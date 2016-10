Les travers politico-administratifs de la Commission Electorale Nationale Indépendante en RD Congo

L’Accord Global et Inclusif sur la Transition en RDC du 17 décembre

2002 ayant donné naissance à la Constitution de la Transition du 5

avril 2003 et à la Constitution actuellement en vigueur portent des

réserves importantes lors de la signature des parties prenantes. Il y

a eu d’abord celle de la part du Gouvernement représenté par

Théophile Mbemba, ensuite celle de la part de l’Opposition politique,

au sein de laquelle on peut citer l’UDPS, le PALU, le G14 et le

RNS/COCEAN , enfin celle de la part de Lambert Mende représentant

Mbusa Nyamwisi du RCD/ML de l’ancienne Opposition armée.

Il peut s’agir de réserves des détails sur cet Accord, mais le plus

significatif est que la tendance actuelle des événements démontre que

le Gouvernement, une grande fraction de l’Opposition politique

radicale et Lambert Mende de l’ancienne Opposition armée, par ses

déclarations publiques, restent sceptiques au sujet de

l’applicabilité effective de la Constitution actuelle.

C’est dans ce sens qu’il faut comprendre les velléités de plus en

plus apparentes pour la révision constitutionnelle lors d’une

éventuelle Transition nouvelle, afin de remodeler ce que les uns et

les autres trouvent en la Constitution actuelle comme une

imperfection dans certaines formulations constitutionnelles.

Il s’agit notamment pour le Gouvernement de la limitation à deux

mandats présidentiels et de la fluidité sur la terminologie de

l’empêchement définitif pour toute autre cause (article 75 de la

Constitution), laquelle pourrait être évoquée à la fin du second

mandat présidentiel.

Il en est de même pour une grande frange de l’Opposition politique

radicale qui conteste l’accaparement des appareils institutionnels

d’appui à la Démocratie par le pouvoir, dont la CENI et l’inféodation

de la Cour Constitutionnelle au pouvoir.

Cette nécessité de révision constitutionnelle est partagée également

par de nombreux Membres influents de l’ancienne Opposition armée,

particulièrement ceux issus de différentes branches RCD et qui

s’estiment victimes de leur effacement quasi certain sur l’échiquier

politique national, aussi bien au sein de la représentation nationale

qu’ à cause de leur difficile accès aux postes politiques importants

et qui envisageraient ainsi une certaine proportionnalité dans le mode

de scrutin et un accès moins difficle aux postes politiques ayant une

plus grande visibilité au profit des minorités ethniques ou

sociologiques.

La Transition envisagée par le soi-disant vrai Dialogue Inclusif

devra ainsi aboutir pour le Gouvernement à l’assouplissement de la

limitation du mandat présidentiel, même si le président actuel s’y est

résigné et à la clarification au sujet du mécanisme mettant fin au

mandat présidentiel, éventuellement pour éviter le surgissement du

Président actuel du Sénat.

Mais aussi pour l’Opposition politique, le Dialogue national inclusif

est attendu comme le lieu de réaménagement de la CENI et de la Cour

constitutionnelle en y accordant une place adéquate aux forces réelles

de l’opposition politique.

Pour l’ancienne Opposition armée, le Dialogue national inclusif devra

permettre le rétablissement des équilibres de proportionnalité par un

nouveau mode de scrutin et un mode indicatif de cooptation pour

l’accès à certains postes politiques importants, au motif que ceux en

vigueur ne permettront jamais aux minorités ethniques du Kivu et

sociologiques du Kasaï ( Songe, Kanyoka, Telela, Kuba) de se retrouver

valablement sur la scène politique.

Mais voilà que la CENI qui ne comprend rien de vrais enjeux

politiques en cours s’enfonce dans des requêtes tendancieuses comme

celle ayant donné lieu à l’Arrêt Rconst 0089 et celle en rapport avec

le report des élections. La même remarque prévaut pour la Cour

Constitutionnelle soupçonnée de partialité par ses Arrêts pris en

faveur de requêtes irrégulières lui soumises par la CENI.

En effet, la CENI n’est pas, selon l’article 161 de la Constitution,

un organe habilité à saisir la Cour constitutionnelle pour des

recours à l’interprétation de la Constitution. L’Arrêt Rconst 0089 a

clairement statué sur l’irrecevabilité de sa première requête devant

la Cour constitutionnelle. L’incise sur l’autorité ou le pouvoir de

régulation de la Cour pour « cas de force majeure » s’adressait

plutôt, et d’ailleurs malencontreusement, au Gouvernement pour éviter

l’effondrement de l’autorité de l’Etat lors de la mise place de

nouvelles provinces.

