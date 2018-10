TGI/Ndjili : un jugement de tutelle obtenu en 1981 récusé en 2018

Récemment en procès au Tribunal de Paix de Ndjili, les Rutaha (Eugène, Béatrice et Jean) s’empoignent présentement au Tribunal de Grande Instance de la même juridiction. Nœud du problème : un jugement de tutelle obtenu par Jean Rutaha en 1981 pour faire bénéficier des avantages à ses frères et soeurs à l’époque mineurs mais récusé par les siens.

Débouté en première instance, Rutaha a interjeté appel au TGI

Ndjili pour « mal jugé ». Etiqueté appelant, Jean Rutaha a relevéhier

jeudi 4 octobre 2018 par le biais de son conseil que le premier juge

n’a pas suffisamment motivé sa décision. Comme leur client est

poursuivi pour usage de faux, il aurait pu analyser le faux en

écriture pour conclure à l’existence de la prévention de l’usage de

faux. Or, il n’a pas fait allusion à l’infraction de faux en écriture.

A en croire cet avocat, le premier juge a fait une mauvaise

interprétation des articles 124 et 126 du Code pénal en ce qui

concerne l’usage du faux. En outre, la pièce principale de ce dossier

est fiable.

Revenant aux faits, il a révélé que le père de toutes les parties est

décédé en 1975, laissant plusieurs orphelins mineurs et une veuve.

Seul, son client, aîné de la famille, était majeur. Ayant trouvé un

emploi à la Banque Centrale en 1981, il avait, avec l’aval de leur

mère, obtenu un jugement de tutelle devant un juge de paix pour

faire bénéficier aux siens des soins médicaux en raison de ses moyens

limités à cette époque et de l’état physique de leur mère. Généreux,

a-t-il relevé, il avait géré le patrimoine familial et contribué à la

scolarisation de ses frères et sœurs. Devenus adultes, ces derniers ne

veulent pas être gérés par lui et lui créent des problèmes. Il a

relevé que leur client a même perçu la dot de la deuxième intimée et a

fait le même geste pour d’autres membres de famille.

Fustigeant la mauvaise foi des parties intimées, il a demandé aux

juges de reformuler l’œuvre du premier juge et exigé des DI de 50000

dollars.

En réplique, l’avocat principal d’Eugène et Béatrice Rutaha a

expliqué aux juges que feu Rutaha était un homme fortuné, qui avait

laissé aux siens un important patrimoine. Profitant de son statut

d’aîné, l’appelant s’était arrangé pour être désigné liquidateur de la

famille. A ce titre, il avait intégré frauduleusement un de ses

frères majeurs le jugement de tutelle, sans intéresser ce dernier. Ce

document, a précisé cet avocat, avait été déposé à la banque, pour

des avantages liés à l’acquisition de cette pièce. Et le faux en

écriture étant prescrit, le premier juge n’a pas jugé opportun de se

focaliser sur ladite infraction pour s’attarder sur l’usage de faux.

Il a ajouté que les incorrections contenues dans la pièce principale

du dossier portent sur l’âge et une fausse adresse (en lieu et place

de l’adresse de la parcelle familiale).

Demandant aux juges du TGI de confirmer l’œuvre du premier juge, il a

insisté sur l’appel incident de leurs clients en raison de la modicité

des dommages intérêts leur alloués et exigé des DI de 100 000 dollars.

Pour l’organe de la loi, le premier juge s’est contredit. En réalité,

ce dernier devrait logiquement analyser le faux en écriture même s’il

est prescrit et s’intéresser à l’usage. A son avis, le premier juge

n’a pas suffisamment motivé son verdict et demandé aux juges du TGI

d’annuler ce jugement.

L’affaire a été prise en délibéré et le jugement interviendra d’ici peu.

JPN