciens Mai-Mai Yakutumba ont lancé leur nouvelle incursion en contournant les positions des FARDC par voie lacustre, à bord de cinq

embarcations de fortune qui les ont amenés de Fizi à Uvira. En dépit de l’effet de surprise, indique-t-on, la riposte s’est rapidement organisée du côté des troupes loyalistes, qui ont réussi à les déloger et à les renvoyer vers les collines, à plus de 25 km. Selon la même

source, la localité de Makobola, qui était sous le contrôle des insurgés depuis mercredi, a été récupérée par les FARDC.

Mais, le calme reste précaire à Uvira, où la Monusco (Mission de

l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo) a

décidé de déployer ses casques bleus et ses blindés pour protéger la

population civile.

Uvira : rampe de lancement de l’épopée AFDL

Les deux alertes que vient de connaître Uvira, qui n’est toujours pas

à l’abri d’autres attaques des Mai-Mai Yakutumba poussent de nombreux

observateurs à se demander si une nouvelle guerre de l’Est n’a pas

déjà commencé à partir de cette cité, qui avait servi de rampe de

lancement de l’épopée de l’AFDL (Alliance des Forces Démocratiques

pour la Libération du Congo), en 1996. On se souvient qu’à l’époque,

Mobutu et les « Mobutistes », croyant naïvement à la superpuissance

des ex-FAZ (Forces Armées Zairoises) sur les armées de l’Ouganda, du

Rwanda et du Burundi, avait banalisé la première victoire militaire de

Mzee Laurent Désiré Kabila, la considérant comme un feu de paille sans

lendemain. Tout le monde connaît la suite : après sept mois d’une

guerre dont la caractéristique principale était la chute des villes

sans combat, les « Kadogo » avaient fini par « atterrir en douceur » à

Kinshasa, la capitale, consacrant ainsi la fin du régime du «

Président-Fondateur ».

D’où, d’aucuns pensent que l’erreur à ne pas commettre par les

responsables civils et militaires actuels, c’est de banaliser les

incursions répétées des Mai-Mai Yakutumba à Uvira et sa périphérie. La

témérité avec laquelle cette force négative s’engage sur un « front »

tenu à la fois par les FARDC et la Monusco semble cacher un soutien

militaire obscur. A ce propos, certaines sources font état d’une

coalition avec des rebelles burundais présents au Sud-Kivu voici

plusieurs décennies.

Un message troublant

Nombre de compatriotes étaient surpris de constater, le mercredi 27

septembre 2017, que les Mai-Mai Yakutumba avaient un soubassement

politique dénommé « Alliance de l’Article 64 », dont la revendication

principale était le départ de l’actuel Chef de l’Etat de son poste,

sur pied de l’article 64 de la Constitution. Dans l’entendement des

responsables de l’« AA 64 », cette disposition constitutionnelle

devrait s’appliquer contre le pouvoir en place à Kinshasa, qu’ils

accusent d’avoir perdu toute légitimité pour n’avoir pas voulu

respecter l’Accord du 31 décembre 2016, qui lui conférait un bonus de

12 mois, dont l’échéance intervient à la fin du mois de décembre de

l’année en cours.

Ce message est d’autant troublant que du côté des forces politiques

et sociales qui exigent le respect de ce compromis politique, on se

garde d’envisager la prise du pouvoir par les armes. D’où, l’option

militaire qu’affichent les Mai-Mai Yakutumba, si leur objectif visant

effectivement un changement de gouvernance à la tête de la RDC, fort

dangereuse pour la démocratie congolaise naissante, devrait être

découragée.

Kimp