A cet effet, le Gouvernement avait prétendu, dans son argumentaire

devant la Cour, que les anciens Députés provinciaux de retour dans

leurs nouvelles Provinces ne reconnaissaient pas les autorités

administratives intérimaires et qu’il s’est installé partout un

régime d’anarchie proche de rébellion contre l’autorité de l’Etat.

Mais, il est à noter que nonobstant la validité de cet argument du

Gouvernement, la Cour constitutionnelle n’avait pas compétence à

décréter un cas de « force majeure » et qu’elle ne pouvait évoquer un

quelconque pouvoir de régulation, car il ne lui était pas autorisé d’

aller au-delà des dispositions constitutionnelles et moins encore en

dehors de principes énoncés dans l’exposé des motifs de la

Constitution en vigueur.

A ce sujet, en ce qui concerne l’organisation et l’exercice du

pouvoir, le Président de la République exerce les prérogatives de

garant de la Constitution suivant les préoccupations majeures

suivantes : 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions

de l’Etat ; 2. Eviter les conflits ; 3. Instaurer un Etat de droit ;

4. Contrer toute tentative de dérive dictatoriale ; 5. Garantir la

bonne gouvernance ; 6. Lutter contre l’impunité ; 7. Assurer

l’alternance démocratique.

Le pouvoir de régulation revient donc exclusivement au Président de

la République et la seule compétence juridictionnelle de la Cour

constitutionnelle en matières contentieuses, laquelle se limite à

celle lui dévolue par l’article 161 de la Constitution concernant les

contestations portant sur les élections présidentielles et

législatives et sur le referendum, sur les conflits de compétences

entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif ou entre l’Etat et

les provinces, ainsi que sur les recours contre les arrêts rendus par

la Cour de cassation et le Conseil d’Etat.

La Cour constitutionnelle ne peut donc pas se prévaloir d’un pouvoir

de régulation en dehors de ces matières contentieuses. Il ne lui est

pas reconnu l’autorité d’éviter des conflits en dehors de ces

dispositions clairement énoncées par l’article 161 de la Constitution.

En outre, l’article 160 de la Constitution stipule que la Cour

constitutionnelle est chargée du contrôle de constitutionnalité des

lois et des actes ayant force de loi, communément appelés « actes

réglementaires ». Or, la convocation du scrutin est un acte

administratif, dont la modification ne peut être effectuée que par

l’acte contraire de l’autorité administrative qui l’a antérieurement

pris.

Les seuls cas où la Cour constitutionnelle peut en être saisie est

celui de l’article 73 de la Constitution relatif au dépassement de

délai de 90 jours avant l’expiration du mandat du Président en

exercice ou encore celui de l’article 76 concernant le cas de «

force majeure », lequel est censé être décrété par le Gouvernement, en

supposant par là que la vacance à la présidence de la République a

déjà été déclarée par la Cour constitutionnelle.

Le Gouvernement ne peut oser recourir maintenant à ce cas de « force

majeure », parce que l’Arrêt Rconst 0089 lui avait déjà enjoint en

septembre 2015 de donner les moyens à la CENI pour l’organisation des

élections dans les délais constitutionnels et la même injonction a été

donnée à la CENI pour la publication à temps du calendrier électoral.

Les deux se retrouvent pris dans leurs propres turpitudes et la Cour

constitutionnelle semble leur tendre la perche de grâce pour se mêler

de ce qui ne la concerne pas, alors qu’ils ont déjà consommé leur

forfaiture.

Un arrêt de la Cour consacrant la recevabilité de la dernière requête

de la CENI serait une attitude politique irresponsable de sa part et

qui risquerait d’enflammer la scène politique au moment où

l’apaisement se pointe à l’horizon du fameux Dialogue national

inclusif.

En ce qui concerne la CENI, son plus grand travers administratif est

celui d’ignorer que l’organisation des élections relève exclusivement

de sa compétence administrative et technique. Il lui parait trop

risqué de vouloir se donner un rôle politique en introduisant de

requêtes à la Cour constitutionnelle, au moment où les Acteurs

politiques cherchent une issue face à la crise, dont sa responsabilité

sur la non-tenue des élections est largement engagée et

intentionnellement partagée avec celle du Gouvernement en place.

La CENI doit se résoudre à se tenir loin de ce combat politique, dans

lequel elle se trouve déjà ciblée par l’Opposition politique radicale

et par une certaine fraction de la Majorité, laquelle n’y trouve point

son compte.

Jean Marie Nkashama Nkoy

(C.P.)