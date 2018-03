Thèse de Minaku : la lettre de la Doyenne de la Faculté de Droit met fin à la polémique

Auteur d’une réflexion intellectuelle et impersonnelle pour s’assurer le bon fonctionnement de sa faculté, notamment les divers diplômes y délivrés, que d’aucuns ont voulu en faire une récupération politique, le vice-doyen de la Faculté de Droit, le professeur Tasoki Manzele vient d’apporter l’éclairage nécessaire afin de mettre fin à la

confusion.

Il soutient que sa réflexion relative à la recherche n’a jamais visé

le chef de travaux Aubin Minaku Ndjalandjoko dans le but de jeter un

quelconque discrédit ou opprobre sur sa thèse qui, du reste, a

respecté toute la procédure requise en la matière. Sa démarche avait

plutôt pour objectif d’améliorer tous les travaux intellectuels à la

faculuté de Droit, notamment les mémoires de DES, les travaux de fin

d’études de licence, les travaux de fin de cycle de graduat.

Ci-dessous les différentes correspondances des responsables de la

faculté de Droit témoignant de la régularité de la thèse soutenue par

le C.T Aubin Minaku :

Kinshasa, le 05 mars 2018

Transmis copie pour information a :

– Comité de Gestion ;

– Conseil Facultaire ;

– Bureau Facultaire

– (TOUS) à Kinshasa XI

Madame la Doyenne

Faculté de Droit

Université de Kinshasa

Kinshasa XI.

Concerne : Accusé de réception Votre lettre n°1/FD/DEC/KNT/093/BS/2018

du 3 mars 2018

Madame la Doyenne.

Votre lettre dont références en concerne, m’est bien parvenue.

A ce sujet je me permets de porter à votre attention ce qui suit,

1° Dans ma lettre du O2 mars 2018, je n’ai pas visé le Chef de Travaux

MINAKU NDJALANDJOKO, ni imaginé un seul instant jeter du discrédit ou

de l’opprobre à sa thèse, qui a par ailleurs respecté toute la

procédure requise ainsi que l’atteste votre précité. Je désapprouve

donc toute interprétation de ma lettre qui viendrait éveiller une

résonance tordue, malveillante ou politicienne. J’y ai tout juste

suggéré une réflexion dans une perspective de crédibilisation des

travaux que la Faculté de Droit produit. Cette réflexion impersonnelle

concerne même tous les autres travaux intellectuels élaborés au sein

de notre faculté, les mémoires de D.E.S. Les travaux de fin d’études

de licence el les travaux de fin de cycle de graduat.

2° En ce qui concerne la réflexion qui doit être menée sur toute

question de recherche, je ne suis pas d’avis que tout doit partir ou

provenir des départements. En ma qualité de vice-doyen à la recherche,

j’ai le devoir de superviser et de piloter toute activité de

recherche, en accordant autant d’attention et de soin aux problèmes

académiques de mon secteur par l’observance des dispositions légales

et réglementaires. Aussi, et comme le Bureau facultaire me l’ai

recommandé le 03 mars 2018, je soumettrai à son approbation un

document simple, lisible et clair à ce sujet.

Veuillez agréer, Madame la Doyenne, l’expression de ma considération distinguée.

Professeur TASOKI Manzele

Vice-Doyen à la Recherche

Kinshasa, le 03/03/2018

N°1/FD/DEC/KNT/093/BS/2018

Transmis copie pour information

Membres du Comité de Gestion

Membres du Conseil Facultaire

Membres du Bureau Facultaire

à KINSHASA XI

A Monsieur le Vice-Doyen à la Recherche

Faculté de Droit Université de Kinshasa à KINSHASA / XI

Concerne : Accusé de réception

A Monsieur le Vice-doyen à la Recherche

Faculté de Droit

Université de Kinshasa

à Kinshasa/XI

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre n°

3/FD/DEC/TM/1605/JMTI2018 du 2 mars 2018, relative à la réflexion sur

les conditions d’octroi des diplômes de doctorat à la Faculté de Droit

et vous en remercie.

Votre lettre comporte deux aspects auxquels je vous réponds dans les

termes ci-après:

1° S’agissant de la réflexion évoquée, je vous renvoie à l’Arrêté du

Ministre de l’Enseignement Supérieur et Universitaire n°

175/MINESU/CABMIN/TMF/EBK- RK3/CPMJ2015 du 22 décembre 2015 portant

normes d’opérationnalisation des enseignements du 3ème cycle dans les

Etablissements d’Enseignement Supérieur et Universitaire en République

Démocratique du Congo. Toute réflexion menée sur cet Arrêté en rapport

avec la Faculté de Droit doit commencer par les Départements qui,

selon t’articles 4 a) point 1 dudit arrêté, ont la charge de la

gestion du troisième cycle (D.E.S. et DOCTORAT). Les résultats de

ladite réflexion remonteront au Bureau facultaire puis au Conseil

facultaire qui les adopteront en vue de leur transmission au• Comité

de Gestion.

