Thambwe Mwamba révèle : la justice est corrompue !

La bonne marche des affaires de toute nation ou l’émergence d’un Etat repose notamment sur l’efficacité de son système judiciaire. Si ce dernier est défaillant, on ne peut prétendre à un quelconque développement. Car, le désordre et l’anarchie prendraient le dessus sur les normes qui guident toute société.

C’est pourquoi, partant de ce principe sacro-saint de la justice

comme soubassement de tout développement, la déclaration faite

avant-hier par le ministre de la Justice et Garde des sceaux en marge

de l’ouverture de la session extraordinaire du Conseil Supérieur de la

Magistrature, a non seulement étonné, mais également indigné plus d’un

justiciable congolais ainsi que des étrangers vivant en République

Démocratique du Congo.

Le ministre de la Justice Alexis Thambwe Mwamba a jeté un froid

glacial dans la salle par sa déclaration qui n’a laissé personne

insensible.

S’exprimant pour la circonstance, le ministre a reconnu publiquement

qu’il existe désormais 2 décisions judiciaires sur la table des juges

en République démocratique du Congo, après avoir entendu toutes les

parties en présence. L’une est en faveur de la partie demanderesse, et

l’autre en faveur de la partie défenderesse. Et la victoire judiciaire

revient au plus offrant !

Autrement dit, le ministre reconnaît que la justice congolaise est

minée par la corruption. D’où pour l’emporter, il faudrait soudoyer

les juges. Celui ou celle qui n’a pas de moyens, part d’avance

perdant.

L’aveu d’impuissance

du ministre !

Cette déclaration faite par celui qui a pour mission de faire régner

l’ordre et la justice, se veut ni plus ni moins un aveu d’impuissance

dont il devrait logiquement tirer les conséquences. Car, on se pose

des questions sur son rôle au sein du gouvernement. En reconnaissant à

haute voix et publiquement que : « la détention et l’inculpation sont

utilisées par les magistrats pour soutirer de l’argent aux

justiciables » ou encore que « le juge prépare deux jugements à

l’avance, l’un donnant raison à chaque partie au procès, et ces

jugements sont montrés aux parties qui subissent un véritable chantage

», il a fait l’impression d’être dépassé. Citant le cas de la prison

centrale de Makala, sur quelque 5.000 détenus qui s’y trouvent, seuls

2.000 ont été condamnés. Autrement dit, la majorité des pensionnaires

y demeurent par la volonté des juges qui cherchent à se faire graisser

la patte .

Pour les observateurs, le ministre de la Justice devrait tout

simplement se gêner de prononcer de tels propos en public qui

l’incriminent lui-même.

C’est ici que l’opinion se demande : quel travail fait-il en tant que

ministre de la Justice, s’il est incapable de sanctionner les

antivaleurs ? Car, il ne doit pas se contenter de déplorer des

conséquences, alors que c’est lui qui détient la clé des sanctions en

vue de remettre les choses sur les rails. Ou il serait complice de

tous les désordres qui s’opèrent, ou il laisse faire pour des raisons

que lui-même connaît !

On rappelle que le même ministre avait aussi fait des déclarations

qui avaient suscité beaucoup d’indignation et de colère lors de

l’évasion des prisonniers à Makala, ainsi que la suite qui s’en était

suivie à travers l’ensemble du territoire national. Et jusqu’à

présent, les Congolais ne sont toujours pas informés des circonstances

ayant entouré à toutes ces évasions en cascade, même dans des prisons

jugées de haute sécurité.

Etat de droit : un rêve

pour la RDC

Avec cette déclaration d’impuissance et de désaveu faite par le

patron de la Justice, on se rend à l’évidence que la RDC ne peut pas

prétendre devenir d’ici peu un Etat de droit, ou encore concrétiser

son émergence à l’horizon 2030 comme le projette le chef de l’Etat.

Car, sans justice indépendante et neutre capable de réaliser sa

mission, rien ne peut marcher au pays. La bonne gouvernance ne restera

qu’leurre.

Par ailleurs, à travers cette déclaration ou mieux cette

reconnaissance des faiblesses du système judiciaire national, le

ministre vient de donner raison à ceux qui ont toujours fustigé la

justice nationale. Parce que chacun se posera désormais la question de

savoir : s’il vaut encore la peine de s’adresser à un tribunal, un

parquet ou à une cour aussi longtemps qu’on sait qu’on n’aurait pas

gain de cause si on n’a pas d’argent. Peut-être il faudra alors

rentrer au système traditionnel en mettant en vedette les chefs de

villages et autres instances populaires où la corruption n’a pas de

place.

Dom