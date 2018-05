Le Système Bolloré : la formule secrète pour réussir en Afrique?

Tout le monde connait la société française Bolloré comme une société

de renommée en matière de logistique, non seulement en RDC, mais aussi partout à travers le continent Africain, voire même dans le monde entier. Il n’y a qu’à jeter un oeil sur leur site internet pour voir qu’ils sont actifs dans 105 pays (Europe, Asie, Amériques, Afrique) exerçant dans des domaines divers tels que le transport, l’énergie, la logistique et le dédouanement.

Ils ont aussi une page internet entière dédiée à l’éthique

professionnelle, à la responsabilité et aux devoirs en tant

qu’entreprise, au développement durable; toutes ces notions

politiquement correctes qui tendent à montrer que Bolloré serait la

société la plus correcte et la plus respectueuse des Lois à travers le

monde. Toutefois, la vérité semble un peu moins flatteuse.

Depuis le 25 avril 2018, Vincent Bolloré, Président Directeur Général

du Groupe Bolloré, a été placé en garde à vue puis mis en examen sur

des affaires de concessions des ports de Conakry et Lomé, et plus

précisément à cause de la manière dont il a obtenu ces concessions.

Vincent Bolloré et 4 de ses proches collaborateurs ont été mis en

examen pour corruption d’agents publics étrangers, complicité d’abus

de confiance et complicité de faux. La presse française fait déjà ses

gros titres en parlant de «Système Bolloré» pour dénoncer la manière

de fonctionner du Groupe Bolloré et notamment leur manière de mener

leurs petites affaires en Afrique.

En RDC, via leurs opérations à Matadi, Kinshasa, mais aussi à l’Est

du pays et bien sûr dans le secteur minier dans les provinces du Haut

Katanga, Ituri (Aru) et du Lualaba, Bolloré est probablement la plus

grosse société de logistique opérant dans notre pays aujourd’hui.

Aucune surprise donc, à ce que plusieurs opérateurs économiques dans

des secteurs divers, font recours aux services proposés par Bolloré

pour effectuer le transport et le dédouanement de leurs marchandises.

Et après les nombreux articles parus dans la presse internationale

exposant les miracles dont est capable Bolloré en Afrique, ce n’est

pas une surprise. Même si nous tenons à rappeler à nos lecteurs que

les preuves matérielles de malversation de Bolloré en RDC n’ont pas

encore été mises en lumière, et que par miracle peut-être, le système

Bolloré n’opère pas en RDC et que tous ces gros contrats sont gagnés

honnêtement. Je vous en laisse seuls juger.

Ces sociétés clament haut et fort être en conformité avec tous les

standards internationaux et plus particulièrement avec les lois de la

RDC. Elles soutiennent également que tous leurs contrats de

sous-traitance sont tous octroyés sur des bases objectives, après

strict respect de procédures d’appels d’offres.

La réalité est toute autre. Par exemple, la loi sur la sous-traitance

a été introduite pour promouvoir les sociétés congolaises à capitaux

congolais; outil indispensable pour le développement économique de

notre nation. Dès lors, on peut légitimement se questionner sur le

fait que ces sociétés préfèrent travailler avec Bolloré, société

étrangère à capitaux étrangers, dont les actionnaires sont tous

expatriés. Sans compter les nombreuses rumeurs sur cette société qui

aurait de nombreuses amendes et pénalités impayées avec diverses

autorités sans jamais être inquiété.

Est-ce un autre exemple du Système Bolloré? Si oui, qui en bénéficie?

Pas l’économie locale, c’est certain. Le gouvernement aussi semble

être lesé tout comme les autorités françaises qui prennent, désormais,

ce sujet très au sérieux et semblent être prêtes de mener ce dossier

jusqu’au bout, puisque la garde à vue de M. Bolloré se transforme en

mise en examen. Les lanceurs d’alerte ne sont pas nombreux quand les

puissants ont la capacité financière de vous anéantir. Pourtant nos

sociétés devraient avoir le courage de dénoncer ces pratiques, ou du

moins de cesser d’y contribuer. De même pour nos autorités qui ne

peuvent plus fermer les yeux sur ces sociétés qui opèrent sans être

inquiétées sur notre sol. Affaire à suivre …

M.L.