Transfèrement des eaux de l’Ubangi vers le lac Tchad : graves accusations contre le Gouvernement

La plénière d’hier mercredi 4 avril à l’Assemblée nationale, présidée par le 2ème vice-président Rémy Masamba, était essentiellement consacrée au contrôle parlementaire. Deux questions orales avec débat constituaient son ordre du jour, à savoir : la position du gouvernement face à la problématique du transfèrement de l’eau d’Ubangi vers le lac Tchad, et les raisons des coupures accentuées de fourniture en électricité à travers le pays.

C’est le ministre de l’Environnement et Développement durable Amy

Ambatobe qui devait donner la position du gouvernement face à la

problémnatique de transfèrement de l’eau pour la première question

posée par Patrick Mayombe ; tandis qu’à la seconde question posée par

Balamage Nkolo Boniface, c’est le Directeur général de la Société

Nationale d’Electricité (Snel) qui devait fournir des explications aux

perturbations que l’on observe dans la desserte de l’énergie

électrique.

Gouvernement : pas de transfèrement à

l’aveuglette

«En conclusion, la question de transfèrement des eaux de l’Ubangi

vers le lac Tchad, ou du Kasaï vers l’Afrique australe, doit

absolument prendre en compte le maintien de la biodiversité du fleuve

Congo et de ses affluents, la baisse des amplitudes des eaux, la

sauvegarde des tourbières, la survie du barrage et du projet Grand

Inga, la navigabilité intérieure sur nos cours d’eaux et le bien-être

des riverains, etc.

Les anomalies dues au changement climatique en corrélation avec la

baisse des niveaux d’eaux sur l’Ubangi et le Kasaï, expose clairement

ces deux principaux affluents du fleuve Congo aux stress hydriques ».

Avant d’en arriver à cette conclusion, le ministre de l’Environnement

a d’abord décrit toute la problématique de transfèrement des eaux du

Bassin du Congo (ex-Zaïre) qui remonte vers les années 90, avec des

propositions faites à notre pays de pourvoir en eaux les parties

australe et septentrionale de l’Afrique où la carence se faisait

sentir.

Dénommé « projet Transqua », celui-ci visait au départ le

transfèrement des eaux affluents Est et Nord-Est du fleuve Congo vers

le lac Tchad par un gigantesque canal qui les déverserait, à son tour,

dans le fleuve Chari pour le lac Tchad comme destination finale. Avant

Ubangi, le site choisi pour ce prélèvement fut l’Est du pays à la

hauteur de Bukavu, avant qu’il change à cause de l’instabilité qu’on

observe dans la partie orientale du pays. Voilà les raisons du choix

d’Ubangi, a révélé Amy Ambatobe.

Après des sommets qui se sont succédé à travers le monde sur

l’environnement, où la question du sèchement du lac Tchad revenait de

temps en temps, c’est en 1992 que l’ex-Zaïre adhéra à la Commission du

Bassin du Lac Tchad (CBLT) en observateur. La RCA adhéra, à son tour,

en 1997. Et en 2005, le Congo Brazzaville signe l’accord d’exécution

du projet Transaqua. La Lybie, l’Algérie et le Soudan souscrivirent au

projet en 2008.

En 2010, le Tchad et la CBLT avaient organisé à Ndjamena le « Forum

mondial de développement durable et le sauvegarde du Lac Tchad » à

l’issue duquel les participants avaient reconnu au lac Tchad le statut

du patrimoine de l’humanité. D’où la nécessité d’activer le projet de

transfèrement des eaux d’Ubangi vers le lac Tchad.

« En 2014, s’est tenue respectivement à Bologne et à Rimini (Italie),

une conférence sur le projet Transaqua. Il s’agissait d’une table

ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan quinquennal

d’investissement 2013-2017 de la CBLT », a informé le ministre en

indiquant que le transfert de l’eau du bassin du Congo vers l’Afrique

australe a été retenu parmi les résolutions.

Après avoir évalué toutes ces initiatives visant le transfert des

eaux de la RDC vers l’Afrique du Nord et du Sud, le ministre de

l’Environnement soutient que « tout transfèrement des eaux du Congo

vers le lac Tchad est conditionné par des études préalables ». Car,

a-t-il insisté, il faudra prendre en compte les aspects

socioéconomique, touristique, technique, et géopolitique de la RDC.

La bombe d’Eve Bazaiba !

Après l’exposé du ministre de l’Environnement, le bureau a accordé la

parole à Jean Claude Vuemba, pour sa motion d’information. L’élu de

Kasangulu a rappelé à l’intention de la plénière que cette question du

transfèrement des eaux du fleuve Congo avait déjà fait l’objet des

débats au cours de la législature passée, et une commission ad hoc fut

mise en place. Il appartient au bureau d’en tenir compte afin d’avoir

l’éclairage nécessaire pour aborder la présente question.

Le président de séance, Rémy Masamba, a reconnu le fait, avant de

préciser que ladite commission fut présidée par feu Charles Mwando

Nsimba et l’honorable Eve Bazaiba comme rapporteur. Immédiatement, la

parole a été accordée à Eve Bazaiba pour éclairer la lanterne de ses

collègues.

Prenant la parole, l’oratrice a commencé par fustiger le silence

inexpliqué du gouvernement face à une question d’extrême importance

pour le pays, surtout que des nombreuses initiatives sont en train

d’être prises sur le dos de la RDC, sans pourtant l’associer en tant

que pays pourvoyeur. La dernière réunion d’Abuja, au Nigeria, en est

la preuve. Ce qui frise un complot international ourdi contre le pays,

avec des complicités internes.

Expliquant succinctement l’affaire du transfèrement des eaux de la

RDC vers le Tchad, l’élue du MLC a révélé : « Contre toute attente,

les informations à notre possession renseignent que la RDC avait donné

son accord depuis 2005, à travers les signatures conjointes des

présidents Joseph Kabila pour la RDC, Idris Deby pour le Tchad et

François Bozizé pour la RCA ». Cris nourris dans la salle des congrès

du Palais du peuple. Et d’enchaîner qu’en mars 2008, le Nigeria, le

Niger et le Tchad s’étaient accordés de financer les études liées à ce

projet aux allures d’un complot international contre la RDC».

Pire encore, ajoute-t-elle « Du 4 au 5 avril 2014, une conférence sur

le projet Transaqua s’est tenue en Italie, Bologne et Rimini. A cette

occasion, le Tchad fort de l’accord de 2005 : si le Congo ne veut pas

nous donner de l’eau, nous serons obligés d’aller la prendre d’une

manière ou d’une autre ». Pour Eve Bazaiba, cette déclaration des

dirigeants tchadiens prouve bien que la guerre de l’eau est à nos

portes.

Lokondo coupe le débat

Intervenant par motion, Henri Thomas Lokondo a suggéré à la plénière

qu’il n’était pas nécessaire de continuer à débattre d’une telle

question, qui implique l’avenir du pays. Que l’Assemblée nationale

lève l’option d’instruire le Gouvernement d’écrire à toutes les

instances concernées par le projet de transfèrement de nos eaux, y

compris le Conseil de sécurité de l’Onu, pour leur exprimer le refus

de la RDC. Suggestion votée à l’unanimité.

