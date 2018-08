Les travailleurs de l’OCC tirent la sonnette d’alarme !

Les cadres et agents de l’Office Congolais de Contrôle, OCC, n’ont pas

voulu attendre de peur qu’ils se retrouvent devant un fait accompli

face à la menace de libéralisation du secteur de contrôle de qualité

qui menace leur entreprise. Voilà qui justifie la tenue, le samedi 11

août 2018 à la paroisse Notre Dame de Fatima, de l’assemblée générale

du syndicat majoritaire en l’occurrence « Syndicat autonome des

travailleurs de l’Office congolais de contrôle, SATOCC ».

Réunis au sein de ce mouvement de revendication légale, lequel

rassemble la grande majorité des employés, ils ont lancé un message

d’alerte aussi bien en direction des autorités du pays que du comité

de gestion de leur entreprise afin de les interpeller sur les dangers

que court ce service spécialisé de l’Etat auquel revient la plénitude

de contrôle de qualité de toutes les marchandises qui entrent sur le

territoire national, avant leur mise en vente.

Cette assemblée générale axée sur le thème « Quel avenir pour l’OCC ?

», a commencé par la communication du Secrétaire général du SATOCC,

Jean Louis Minga avant que le débat ne soit ouvert.

Il a d’abord fait le point de l’évolution de la situation au sein de

la commission de révision des grades qui a été mise en place par le

Conseil d’administration de leur entreprise, suite à la pression des

travailleurs, à travers le Syndicat autonome des travailleurs de

l’Office congolais de contrôle.

Puis, Jean louis Minga a abordé l’épineuse question des dangers qui

quettent l’avenir de l’OCC. Le premier danger, c’est cette

condamnation fantaisiste de l’entreprise à payer en faveur d’un privé

la somme de 18 millions de dollars américains, somme qui représente

près de 4 mois de l’enveloppe salariale mensuelle de l’OCC qui se

chiffre à 5 millions de dollars USD.

Le deuxième danger consiste en la menace qui pèse sur l’Office

Congolais de Contrôle, celle de libéralisation du contrôle de la

qualité des produits à l’import comme à l’export. Alors que cette

prérogative revenait exclusivement à l’Etat congolais. Raison pour

laquelle, alertés, les travailleurs ont décidé de réagir immédiatement

sans trop attendre que les choses se gâtent.

A l’issue du débat, il a été décidé de passer à l’étape des actions

afin de barrer la route à la matérialisation de ce projet qui menace

l’avenir de l’Office Congolais de Contrôle et celui de ses

travailleurs. Une déclaration a été lue à cet effet. Dans celle-ci,

les cadres et agents de l’OCC réunis au sein du SATOCC dénoncent la

complicité de certains fils et filles maison qui coopèrent à ce projet

de libéralisation de l’OCC. Puis, ils ont recommandé à la Direction

générale de révisiter tous des contrats avec les tiers qui ne

profitent pas à l’entreprise. Dom