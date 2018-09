Tripaix/Ngaliema : une parcelle, deux certificats d’enregistrement

By lephare

Une parcelle située dans la commune de Ngaliema, au croisement des

avenues Kananga et Bitafu, à Binza/Pigeon, dans la commune de

Ngaliema, fait l’objet d’une querelle entre Munganga et Bondo. Tous

deux sont détenteurs des certificats d’enregistrement établis en bonne

et due forme par le conservateur des titres immobiliers de la Lukunga.

Le Tribunal de paix de Ngaliema est saisi sous le RP 11.012, par la

requête de Munganga. En ce qui concerne les faits de la présente

cause, les avocats du plaignant ont fait savoir que leur client avait

signé un contrat de location avec la République Démocratique du Congo

en 2002. Sept ans plus tard, il avait obtenu un certificat

d’enregistrement. Présentement, il est reconnu comme propriétaire

exclusif des lieux. Contre toute attente, la partie adverse le menace

de déguerpissement. C’est pour cette raison qu’il a saisi le tribunal

des céans pour les départager.

Les mêmes avocats ont ajouté que leur client est victime de troubles

de jouissance.

En réplique, les avocats de Bondo ont demandé au tribunal de faire

comparaître le conservateur des titres immobiliers de Lukunga pour

éclairer sa lanterne. D’après ces praticiens du droit, leur client

aussi détient des vrais documents parcellaires, y compris le

certificat d’enregistrement, lequel lui avait été délivré par le

conservateur des titres immobiliers de Lukunga. Alors pour tirer les

choses au clair, il va falloir inviter le conservateur des titres

immobilier de Lukunga pour dire qui est propriétaire de ladite

parcelle.

Le ministère public, après avoir entendu les deux parties au procès,

a demandé au tribunal de faire venir à la barre le conservateur des

titres immobiliers de Lukunga pour éclairer sa religion. Selon

l’organe de la loi, sa présence va éviter la confusion dans la

décision du juge.

Sur ce, le tribunal a pris en délibéré la présente cause pour un

jugement avant dire droit qui interviendra dans 7 jours.

Murka