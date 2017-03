Ucofem : le 20ème anniversaire et les droits de la femme dans les médias

L’Union Congolaise des Femmes des Médias (UCOFEM en sigle) a lancé officiellement, hier mercredi 1er mars 2017, les activités relatives à la célébration de sa 20ème année d’existence et de son engagement pour la réussite du nouvel agenda des Objectifs de Développement Durable (ODD), qui prône l’égalité des sexes et l’autonomisation des

femmes et des jeunes filles d’ici 2030. L’UCOFEM l’a fait au cours d’un marathon des femmes des médias qu’elle a organisé dans la matinée d’hier mercredi 1er mars 2017, avec comme point de départ la place Assanef sur l’avenue du 24 Novembre, en passant par Nyangwe pour chuter vers la place du Cinquantenaire. Cette marche était placée

sous le thème : « la promotion des droits de la femme dans les médias et à travers les médias ». Il est prévu au cours de ce mois de mars, plusieurs activités dans le cadre de la célébration de cet anniversaire, notamment la remise des prix aux jeunes femmes

journalistes qui prônent les droits des femmes dans leurs articles, des ateliers et conférences débats sur la thématique, des concours, des soirées, etc.

Dans son message, Anna Mayimona, directrice nationale de l’UCOFEM,

a indiqué que sa structure a lancé ces activités pour s’armer

davantage dans sa lutte pour l’amélioration des conditions des femmes

dans les médias. Comme résultat de cette lutte, elle a relevé la

prise de conscience au niveau non seulement des médias mais aussi des

institutions du pays. Selon elle, le bilan de cette lutte est positif

car l’on constate que les femmes commencent à occuper des postes de

décision et participent peu à peu aux prises de décision publique

alors qu’il y a quelques années, beaucoup croyaient encore que la

place des femmes était uniquement dans la sphère privée. Néanmoins, il

y a encore un grand travail à faire notamment dans les médias, a

affirmé Anna Mayimona, car il est constaté que le nombre des femmes

se trouvant dans les services techniques et d’édition demeure encore

insignifiant.

Dans ce même ordre d’idées, Kasonga, Thilunde, président de l’Union

Nationale de la Presse du Congo (UNPC) a salué le travail que mène

l’UCOFEM qui est l’une des branches les plus efficaces de la structure

qu’il coordonne. Ainsi, l’UNPC a pensé lui faire honneur en rehaussant

de sa présente ce marathon afin de conférer un cachet spécial à la

célébration du 20ème anniversaire de l’UCOFEM, jusqu’à la clôture des

activités. Le président de l’UNPC a profité de cette occasion pour

lancer un message de solidarité au sein de la corporation. Il a cité

notamment les cas des journalistes qui ont été récemment victimes de

cybercriminalité de la part des personnes de mauvaise volonté qui se

sont employés à ternir leurs images. « Vous avez suivi, il y a peu,

les images de nos consœurs qui ont été balancées sur les réseaux

sociaux. Quelle que soit l’identité de la personne qui les a postées,

il est de notre devoir de nous montrer solidaire pour qu’ensemble,

nous condamnions avec la dernière énergie cette façon

d’instrumentaliser la femme et de l’exposer sur l’espace public », a

indiqué le président de l’UNPC.

Pour sa part, Karim Dinde, cadre à INTERNEWS qui est l’un des

partenaires de cette activité, a promis son soutien total à la lutte

que mène l’UCOFEM pour la promotion du genre dans les médias. Il a

indiqué que sa structure travaille aussi dans un programme avec

d’autres organisations féminines sur les droits des femmes à

participer au dialogue démocratique en RDC.

Perside Diawaku