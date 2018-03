Le taux de représentativité  à 1% de la circonscription unique en remplacement du quotient électoral dans une circonscription de territoire : une incongruence politique

Le taux de représentativité est un rapport électoral différent, dans un scrutin majoritaire, de celui du scrutin à la proportionnelle. Dans les deux modes de scrutin, le rapport électoral se traduit par un quotient électoral résultant de la décision entre les voix exprimées et celles obtenues par les listes majoritaires ayant reçu le plus grand nombre de voix par rapport aux autres et aux indépendants.

Tandis que dans le mode de scrutin à la proportionnels, les voix exprimées sont réparties proportionnellement à toutes les listes en intermittence d’octroi de sièges à la liste du plus grand gagnant en voix à celle du moins gagnant.

Trois modes de scrutin à la proportionnelle sont actuellement d’usage

dans les démocraties pluralistes, notamment : la proportionnelle

intégrale, la proportionnelle à la plus forte moyenne et la

proportionnelle au plus fort reste.

Dans un scrutin à la pressionnelle intégrale, le quota de sièges est

attribué intégralement entre les listes des participants à la

compétition électorale dans une circonscription électorale entre la

liste détenant le plus grand nombre de voix et les listes reprenant

les partis politiques minoritaires à base idéologique extrémiste ou

identitaire locale/régionale.

Dans un mode de scrutin à la proportionnelle à la plus forte moyenne,

on redistribue les sièges en compétition selon le nombre de voix

reçues par les grands partis détenteurs de listes les plus

préférentielles dans la circonscription électorale jusqu’à ce que la

moyenne des voix requises par siège soit atteinte au profit de partis

ayant obtenu les voix suivantes en nombre compté pour les élections

dans la circonscription concernée.

Dans un mode de scrutin à la plus forte moyenne, la répartition de

sièges dans une circonscription électorale se range en priorité à la

liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix, et les sièges

suivants sont octroyés aux listes des partis et des indépendants ayant

obtenu le nombre équivalent au plus fort de voix retranchées du

premier gagnant. Ce dernier n’aura de nouveau siège que lorsqu’il y

aura épuisement des sièges restant par rapport aux listes

correspondant aux autres listes n’ayant pas encore reçu de nouveaux

sièges.

La République Démocratique du Congo ayant opté pour le mode de

scrutin au plus fort reste ne peut que se plier à cette exigence du

pluralisme des partis prenant en compte les plus petits partis locaux

et des indépendants pour participer à la compétition électorale et au

partage des sièges dans chacune des circonscriptions électorales pour

la représentation nationale.

Dans ce cas précis, la proportionnelle au plus fort reste ne peut

s’appliquer qu’à l’élévation ou la diminution du taux de

représentativité correspondant au quotidien électoral de la

circonscription concernée.

Il est donc exclu de porter le taux de représentativité au niveau

d’une circonscription électorale nationale ou unique réservée à la

seule élection présidentielle pour maintenir le mode de scrutin en

vigueur, c’est-à-dire la proportionnelle au plus fort reste.

C’est à cette seule condition que le choix d’un taux de

représentativité à un 1% au niveau national annule le mode de scrutin

à la proportionnelle au plus fort reste paraît irrationnel et

irrégulier par rapport à ce dernier, car le reste de la

proportionnelle n’est plus le même.

Il ne s’agit plus d’une inconstitutionnalité à la loi électorale

promulguée, mais d’une négation du mode de scrutin à la

proportionnelle au plus fort reste adopté et reconnu pour la

redistribution des sièges dans toutes les circonscriptions électorales

du pays.

Raison pour laquelle, le taux de représentativité à 1% de la

circoncision électorale nationale unique appliqué aux candidats dans

les circonscriptions électorales de territoire est mis en cause de

manière évidente, mais aussi le mode de scrutin à la proportionnelle

au plus fort reste, puisqu’il ne correspond plus au quotient électoral

préétabli. En effet, ce taux de représentativité au niveau national

modifie et évince le pluralisme politique de coexistence entre les

grands partis à portée nationale et les partis locaux ou les

indépendants voulus par le constituant de la Constitution du 18

février 20016, telle modifiée à ce jour.

A cette irrationalité du taux de représentativité s’ajoute celui du

vote électronique dont les données numériques changent en

proportionnalité de vote exprimé. Dans les veilles démocraties, le

parrainage des candidats ou le taux de représentativité des partis au

niveau national s’opère pour déterminer la partition de couverture

d’adhérents aux partis au niveau national avant que les électeurs

expriment leur choix électif en faveur de tel ou tel autre candidat.

Après les élections, on ne touche plus au scrutin exprimé.

Quand des électeurs ont exprimé leurs voix préférentielles en faveur

d’un candidat particulier par vote, on ne peut plus toucher à leur

choix électif, à moins d’en modifier délibérément et arbitrairement

par une volonté tierce la nature de leur vote. Puisqu’à cet instant,

leurs élus ne sont plus ceux qu’ils auraient choisis par leur vote

électif.

