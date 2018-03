Le transfert de près de 100 milliards de m3 d’eau par an de l’Ubangi vers le Lac Tchad

Contexte Tout le monde reconnaît que l’eau est le premier support de

la vie. En effet, aucune vie n’est possible sans ce liquide naturel

indispensable. Malheureusement, les ressources hydriques évaluées à

plus ou moins 1400 millions de km3 sont inégalement réparties à la

surface de la terre. On a ainsi des régions ou pays arrosés, des pays

en difficulté d’eau et des pays en pénurie d’eau. La RD Congo est un

pays arrosé bien que sa population manque encore de l’eau potable dans

sa grande majorité (plus de 70%). En outre, l’eau bien qu’abondante en

apparence, demeure une ressource très limitée qualitativement et

quantitativement car seuls 2,5% de la masse d’eau sur la terre

constituent de l’eau douce dont notre existence a besoin ; les 97,5%

étant salés. Autrefois considéré comme la mer intérieure de

l’Afrique, le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie depuis 1960,

selon certaines estimations (de 23 000 km2 à 2000 km2). Les plus

alarmistes estiment qu’il pourrait disparaître d’ici 20 ans si aucune

action n’est envisagée. C’est ainsi que ce dossier concerne aussi bien

les scientifiques, les hommes politiques, les organisations de la

société civile, les organisations internationales, etc.

Causes du tarissement du lac Tchad

Toute initiative tendant à apporter de solutions au tarissement du

lac Tchad, doit au préalable prendre en compte, sans complaisance, les

causes vraies et exactes du tarissement de ce lac.

La sécheresse et la baisse des précipitations sont parmi les causes

du tarissement du lac Tchad. Les pluies étant de plus en plus rare,

cela cause la diminution du débit des principaux affluents du lac

Tchad accentuée par le changement climatique. Une autre cause est

l’apparition de nouvelles îles sur le lac due aux vents provenant du

Sahara qui amènent avec eux de grosses quantités de sable.

La déforestation et l’assèchement volontaire des terres riveraines du

lac pour y pratiquer l’agriculture entrainent aussi la réduction de

l’eau au niveau du lac. La culture de coton pratiquée par les

agriculteurs, exige une quantité importante d’eau. L’irrigation et la

construction des barrages sur les principaux affluents du lac Tchad :

Komadougou-Yobé au Niger, Logone et Chari (de hautes montagnes de la

RCA), ont exacerbé la situation. En réalité, Il n’y a aucune règle qui

a été mise en place pour faire face à toutes ces activités.

Conséquences probables d’un détournement d’une partie de l’eau de

l’Ubangi vers le lac Tchad

La construction d’un canal de près de 1300 km ou 2400 km devrait

charrier en moyenne 100 milliards de m3 d’eau par an, ce qui

correspond à 3150 m3 d’eau/seconde. De grands déséquilibres sont

redoutés tant sur l’écosystème que sur la production hydroélectrique,

voire sur la navigabilité du fleuve Congo.

Conséquences environnementales

Dans tous les cas de figure, le prélèvement de l’eau à partir de la

rivière Ubangi doit être proscrit. En effet, des milliards de m3 d’eau

soutirés d’une rivière soumise à des périodes d’étiage constituent la

mort des habitats sensibles pour les zones de pêche, la baisse du

débit du fleuve, la réduction de l’évaporation entrainant la réduction

des précipitations avec des dégâts importants sur la production

agricole. Notre agriculture étant pluviale, le risque d’aggravation

de l’insécurité alimentaire est certain.

La baisse du niveau du fleuve Congo à la suite de ce prélèvement

gigantesque, placera les lits des affluents du fleuve Congo à un

niveau plus élevé, ce qui augmenterait la demande en eau par le fleuve

et accentuerait le risque de tarissement des affluents. La disparition

de plusieurs espèces végétales et animales est à craindre.

Le détournement d’une partie d’eau de l’Ubangi vers le lac Tchad sans

penser aux ressources de substitution en vue de combler le déficit,

aura des conséquences imprévisibles et catastrophiques sur tout

l’écosystème du bassin du Congo. Nul n’ignore que le bassin du Congo,

deuxième plus grand bassin fluvial et forestier au monde, est

indispensable à l’avenir de l’humanité, compte tenu de son rôle

déterminant sur la régulation du climat.

Conséquences socio-économiques

La Régie des Voies Fuviales, la Compagnie maritime du Congo, ainsi

que la SNEL se plaignent régulièrement de la sévérité de l’étiage

depuis un temps. D’ores et déjà, sur le site d’Inga, il est fait état

d’un ensablement tel qu’il est régulièrement imposé aux usagers des

délestages afin de combler le déficit de production de l’électricité.

Dans cette perspective, il faut dire adieu au projet de construction

des barrages d’Inga III et IV parce que l’eau ferait cruellement

défaut.

N’oublions pas que la rivière Ubangi a souvent un sérieux problème de

diminution de débit en périodes sèches ; ce qui empêche le trafic

fluvial. En 2005, la cité de Libenge (Sud-Ubangi) s’est retrouvée avec

plus de 4000 tonnes de maïs qu’elle ne pouvait pas vendre ni à Bangui,

ni à Kinshasa, faute de trafic fluvial à cause de la forte sécheresse

et donc la baisse drastique du débit (étiage).

