Thambwe Mwamba entendu hier par le parquet près le tribunal pénal international belge

Il a toujours répété à l’envie et partout où il se trouvait qu’il se

tenait prêt à collaborer avec la justice belge. C’est pratiquement

chose faite depuis hier Alexis Thambwe Mwamba a été auditionné sur

procès-verbal au parquet près le tribunal pénal international belge

pendant près de quatre heures a indiqué à la presse l’un de ses

avocats, en l’occurrence Me Laurent Kennes.

Visé par une plainte déposée depuis le mois de juin dernier par les

familles des victimes de l’abattage de l’avion Boeing 727 de la

Compagnie aérienne privée Congo Airlines le 18 octobre 1998 au

décollage de l’aéroport de Kindu, l’actuel Ministre de la Justice du

gouvernement congolais a répondu à toutes les questions. Cette enquête

s’inscrit dans le cadre des enquêtes déclenchées depuis huit ans par

le parquet près le tribunal pénal international belge.

Ces enquêtes, faut-il le souligner, répondent aux plaintes formulées

par des familles des victimes mais aussi de nombreuses Ong de défense

des droits de l’homme tant nationales qu’internationales aux yeux

desquelles, cet abattage d’avion réunissait toutes les

caractéristiques d’un crime de guerre et contre l’humanité. On

rappelle que cinquante personnes, dont des enfants et des femmes,

ainsi que 9 membres de l’équipage avaient péril dans cet attentat,

selon des témoignages concordants rendus publics par les médias

internationaux, dont les agences de presse AFP, Reuters.

Le juge d’instruction Michel Claise semble fort intéressé

particulièrement par le rôle qu’aurait joué Alexis Thambwe Mwamba qui,

à l’époque des faits, exerçait les fonctions de porte-parole au sein

du mouvement politico-militaire RCD, fortement soutenu par le Rwanda.

Mensonges gossiers

A l’époque des faits, Alexis Thambwe Mwamba avait soutenu sur les

différentes chaînes de radio périphériques, dont particulièrement la

RFI, que cet aéronef civil de la compagnie Congo Airlines transportait

des militaires, des armes et des munitions de guerre de l’armée de feu

Laurent Kabila alors au pouvoir à Kinshasa. Aujourd’hui, il prétend

qu’il occupait les fonctions de ministre des Relations Extérieures et

n’avait été informé qu’après le crash. Faisant semblant d’oublier

qu’outre les témoins oculaires encore en vie à Kindu et ailleurs, il

existe des éléments sonores se trouvant en sécurité dans les coffres

des cabinets d’avocats-conseil de la compagnie aérienne en question et

du parquet près le tribunal pénal international belge. L’information

à ce sujet avait été diffusée en boucle de ces médias et avait fait le

tour du monde. Alexis Thambwe Mwamba en avait souffert pendant très

longtemps, car les gens, particulièrement les ressortissants du

Maniema, le lui rappelaient à chaque occasion.

Un autre point qui intéresse le parquet près le tribunal pénal

international belge concerne le trafic illégal des matières

précieuses, particulièrement le coltan, par des entreprises maffieuses

basées au Rwanda et qui reversaient des montants faramineux dans les

comptes bancaires de certains dirigeants de la Rébellion et de l’armée

régulière rwandaise. Le nom de Alexis Thambwe Mwamba était longtemps

cité tout comme dans des rapports provenant des Ong de défense des

droits de l’homme et de la commission Lutundula.

Les portes de la prison

En plus des éléments accablants détenus par le Parquet près le

Tribunal Pénal International Belge, hier lors de son audition par

Michel Claise, juge d’instruction, risque de l’enfoncer en détention

provisoire en Belgique, d’autant que le juge d’instruction tient à

entendre certaines personnalités clefs ayant joué un quelconque rôle

dans cette affaire, notamment l’un des responsables de cette compagnie

aérienne.

Castro