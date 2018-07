TGI/ Gombe : l’école « René Descartes » accusée de licenciement abusif

Un conflit de travail oppose, depuis un certain temps, l’Ecole française René Descartes et Antoine Nguidjol, son ancien directeur en charges des finances. Le Tribunal de grande instance de Gombe est saisi sous RC 115. 383, en tierce opposition, par la requête du

plaignant Antoine Nguidjol, qui sollicite l’annulation de la décision rendue en sa défaveur et à son insu par le tribunal de céans.

Selon sa requête introductive d’instance, il avait signé son premier

contrat de travail en 2014 au poste de directeur financier à l’école

René Descartes. Une année après, il avait signé un deuxième contrat.

Etant donné que le premier contrat, selon lui, contenait plusieurs

irrégularités, il avait exigé un avenant, en accord avec la direction

de l’école, en vue de corriger la rubrique relative aux avantages.

Ses avocats ont déploré le fait que l’employeur ait licencié

abusivement leur client quelque temps après la signature de son

deuxième contrat, sans motif valable. C’est pour cette raison que le

tribunal est saisi pour les départager.

Selon ces praticiens du droit, leur client avait été condamné par

défaut par le même juge. C’est ainsi qu’il est revenu devant le même

tribunal pour démontrer qu’il s’agissait d’une décision judiciaire

arbitraire. Ils ont rappelé qu’après le licenciement abusif de leur

client, ce dernier avait saisi l’inspection du travail, qui avait

condamné l’employeur au paiement des dommages et intérêts. Mais cet

argent ne lui a jamais été payé. Il avait même saisi le juge d’appel,

mais son action n’avait pas abouti.

Pour réparer le préjudice subi par leur client, ses avocats ont

demandé au tribunal de condamner l’Ecole René Descartes à lui payer 4

millions de dollars américains.

En réplique, les avocats de la partie adverse ont demandé

l’irrecevabilité de la présente action, au motif qu’il y a défaut de

qualité, défaut d’intérêt et l’illicéité de l’action.

D’après eux, le plaignant est un sujet français d’origine

camerounaise. L’affaire ne concerne pas l’école française René

Descarts mais plutôt l’association du personnel de l’école. En ce qui

concerne les faits, ils ont rappelé qu’Antoine Nguidjol avait été

engagé comme directeur en charge des finances en 2014. A la fin de son

contrat, il avait négocié un deuxième contrat, en 2015.

Alors que son contrat n’était pas encore exécutoire, il avait fait

signer frauduleusement un avenant à son avantage auprès d’une personne

n’ayant aucune responsabilité au sein de l’ecole. En vertu de cet

avenant, il avait obtenu des sommes colossales, à l’insu et au

préjudice de l’école. C’est pour cette raison qu’il avait été licencié

pour faute lourde, malversation, mégestion…

En ce qui concerne l’avis du ministère public, il a demandé au

tribunal d’annuler l’œuvre du premier juge rendue sous RC115.293,

laquelle avait condamné le plaignant, car il a le droit de défendre

ses intérêts en tant que partie au procès. Il était important qu’il

soit présent au premier procès parce que ce qu’ayant été cité. Sur ce,

l’organe de la loi a demandé au tribunal de déclarer son action

recevable et fondée.

Murka