UDPS : appel du SG Kabund-a-Kabund à l’unité

1. L’Union pour la Démocratie et le Progrès Social, UDPS en sigle, a la profonde douleur d’annoncer le décès inopiné, à l’âge de 84 ans, de son Excellence le Docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, Président de l’UDPS, Président du Conseil des Sages du Rassemblement et Président du Comité National de Suivi de l’Accord et du Processus Electoral, ce mercredi 01 février 2017 à 17 heures 22, à l’Hôpital Sainte Elisabeth, à Bruxelles, à la suite d’une courte maladie.

2. En attendant le programme des obsèques qui sera annoncé dans les jours qui viennent, j’appelle toutes les combattantes et combattants de l’UDPS ainsi que le peuple congolais à observer une attitude de recueillement en mémoire de l’illustre disparu.

Par la même occasion, je tiens à rappeler à tous les membres du parti notre détermination à poursuivre la lutte jusqu’à l’instauration totale de la démocratie et de l’Etat de droit tel que le voulait notre Président. Pour ce faire, l’unique moyen pour y parvenir reste l’unité de tous les membres du Parti dans le strict respect de nos Statuts et Règlement Intérieur.

Pour ma part, je reste dans le cadre de la mission me confiée par le Président, qui est celle de favoriser la réconciliation et un climat d’entente, de paix et de convivialité au sein du Parti.

3. Pendant cette période où l’UDPS et le peuple congolais pleurent l’illustre disparu, je demande aux forces de l’ordre et de sécurité, de faire preuve de professionnalisme et de retenue pour favoriser le bon déroulement des obsèques de notre Président.

Jean-Marc KABUND-A-KABUND