2° S’agissant de la thèse du docteur Aubin MINAKU NDJALA NDJOKU que

vous avez cité en passant dans votre lettre, je vous renvoie au

communiqué n 1/FD/DEC/KNT/502/BS/2017 du 16 octobre 2017 que j’ai

publié en son temps sur ladite thèse et que pour les besoins de la

cause, je joins à la présente. Ce communiqué a été clair sur cette

question.

En effet, la Faculté de Droit a, non seulement proclamé le

récipiendaire avec mention distinction en licence, la mention grande

distinction en D.E.S. dont l’inscription remonte en 2003 et proclamé

en 2007, mais aussi l’Université de Kinshasa l’a engagé au grade

d’Assistant et il a évolué au sein de la même Faculté jusqu’au grade

de Chef des travaux. Il a ainsi les compétences et les qualités

requises pour rédiger seul sa thèse de doctorat. Rien n’est besoin de

vous rappeler que cette thèse a suivi un cursus normal. Admis en thèse

au mois de mars 2015, il a rédigé sa thèse au courant des années

académiques 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 pour la défendre au

courant de l’année académique 2017-2018. Le jury proposé par son

Département, qui a la gestion du troisième cycle, a été approuvé par

le Bureau facultaire et le Conseil facultaire avant d’être nommé par

l’autorité compétente.

Que cela soit désormais tenu pour dit.

Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Doyen, l’assurance de ma parfaite

considération.

Marie-Thérèse KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI

Professeure Ordinaire

Kinshasa, le 16/10/2017

Transmis copie pour information :

Membres du Comité de Gestion

Membres du Bureau Facultaire

Chef de travaux Aubin Minaku Ndjala Ndjoko

A Kinshasa XI

Communiqué n°1/FD/DEC/KNT/502/BS/2017

Nous, soussignée, Marie-Thérèse KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI, Doyenne de

la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa, avons été informée,

des bruits faisant état d’une éventuelle rédaction de la thèse du Chef

de travaux Aubin MINAKU DJALA NDJOKO par son Directeur de thèse, le

Professeur MAMPUYA KANUK’a Tshiabo.

Nous portons à la connaissance de l’opinion publique tant nationale

qu’internationale ce qui suit :

1. Monsieur Aubin MINAKU NDJALA NDJOKO a étudié à la Faculté de Droit

de l’Université de Kinshasa et a terminé ses études avec la mention

distinction.

2. Il a été retenu comme Assistant à la même Faculté et nommé par

décision rectorale n°103/UNIKIN/93 du 8 septembre 1993 au grade

d’Assistant sous matricule 7.899.831.L et a évolué au sein de la même

Faculté jusqu’à son grade actuel de Chef de travaux. Il a été inscrit

en D.E.S. au cours de l’Année 2003-2005 et a réussi avec la mention

grande distinction.

3. Ce diplôme de D.E.S. lui a donné le droit d’être inscrit en thèse

de doctorat depuis l’année académique 2015-2016 selon le procès-verbal

du Conseil de Faculté du 25 avril 2015 avec un Comité d’encadrement

composé du Professeur MAMPUYA KANUK’ a Tshiabo, promoteur; du

Professeur LUZOLO Bambi Lessa, membre et du Professeur MAVUNGU VUMBI

di NGOMA, membre

4. Le rapport du Comité d’encadrement de sa thèse est satisfaisant.

5. La Faculté de Droit et son Comité d’encadrement évaluent son

dossier pour sa présentation en défense publique. Toute rumeur de

politisation d’un dossier purement académique n’engage que son auteur.

6. La Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa décerne ses

diplômes pour tout étudiant que ce soit en graduat, en licence, en

D.E.S. ou en doctorat dans te respect de toutes les normes requises en

la matière et en conformité avec la loi, les règlements et les

instructions académiques. 7. Nous mettons en garde toute personne qui

dénigre la Faculté de Droit avec possibilité des poursuites

judiciaires.

En définitive, comme on peut le constater, le cursus du Chef de

Travaux, Doctorant, est régulier et ses compétences lui reconnues

depuis sa licence et son D.E.S.en droit, lui valent les aptitudes de

rédiger lui-même sa thèse de doctorat.

Fait à Kinshasa, le 16 octobre 2017

Marie-Thérèse KENGE NGOMBA TSHILOMBAYI

Professeur Ordinaire