Pistes de solution

La proposition de détourner une partie de l’eau de l’Ubangi vers la

lac Tchad avait aussi été évoquée par l’ancien président nigérian

Olusegun Obasanjo. Ce général venu à la rescousse de la RDC en guerre

en 1998, avait cru bien faire de mettre les bouchées doubles. Il avait

sollicité M’Zée Kabila pour sauver le lac Tchad en contrepartie des

efforts internationaux consentis pour la pacification de la RDC. Cette

diplomatie de coulisses a failli porter d’autant plus que le défunt

président avait donné son accord de principe. Mais il y avait un

préalable : la consultation des experts congolais sur le sujet avant

d’envisager n’importe quelle décision.

Des experts consultés ont démontré les conséquences de cette

démarche. Aussi, un colloque sur l’eau organisé pendant la même

période à l’Université de Kinshasa a permis aux scientifiques

d’éclairer la décision des politiques. La RDC et les autres pays

directement concernés avaient intérêt à tirer de cette forme de

solidarité qu’en acceptant que l’eau soit captée au niveau de

l’embouchure du fleuve Congo plutôt qu’au niveau de l’Ubangi. Le lac

Tchad étant situé en contrebas de la rivière Ubangi, le desséchement

de la Cuvette centrale sera inéluctable et irréversible.

Par ailleurs, rien ne prouve que le problème du lac Tchad serait

résolu grâce cette capture d’eau de la rivière Ubangi.

Scientifiquement, aucune étude ne fait la démonstration d’une solution

durable.

N’existe-t-il pas d’autres solutions pour sauver le lac Tchad en

dehors de la rivière Ubangi ? Parmi des solutions alternatives, on

peut noter : (i) le captage de l’eau à partir de l’embouchure du

fleuve Congo, (ii) le contrôle de la croissance démographique aux

environs du lac, (iii) la reforestation des bassins versants de tous

les affluents du lac Tchad, (iv) le contrôle de l’agriculture irriguée

aux environs du lac et sur les affluents, (v) la sensibilisation de la

population sur la gestion de l’eau. S’agissant du captage de l’eau à

partir de l’embouchure du fleuve Congo, beaucoup d’experts estiment

que ce projet serait très coûteux.Mais il semble que c’est le prix à

payer pour sauver à la fois le lac Tchad dans la durée et préserver le

bassin du Congo pour l’intérêt de l’humanité.

Conclusion

De ce qui précède, retenons qu’il n’est pas interdit de procéder aux

transferts hydriques interbassins, mais cela devra impérativement

passer par des études scientifiques non complaisantes afin de prévenir

des impacts fâcheux qui détruiraient l’économie, l’écologie et le

social des communautés riveraines. Il sied de rappeler que tous ceux

qui parlent du lac Tchad, montrent un degré d’insouciance vis-à-vis de

la rivière Ubangi, peut-être, pensent-ils, que tout se passe bien au

niveau de l’Ubangi, Erreur ! Le cas du lac Tchad peut être assimilé à

ce qui se passe lorsqu’un médecin reçoit un malade qui présente un

problème de transfusion sanguine. Dans ce cas, le médecin prend soin

d’évaluer les besoins en sang chez le malade (qualité et quantité) et

chez la personne dont le sang doit être prélevé. On évalue la qualité

du sang et la quantité à prélever. Se soucier seulement du malade sans

prendre en compte l’état du donneur, c’est faire preuve de manque de

réalisme. Deux situations peuvent se passer avec un tel comportement :

(i) chez le malade, on risque de lui transférer du sang infecté ce qui

va aggraver la maladie, (ii) chez le donneur, on peut assister à une

diminution de la quantité de sang du fait d’un prélèvement exagéré, ce

qui correspond à un déplacement du problème ou à la création d’un

nouveau problème. Le transfert de l’eau d’un bassin à un autre, doit

faire l’objet des études préalables au niveau du bassin en déficit

(Lac Tchad) et du bassin donneur (Rivière Ubangi). Sans ces études, on

risque d’assister au dessèchement de la cuvette centrale aux

conséquences multiples et imprévisibles. Il n’est pas possible de

sauver le lac Tchad à partir des eaux de la rivière Ubangi sans une

réflexion sérieuse sur l’avenir de la rivière Ubangi en particulier et

du bassin du Congo en général.

La RDC doit faire face à trois défis environnementaux de grande

ampleur : (i) la progression rapide du désert au Sud de l’ancienne

province du Katanga, (i) les érosions qui menacent la côte atlantique

au Kongo central, (iii) le projet de détournement de près de 100

milliards de m3 d’eau par an de la rivière Ubangi vers le lac Tchad

avec ses multiples conséquences. Tout ceci, impose à tous les acteurs

concernés, le respect d’une règle d’or (la ROC) : la responsabilité,

l’objectivité et la cohérence. Fait à

Kinshasa, le 08 mars 2018

La Rédaction

Article rédigé sur base de la réflexion du Professeur Dieudonné

Musibono Eyul’Anki, M.Sc., Ph.D, UNIKIN & UNIKIK, Facultés des

Sciences (UNIKIN) et Sciences Agronomiques (UNIKIK)-

Environnementaliste – Ecotoxicologue – Limnologue, Expert Spécialiste

en Gestion intégrée des ressources naturelles et développement

durable. Email : musibon.ergs@gmail.com