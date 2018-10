Usage de la machine à voter par la Ceni : les candidats présidents divisés

Après la réunion de jeudi 04 octobre dernier, le président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, a une fois de plus invité les candidats présidents de la République, avec cette fois-ci leurs experts en informatique, afin de mettre les points sur les ‘’i’’ à propos de la machine à voter, qui devra servir lors des élections du 23 décembre prochain.

Comme d’habitude, s’était un huis clos avec la majorité des candidats à la présidence. Au sortir de la réunion, les réactions sont tombée à chaud.

– Pour le vice-président de la CENI, Norbert Basengezi, « cette rencontre est très importante pour nous. Nous avons décortiqué toutes les questions possibles. Nous avons beaucoup avancé en ce qui concerne le fichier électoral où tout le monde a compris qu’il y a plus de 2000 candidats appartenant à tous les partis. Et, les regroupements politiques qui sont concernés et ca arrive un peu à 6.000 personnes qui constitué le 20% de candidats qui n’ont pas d’empreinte digitale.

Un intervenant a dit que l’on devrait laisser parce que ça remettre

encore à cause les arrêts de la Cour Constitutionnelle. Sur ce point,

les candidats présents sont divisés…es candidats présidents de la

République vont encore se concerter.. Mais la collaboration, elle est

bonne…. »

«Sur les 100 % de mes questions ont été satisfaits. Je ne peux que

dire la vérité. Je suis venu aujourd’hui vous dire que ça n’a pas

été satisfait. Je prends le peuple à témoin et faire attention à un

courant politique qui ne connaît rien en politique informatique, rien

en technique et en droit. Ils disent qu’ils sont des meilleurs en

droit, ils ne savent même pas interpréter le droit. C’est-à-dire que

le moment est venu pour que tout le Congo comprenne.

…Na Congo, opposant azalaka lisusu te. Kaka bango wana ba bomi

mboka, kaka bango wana bimi na reunion batu ya liboso. Vérité polele,

polele, nayebisi bango boye, na bino, na Kabila tokenda na ba

élections » a déclaré Yves Mpunga.

« Disons qu’il y a eu tellement d’échanges. C’était les

mêmes questions. Il y a eu également de petites avancées. Et je pense

que lors de la prochaine séance, on va arriver au consensus… Le grand

problème aujourd’hui c’est la machine à voter. Pour ceux qui ont

participé à la réunion, le consensus est très difficile. Mais tout le

monde veut que nous allions aux élections le 23 décembre. Nous sommes

tous d’accord pour les élections au 23 décembre. Mais, il faut

maintenant baliser le chemin. C’est pourquoi, moi, je me permets de

dire que je n’ai jamais soutenue l’idée d’une transition quelconque.

Nous devons absolument aller aux élections, parce que c’est ce que le

peuple attend. Et, moi, j’ai toujours soutenu le fait qu’on aille aux

élections conformément au calendrier publié par la CENI que nous avons

tous adopté…Donc, il n’est pas question que nous allions aux élections

en dehors de ce calendrier. La population a longtemps attendu ce

moment et nous aussi nous l’avion tant attendu. Donc, parler d’une

transition, quelle qu’elle soit, nous ne sommes pas d’accord… » a

souligné Mabaya Gizi.

Pour le professeur pasteur Théodore Ngoy : « Premier élément, il y a

des candidats présidents de la république qui ne sont pas venus. Et,

Je pense qu’ils ont eu raison parce que la réunion se termine en queue

de poisson. Pourquoi ? Un grand nombre des candidats présidents de la

République, disons la majorité, a pensé qu’il fallait d’abord vider la

question, celle de savoir si la machine à voter constitue une décision

légale ou illégale, avant d’examiner sa viabilité ou sa technicité.

Voilà, on discuter tout ce temps sur cette question. Et, nous nous

avons dit que cette machine n’avait pas légale et nous l’avons

démontré. Et, nous avons voulu que la CENI et nous arrivont à la

conclusion de savoir qu’elle est légale ou pas. C’est alors qu’on

pourra imaginer ou envisager des décisions techniques. Curieusement,

à la fin, le président corneille Nangaa nous dit que ceux qui ne

veulent pas qu’on ait des décisions techniques peuvent partir. Voilà,

comment on nous a traités par Corneille Nangaa. Ceux qui veulent qu’on

expérimente la machine à voter, qu’ils restent… Voilà comment on

traite les candidats président de la République ».

De son côté, Moka clame : «… ils ne veulent pas des élections. Je

comprends. Nous sommes de l’opposition, on n’a pas d’argent. C’est

pourquoi, ils veulent qu’on forme un gouvernement d’union nationale

pour avoir des postes. Nous pouvons nous convenir

calmement…L’histoire donne aujourd’hui raison à Nangaa puisqu’il a

réalisé son travail à 70% et il ne reste que 30%….».

Propos recueillis par Dorcas NSOMUE