La première conséquence est celle de voir les élus de grands partis

sortir vainqueurs de vote dont ils n’ont pas bénéficié par vote

électoral de leurs circonscriptions respectives.

La deuxième conséquence est celle d’antinomie entre les élus issus de

grands partis et ceux des partis locaux ou des indépendants ayant

pourtant bénéficié du vote électoral bien mérité. Les mandats électifs

seront viciés et la représentation nationale édulcorée.

La troisième conséquence est l’illégitimité d’une représentation

nationale, au motif que les élus ne trouvent pas l’assainissement

électoral de leurs votants au niveau de chaque circonscription

électorale respective.

Pour toutes ces raisons et conséquences néfastes, la transposition

d’un taux de représentation au niveau national à celui du quotient

électoral de la circoncision concernée ne peut qu’exacerber les

tensions entre les vrais élus et les faux élus à la fois par une

mauvaise application de la proportionnelle au plus fort reste et par

une mauvaise qualification des résultats électoraux dans toutes les

circonscriptions électorales.

L’argumentaire sur lequel se fonde cette transposition porte sur deux

fondamentaux pris par la Constitution du 18 février 2006, telle que

modifiée ce jour, à savoir la volonté de réduire le nombre de partis

politiques de notre pays, où il a toujours existé les deux pour les

compétitions électorales dans les circonscriptions territoriales

légalement instituées pour les candidats à la représentation nationale

et à la vocation nationale des députés nationaux.

Au premier aspect de l’argumentaire, le constituant ayant pris

l’option du pluralisme des partis politiques grands et petits ou des

indépendants, répondait à une réalité pratique par laquelle notre pays

est multi particulariste et l’implantation des partis politiques est

d’essence locale ou régionale avant d’être de portée nationale par

diverses alliances selon le contexte et les circonstances..

Hormis le parti unique et le Parti-Etat du Mouvement Populaire de la

Révolution (MPR) en 1967 et l’Alliance des Forces Démocratiques pour

la Libération du Congo (AFDL) en 1996, les premiers partis ayant

milité pour l’indépendance de notre pays (ABAKO, MNC des Anamongo,

CONAKAT, PSA, BALUBAKAT, PUNA, LUKA, Frères LULUA, CEREA, UNILAC,

Mouvement du Peuple LUBA), diverses Confédérations socio-ethniques du

pays ont toujours eu pour fief politique pour le recrutement et

d’existence des adhérents, une base locale, régionale ou

socio-ethnique.C’est aussi sur cette base que l’unité politique a été

bâtie lors de la lutte pour l’indépendance.

Les formations politiques postcoloniales ayant pris naissance comme la

CONACO et le PALU, le CNR de la première moitié des années ‘60 et

plustard l’UDI, l’ADELI, l’AFICI, PDSC, UDPS et bien d’autres aux

années 80 et ‘90 se sont inscrites dans la même logique de

recomposition ou de confédération soit sous obédience nationaliste,

fédéraliste ou socio-chrétienne ou socio-libérale pour conquérir le

pouvoir décadent du régime Mobutu.

Conférence Nationale Souveraine a même fait apparaître des clivages

manifestes Ouest-Centre –Est pour la conquête du pouvoir et dont les

séquelles se manifestent aujourd’hui dans la configuration du pouvoir

et de l’opposition, lesquelles peuvent encore s’exacerber dans

l’alternance du pouvoir en cours au plus haut sommet de l’Etat aussi

bien pour le dauphinat du Président Kabila que pour le positionnement

des candidats de l’opposition aux prochaines élections

présidentielles.

Les forces de rébellion des années 2000 n’ont pas cessé de renforcer

ce caractère local ou socio-ethnique avec la grande déterminante

d’intervention extérieure, particulièrement celle de pays voisins de

l’Est. Est- ce dans un tel contexte de crise de légitimité gravée et

dans de telles circonstances de déliquescence de l’Etat qu’il faudrait

inscrire une logique d’application du taux de représentativité au

niveau national au niveau des circonscriptions territoriales ?

A moins de vouloir davantage diviser le pays et recréer les

conditions d’’illégitimité totale de nos institutions nationales pour

tous les mandats électifs.

La levée de ce taux de représentativité à 1% au niveau national pour

des candidats des circonscriptions territoriales est-il un bon choix

politique ou une mise délibérée au chaos de l’Etat congolais ?

Au deuxième argumentaire du statu national du député national, il

n’est pas censé de confondre la procédure de l’élu dans une

circonscription électorale donnée et sa fonction de représentation

nationale. Sinon, on ne comprend rien de l’organisation d’un Etat

démocratique. Il en a toujours été ainsi partout dans l’univers

démocratique et l’Etat démocratique fonctionne ainsi. On n’invente pas

la roue de la convenance universelle.

Par Jean Marie

Nkashama Nkoy