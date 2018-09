UDPS : matinée d’hommage aux victimes du 19 septembre 2016

A l’initiative de son président national, Félix Tshisekedi, l’UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) organise ce mercredi 19 septembre 2018, une matinée d’hommage victimes du 19 septembre 2016. On se souvient qu’à cette date, les forces de l’ordre et de

sécurité avaient réprimé, dans le sang, les manifestations pacifiques décrétées par feu l’ancien président de ce parti, Etienne Tshisekedi, à travers le pays, dans le cadre du premier « carton jaune » collé à l’actuel Chef de l’Etat, Joseph Kabila, pour lui rappeler que son second et dernier mandat prenait fin en décembre 2016.

Ce rappel était expressément fait à cause des velléités de « glissement » du calendrier électoral car, à la date précitée, la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) n’avait toujours pas convoqué le corps électoral, alors qu’on se trouvait à trois mois de

l’expiration du mandat présidentiel.

En mémoire des morts, blessés autres victimes des tortures, viols et

autres traitements inhumains et dégradants, et spécialement des

combattants de l’UDPS morts calcinés au siège de la permanence de ce

parti, à la suite d’un attentat signé par des pyromanes du pouvoir,

des manifestations d’hommage y sont prévues tout au long de la journée

de ce mercredi. Témoignages, réflexions, déclarations et surtout le

recueillement sont inscrits à l’ordre du jour. Le souci du président

national de l’UDPS est que le souvenir de ces martyrs de la démocratie

reste impérissable dans la mémoire collective.

A cet effet, cadres et militants de l’UDPS ainsi que toutes les

forces politiques et sociales acquises au changement seront les

bienvenus à la permanence de ce parti, sur 11me Rue Petit Boulevard,

dans la commune de Limete.

Kimp