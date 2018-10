Suspension des activités du CLC à Kinshasa : fausse alerte !

A en croire des nouvelles en circulation sur les réseaux sociaux

depuis le mardi 23 octobre 2018, les activités du CLC (Comité Laïc de

Coordination) seraient suspendues au niveau de toutes les paroisses

catholiques de Kinshasa. La décision aurait été communiquée aux Curés

desdites paroisses par l’Abbé Chancelier, Georges Njila. Selon sa

teneur, la hiérarchie de l’Eglise catholique de Kinshasa devrait se

concerter avec le staff du CLC pour faire le point au sujet des

actions de contestation de la machine à voter et d’autres points qui

fâchent dans le processus électoral.

Selon les informations parvenues au journal Le Phare, après avoir

contacté des sources proches de l’Archidiocèse de Kinshasa, il

n’existe pas de lettre de l’Abbé Chancelier adressée aux curés des

paroisses interdisant les activités du CLC. Compte tenu de la

sensibilité du dossier, a-t-on appris, pareille décision devrait

relever de la compétence du numéro un de l’Eglise de Kinshasa, en

l’occurrence le Cardinal Monsengwo et non d’un de ses collaborateurs.

Par ailleurs, plusieurs curés et paroissiens de Kinshasa joints par

Le Phare ont avoué ne pas être au courant d’une quelconque mesure

portant suspension des activités du Comité Laïc de Coordination.

Certains chrétiens catholiques ont même estimé que pareille décision

serait une insulte à la mémoire des martyrs de la démocratie tombés

lors de marches organisées par le CLC, à savoir Thérèse Kapangala et

Rossy Tshimanga Mukendi, tués par balles dans les concessions de Saint

François de Sales, à Kintambo et Saint Augustin à Lemba.

