Thambwe Mwamba ordonne le contrôle des dossiers de 2.000 magistrats

La magistrature congolaise regorgerait des personnes qui ne rempliraient pas les conditions d’accessibilité à ce corps. Cette révélation troublante est du ministre d’Etat et ministre de la

Justice, Alexis Thambwe Mwamba, dont les services judiciaires viennent d’écumer deux cas flagrants et pas de moindres. Il s’agit du cas de l’actuel procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bukavu, ainsi que du président du Tribunal de paix de

Kinshasa-Assosa. Ces deux responsables de juridictions, selon les

enquêtes menées par les services judiciaires compétents, ne sont pas

des licenciés en droit, comme l’exige l’article 1er de la loi

organique n° 15/014 du 1er août 2015.

Indigné par cette découverte qui une fois de plus, dévoile l’absence

de rigueur dans la sélection et l’engagement des magistrats, le

ministre de la Justice a saisi dernièrement le président du Conseil

supérieur de la magistrature, aux fins de diligenter un vaste contrôle

pour traquer d’autres cas similaires. Précision de taille. Le

ministre de la Justice voudrait se rassurer à l’examen de dossiers de

2.000 magistrats recrutés en 2009, qu’il n’y aurait pas d’autres

personnes ayant bénéficié indûment de promotion, afin de les expurger

de la magistrature. Et ce, avant les travaux de la nouvelle mise en

place au sein de la magistrature .

Tranmis copie pour information à :

– Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat;

(Avec l’expression de mes hommages les plus déférents);

– Monsieur le Premier Président de la Cour Suprême de Justice;

– Monsieur le Procureur Général de la République;

– Monsieur le Premier Président de la Haute Cour Militaire;

– Monsieur l’Auditeur Général des FARDC;

(Tous à Kinshasa/Gombe)

A Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle et Président du

Conseil Supérieur de la Magistrature

à Kinshasa/Gombe.

Objet : La mise en place d’une commission de contrôle général des

dossiers de deux milles magistrats recrutés en 2009

Monsieur le Président,

Je viens par la présente vous saisir au sujet dont l’objet est repris en marge.

Il a été constaté avec regret l’existence au sein de la magistrature

des personnes ne remplissant pas les conditions pour être magistrat,

conformément à l’article 1er de la loi organique du 10 octobre 2006

portant statut des magistrats, telle que modifiée et complétée par la

loi organique n°15/014 du 1er août 2015. Je pense particulièrement à

la situation récente du Procureur de la République près le Tribunal de

Grande Instance de Bukavu et à celle du président du Tribunal de Paix

de Kinshasa/Assossa, qui ont assumé des fonctions de responsabilité

sans être licenciés en droit.

Dans le but de s’assurer que ces cas ne sont pas isolés, je vous prie

de mettre sur pied une commission pour un contrôle général des

dossiers des magistrats plus particulièrement ceux recrutés en 2009,

afin que le corps soit purgé de toutes personnes qui se sont fait

nommer magistrats en violation de la loi précitée. Deux membres de

notre cabinet font partie de ladite commission.

Veuillez m’indiquer la date à laquelle cette commission débutera ce

travail, avant de procéder à une éventuelle mise en place.

Il y a urgence.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma parfaite

considération.

Alexis THAMBWE MWAMBA