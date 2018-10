Taxes illégales : Matata sonne la révolte !

Le Premier ministre honoraire, Augustin Matata Ponyo, en séjour à

Kindu, dans la province du Maniema, a fait enlever toutes les

barrières routières y dressées par des agents de la DGRMA (Direction

Générale des Recettes du Maniema), en vue du recouvrement forcé des

taxes fiscales, administratives et autres. L’ancien chef du

gouvernement de 2012 à 2016 a estimé qu’il s’agissait là, en réalité,

de tracasseries administratives visant à rançonner automobilistes et

taxi-motos et engraisser leurs commanditaires, au premier rang

desquels il a cité le gouverneur de cette province, Jérôme Bikenge

Musimbi. L’homme à la cravate rouge a justifié son action par le

caractère illégal des taxes que l’autorité provinciale crée de toutes

pièces et la non traçabilité des recettes qu’il prétend percevoir pour

financer des projets de développement de la province.

Le gouverneur de province est naturellement entré dans une grande

agitation, et a réuni d’urgence le Conseil provincial de sécurité pour

condamner cet acte de « rébellion ». Un message alarmant a été envoyé

au Vice-Premier ministre de l’Intérieur afin que celui-ci prenne des

mesures requises contre Matata.

Mais l’on a appris, aux dernières nouvelles, que les fameuses

barrières ont disparu des principales artères de Kindu, au grand

soulagement des exploitants du transporte en commun et autres usagers

de la route. La victoire de Matata sur l’autorité provinciale du

Maniema est perçue par les observateurs comme un acte civique de

vigilance qui mérite d’être relayé dans d’autres provinces, où les

autorités administratives se sont précipitées à créer des « régies

financières » sans fondement légal, alors que la DGI (Direction

Générale des Impôts) et la DGRAD (Direction des Recettes

Administratives, Domaniales et de Participation) y disposent

d’antennes provinciales pour la collecte et, le cas échéant, le

recouvrement forcé des recettes fiscales et autres.

Même si l’ancien Premier ministre a péché par la forme, en faisant

évacuer les barrières routières de force, sans se référer aux

autorités compétentes, il aura au moins eu le mérite d’avoir agi dans

le sens des desiderata des populations du Maniema, plus que jamais

fatiguées d’être saignées à blanc par des gouvernants qui se

remplissent les poches au détriment des intérêts de la collectivité.

La pratique des barrières illégales dénoncée et cassée par Matata est

courante dans toutes les provinces de la République, où le coulage des

recettes publiques permet à une poignée de profiteurs de vivres dans

l’opulence, pendant que la multitude croupit dans la misère noire.

Et il s’observe, un peu partout aux quatre coins de la République,

des opérations suspectes de collecte des fonds de campagne électorale

par des autorités provinciales et locales candidates à la députation

nationale ou provinciale, sous prétexte de recouvrement des taxes

publiques. Face à ces gouverneurs, vice-gouverneurs, maires,

administrateurs de territoires et chefs de secteurs transformés en «

marchands » de vignettes, impôts et autres taxes administratives, la

réponse appropriée est le refus de pays, comme l’a fait Augustin

Matata, chaleureusement applaudi par les masses laborieuses du

Maniema.

Kimp